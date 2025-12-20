Tế bào ung thư sợ gì nhất? Hóa ra lại là việc mà nhiều người Việt thường bỏ qua
GĐXH - Một trong những điều tế bào ung thư “sợ” nhất chính là bị phát hiện từ sớm.
Tế bào ung thư hình thành như thế nào?
Ung thư bắt đầu khi một tế bào bình thường trong cơ thể bị tổn thương ADN và mất khả năng kiểm soát chu kỳ sống, từ đó biến đổi thành tế bào ung thư. Những tế bào ung thư này không chết đi theo cơ chế lập trình mà tiếp tục phân chia không kiểm soát, tạo thành khối u. Quá trình hình thành và phát triển của tế bào ung thư thường diễn ra âm thầm trong nhiều năm trước khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu toàn cầu, với 9,7 triệu ca tử vong mỗi năm. Điều này cho thấy tế bào ung thư có khả năng phát triển mạnh mẽ và lẩn tránh nhiều cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể, từ đó hình thành và di căn sang các cơ quan khác.
Thứ tế bào ung thư sợ nhất: Bị phát hiện từ sớm
Khi ung thư giai đoạn đầu thường chưa kịp lan rộng, điều trị đơn giản và hiệu quả cao hơn nhiều so với giai đoạn muộn. Thực tế, tỷ lệ sống sau 5 năm của một số loại ung thư (ví dụ ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng) có thể lên tới trên 90% nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm.
Chính vì vậy, tầm soát định kỳ và chú ý các dấu hiệu bất thường của cơ thể là cách hiệu quả để “chặn đứng” ung thư ngay từ khi còn nhỏ.
Tầm soát ung thư sớm có phát hiện được các tế bào ung thư?
Ung thư là căn bệnh nguy hiểm, là nỗi ám ảnh của nhiều người. Tuy nhiên thực tế cho thấy có thể phòng ngừa bệnh ung thư bằng cách chủ động làm giảm các yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát được (như hút thuốc lá, béo phì, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thiếu vận động), đồng thời phối hợp chủ động tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư để điều trị kịp thời.
Ung thư có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi và giới tính, số lượng ca mắc mới và số ca tử vong đang tăng dần theo từng năm, nên việc tầm soát ung thư cần được chú trọng.
Tầm soát ung thư có thể được thực hiện thông qua các phương tiện hình ảnh và xét nghiệm, giúp phát hiện sớm các tế bào bất thường và các tế bào ác tính trong cơ thể.
Nên làm những xét nghiệm gì khi đi tầm soát ung thư?
Theo các chuyên gia y tế, để tầm soát và phát hiện sớm ung thư một cách tốt nhất, tránh làm những xét nghiệm lãng phí không cần thiết và để tiết kiệm, nên thực hiện:
- Siêu âm: nên thực hiện siêu âm tuyến giáp và hạch cổ, siêu âm ổ bụng, siêu âm tử cung phần phụ, siêu âm vú (với nữ).
- Nội soi tiêu hóa: bao gồm nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng, nội soi đại - trực tràng.
- Nội soi tai mũi họng, soi cổ tử cung, làm tế bào cổ tử cung (với nữ).
- Chụp CT scanner lồng ngực để chẩn đoán các bệnh lý ung thư phổi, trung thất…
- Làm xét nghiệm máu cơ bản: Chỉ số đường huyết, mỡ máu, men gan, chức năng thận, công thức máu, tổng phân tích nước tiểu.
Chuyên gia lưu ý, không nên lạm dụng xét nghiệm marker ung thư trong máu… vì ít giá trị chẩn đoán do có độ nhạy và độ đặc hiệu không cao, thường chẩn đoán nhầm hoặc bỏ sót chẩn đoán. Chỉ nên thực hiện khi có chỉ định làm các marker ung thư trong máu khi có nghi ngờ trong một số bệnh lý ung thư như AFP trong chẩn đoán ung thư gan hay PSA trong ung thư tuyến tiền liệt (ở nam).
Với những nội dung tầm soát thế này, có thể tầm soát tới trên 90% các bệnh ung thư phổ biến nhất, chỉ còn một số ít các loại khác như: ung thư xương, ung thư não…
