Hà Nội bác bỏ tin đồn vỡ đê tả Bùi: Điểm chống tràn tại Quảng Bị đã được xử lý an toàn

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động 3, nhấn chìm đường sá và bủa vây các khu dân cư ngoại thành Hà Nội. Người dân trên địa bàn xã ngoại thành như Kiều Phú, Quốc Oai phải chèo thuyền trên mặt đường, lội nước hàng trăm mét mua lương thực dự trữ khi nước lũ bắt đầu liếm sát mép hiên.

Làm rõ về sự việc nói trên, ngày 19/9, đại diện chính quyền xã Quảng Bị (TP Hà Nội) cho biết, điểm ngập nằm tại khu vực Đội 8, thôn 5. Khi nước sông Bùi dâng cao, dòng chảy đã tràn qua và làm xói lở một đoạn bao tải đắp tạm ngăn nước vào khu dân cư, hoàn toàn không phải vỡ thân đê.

Ngay trong đêm 18/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương đã huy động lực lượng gia cố, chèn chặn lại tuyến bao tải. Đến sáng 19/9, điểm xung yếu này đã được kiểm soát và ổn định trở lại.

Dù thân đê vẫn đảm bảo, tình hình ngập úng tại Quảng Bị vẫn diễn biến phức tạp do mực nước sông Bùi neo ở mức rất cao.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, rạng sáng 19/9, mực nước tại trạm Yên Duyệt đạt 7,88m (vượt báo động III 0,88m) và dự báo đỉnh lũ đạt khoảng 7,90m trong ngày trước khi rút chậm.

Trước những hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội tối 18/9 về sự cố vỡ đê tả Bùi, chính quyền xã Quảng Bị (Hà Nội) ngày 19/9 khẳng định đây là thông tin không chính xác. Tuyến đê chính vẫn an toàn, không xảy ra tình trạng vỡ hay sạt lở như tin đồn.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài, nước lũ dâng cao đã tác động nặng nề đến địa phương.

Cụ thể, đối với đời sống dân sinh, có 652 hộ gia đình (2.539 nhân khẩu) bị ảnh hưởng, trong đó hơn 570 ngôi nhà bị nước tràn vào và 81 hộ rơi vào cảnh cô lập lối đi. Chính quyền xã đã khẩn cấp sơ tán 108 hộ dân (495 người) tại các thôn 5, Ninh Kiều, Tốt Động, Yên Duyệt đến khu vực an toàn.

Ngoài ra, có hơn 450 ha hoa màu, lúa và diện tích nuôi thủy sản chìm trong nước; trên 118.000 m2 chuồng trại bị ngập, buộc người dân phải di dời hơn 53.000 con gia cầm và hàng chục gia súc. Về giao thông, 6 cây cầu cùng hơn 5,4 km đường nội đồng, liên thôn bị ngập sâu.

Để giảm tải áp lực cho hai tuyến sông Bùi và sông Tích, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chỉ đạo tạm ngừng vận hành các trạm bơm tiêu xả nước vào hai lưu vực này (trừ các khu vực bảo vệ trọng yếu) cho đến khi mực nước rút xuống dưới báo động III.

Cảnh báo rủi ro thiên tai trên sông Bùi và sông Tích hiện ở cấp độ 2.

Hiện các lực lượng ứng trực tại xã Quảng Bị tiếp tục tuần tra 24/24 dọc tuyến đê bao, kiểm tra các điểm chống tràn và túc trực hỗ trợ người dân di dời tài sản để giảm thiểu thiệt hại.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.