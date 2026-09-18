Hà Nội: 3 hướng di chuyển cho người dân 'né' công trường thi công Vành đai 1

Thứ sáu, 15:18 18/09/2026 | Xã hội
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GĐXH - Từ nay đến 6/10/2026, Hà Nội bắt đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố La Thành (đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) nhằm phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục).

Hà Nội điều chỉnh giao thông Vành đai 1: 3 Lộ trình tránh công trường thi công - Ảnh 1.Cận cảnh Dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe kỹ thuật trước Quốc khánh 2/9

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành.

Theo phương án phân luồng do Sở Xây dựng Hà Nội ban hành, các phương tiện đi từ khu vực La Thành hướng về nút giao Voi Phục và đường Vành đai 1 sẽ lưu thông theo các tuyến tránh sau:

Phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh (hướng đi Trần Duy Hưng):

Lộ trình 1: Nguyễn Chí Thanh → Chùa Láng → Huỳnh Thúc Kháng kéo dài → Nút giao Voi Phục → Vành đai 1.

Lộ trình 2: Nguyễn Chí Thanh → Huỳnh Thúc Kháng kéo dài → Nút giao Voi Phục → Vành đai 1.

Đối với các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh - hướng đi Văn Cao theo hướng sau: Nguyễn Chí Thanh → Nút giao Nguyễn Chí Thanh – Đào Tấn → Vành đai 2 → Nút giao Voi Phục → Vành đai 1.

Các hướng di chuyển khác tiếp tục lưu thông bình thường theo hiện trạng.

Hà Nội điều chỉnh giao thông Vành đai 1: 3 Lộ trình tránh công trường thi công - Ảnh 2.

Từ nay đến 6/10/2026, Hà Nội bắt đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố La Thành (đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) nhằm phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục). Ảnh minh họa

Để hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu triển khai thi công cuốn chiếu từng phân đoạn 30 - 50m trên một nửa mặt đường, phần còn lại dành cho giao thông. 

Việc chuyển phân đoạn chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn trả kết cấu mặt đường đạt chuẩn an toàn. 

Bên cạnh việc che chắn, duy trì phun sương dập bụi, công trường chỉ cho phép xe máy móc và phương tiện phục vụ thi công hoạt động ngoài phạm vi rào chắn từ 22h hôm trước đến trước 5h sáng hôm sau, bảo đảm lòng đường thông thoáng trong khung giờ cao điểm ban ngày.

Song song đó, thành phố tiến hành thu hồi các điểm trông giữ xe tạm thời trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và phố Chùa Láng. Đồng thời cắm biển cấm dừng, đỗ xe trên phố Chùa Láng (đoạn từ ngõ 80 đến phố Huỳnh Thúc Kháng).

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và chính quyền các phường Láng, Giảng Võ túc trực phân luồng từ xa, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hoặc đỗ xe sai quy định. 

Người dân qua lại khu vực La Thành, Chùa Láng, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và nút Voi Phục cần chủ động chọn lộ trình tránh và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Hà Nội điều chỉnh giao thông Vành đai 1: 3 Lộ trình tránh công trường thi công - Ảnh 4.Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đô

GĐXH - Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều đoạn tuyến trọng điểm đã dần thành hình, khoác lên mình diện mạo khang trang, hứa hẹn mở ra trục kết nối giao thông xuyên suốt qua khu vực nội đô Hà Nội.

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