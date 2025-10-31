Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Quy định của Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Thống nhất 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Lịch nghỉ cụ thể từng năm sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định và các trường học sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện dựa trên quyết định đó, bao gồm cả ngày nghỉ Tết Âm lịch, Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất, ngày Quốc tế lao động và Quốc khánh 2/9.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh minh họa: THPD

Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Áp dụng theo Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ cho ngày nghỉ lễ, Tết của các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh năm nay cũng nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày theo quy định trên.

Nếu không có bất kỳ quyết định hoán đổi hay nghỉ bù nào từ Chính phủ cho ngày thứ Sáu liền kề, học sinh và giáo viên sẽ chỉ được nghỉ duy nhất một ngày thứ Năm và sẽ trở lại trường học vào ngày Thứ Sáu (2/1/2026).

Mọi thay đổi về lịch nghỉ cụ thể, bao gồm khả năng hoán đổi để tạo thành kỳ nghỉ dài hơn, sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng từ cấp thẩm quyền và được các Sở GD&ĐT thông báo đến các cơ sở giáo dục.