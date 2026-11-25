Dạ dày và trái tim, chỉ cần một trong hai luôn được "lấp đầy" thì mọi muộn phiền ngoài kia đều có thể hóa giải bằng những bữa cơm nhà ấm nóng. Không cần công thức cầu kỳ hay nguyên liệu đắt đỏ, chỉ với hơn mười phút đứng bếp, mâm cơm ba món đủ đầy dinh dưỡng đã sẵn sàng.

Hôm nay, cô con gái nhỏ của tôi bỗng dưng chăm chỉ lạ thường, dành trọn thời gian để học trực tuyến và làm bài tập nhóm cùng bạn. Nhìn dáng vẻ tập trung của con, tôi đoán chắc con đang tự ái và quyết tâm gỡ gạc sau khi nhận kết quả kỳ thi giữa kỳ tuần trước. Thực lòng mà nói, tôi vẫn hơi bán tín bán nghi, không biết sự chăm chỉ này sẽ duy trì được bao lâu. Tuy nhiên tôi thấy vui vì sự cố gắng và biết nhìn thẳng vào sự thật của con. Tôi biết sức học của con không tệ, chỉ cần chịu khó một chút là điểm số sẽ cải thiện ngay, nhưng ở tuổi này, càng thúc ép con lại càng dễ phản kháng. Thế nên, tôi chọn cách lùi lại, giữ im lặng để con tự chịu trách nhiệm với việc học của chính mình, còn bản thân chỉ âm thầm làm tốt vai trò hậu phương qua ba bữa cơm mỗi ngày. Hôm nay trong tủ lạnh có sẵn đùi gà, thịt nạc, khoai tây và một ít rong biển khô. Tôi quyết định nấu 3 món đơn giản nhưng cực kỳ "bắt cơm" để tiếp sức cho con. Với những nguyên liệu này tôi sơ chế xong xuôi hết rồi mới bắt tay vào nấu. Tổng thời gian nấu không lâu, chỉ khoảng 15-20 phút.

1. Đùi gà kho đậm đà

Đùi gà mua về chặt miếng vừa ăn, ngâm nước muối loãng và rửa sạch để khử mùi. Tôi chọn cách kho truyền thống đơn giản nhất, nêm nếm gia vị vừa vặn và cố tình chừa lại nhiều nước sốt sánh đậm. Tụi nhỏ ở nhà rất thích chan phần nước kho này vào cơm nóng, ăn vừa mềm vừa đậm đà.

2. Thịt nạc xào khoai tây

Khoai tây gọt vỏ, thái lát mỏng rồi ngâm ngay vào chậu nước để loại bỏ tinh bột và chống thâm, khi xào sẽ giữ được độ giòn bùi. Bắc chảo lên bếp, làm nóng với chút dầu ăn rồi cho thịt lợn nạc thái mỏng vào đảo nhanh tay đến khi thịt săn lại, đổi màu. Tiếp theo, trút khoai tây thái lát vào xào chung, thêm một thìa nhỏ mỡ lợn để món ăn dậy mùi thơm béo đặc trưng. Cuối cùng, cho một ít ớt sừng xanh thái miếng nhỏ vào đảo thêm vài lượt, nêm chút hạt nêm và muối cho vừa miệng rồi tắt bếp.

3. Rong biển xào tỏi ớt sừng

Rong biển khô đã được thái sợi tôi ngâm nở, rửa thật sạch vài lần với nước. Phi thơm hành tỏi băm cùng vài lát gừng tươi cho dậy mùi thơm. Tiếp theo đó trút rong biển vào đảo nhanh trên lửa lớn. Thêm ớt sừng xanh hoặc ớt sừng đỏ cho bắt mắt. Tiếp đó, rưới một vòng nước tương (xì dầu), đảo đều cho hòa quyện và nêm lại chút gia vị, bột nêm vị gà cho hài hòa rồi dọn ra đĩa.

Bữa cơm giản dị nhưng trọn vẹn cả đạm lẫn rau, hy vọng chút hơi ấm từ căn bếp nhỏ sẽ tiếp thêm năng lượng cho con trên chặng đường sắp tới. Nếu bạn cũng yêu thích những mâm cơm gia đình nhanh gọn và ấm áp như thế này, có thể tham khảo để cải thiện khẩu vị cho gia đình nhé.