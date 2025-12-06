Chiếc máy sấy rơi khỏi tay, cơn đột quỵ ập tới với cô gái 21 tuổi
Từ một cô gái hoạt bát, có mái tóc dài điệu đà, Hồng chuyển sang mái đầu tém sau ca phẫu thuật hộp sọ, mở đầu hành trình đấu tranh để giành lại sự sống sau cơn đột quỵ.
Đột quỵ ở tuổi 21
Ở tuổi 22, khi đáng lẽ đang sống những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ, Bùi Thị Ánh Hồng (xã Xuân Đông, Đồng Nai) lại đang miệt mài tập từng bước đi nhỏ sau cơn đột quỵ kinh hoàng xảy đến vào giữa mùa hè năm trước.
Học xong cấp 3, Hồng lên TPHCM học nghề làm tóc. Cô mang theo bao dự định: Mở tiệm riêng, tự lập tài chính, phụ giúp gia đình. Nhưng chiều 29/7/2024, khi Hồng đang sấy tóc cho khách, chiếc máy sấy bất ngờ rơi khỏi tay. Cô cúi xuống nhặt nhưng tay trái yếu dần, chân trái tê buốt như có hàng trăm mũi kim châm. Hoảng loạn, cô ngồi sụp xuống ghế, bật khóc và gọi cho mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cô linh cảm một biến cố đang đến, nhất là khi ông nội và bố từng bị đột quỵ.
Những người xung quanh nhanh chóng đưa Hồng lên xe cấp cứu, chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM chỉ trong 20 phút. Khi nằm trên cáng, Hồng dần lịm đi. Cô nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ yêu cầu gia đình nói chuyện liên tục để giữ cô tỉnh táo. Nhưng mí mắt cô cứ trĩu nặng, đầu đau đến mức không thể suy nghĩ, nửa người hoàn toàn bất động.
Ban đầu, Hồng được theo dõi sát nhưng đến rạng sáng, tình trạng phù não tăng nhanh khiến bác sĩ buộc phải phẫu thuật giải áp hộp sọ khẩn cấp. Ca mổ kéo dài gần bốn giờ. Tỉnh lại sau phẫu thuật, Hồng nhận ra mẹ và người thân bên giường nhưng cơ thể lại xa lạ đến đáng sợ: Không cảm giác, không cử động, ngay cả việc nhấc tay cũng là điều bất khả thi.
“Em chỉ nằm nhìn trần nhà, nước mắt trào ra mà không biết phải bắt đầu từ đâu”, cô kể.
Sau một tuần hồi sức tích cực, Hồng được chuyển sang phục hồi chức năng. Cô phải tập làm quen với xe lăn, với những buổi tập mệt mỏi đến mức kiệt sức. Mỗi lần soi gương, nhìn mái đầu tém sau phẫu thuật và cơ thể yếu ớt, Hồng bật khóc. Tương lai tươi sáng mà cô từng mơ mộng dường như đột ngột bị cắt đứt.
Bác sĩ giải thích, Hồng bị dị dạng mạch máu não bẩm sinh - một “quả bom nổ chậm”. Ở người trẻ, dị dạng này có thể tồn tại âm thầm nhiều năm. Nhưng lối sống thiếu lành mạnh lại góp phần làm mạch máu quá tải: Thức khuya triền miên, ăn uống thất thường, làm việc căng thẳng, lười vận động - những thói quen phổ biến ở người trẻ. Tất cả đã khiến mạch máu não vốn yếu của Hồng vỡ đột ngột.
Gia đình Hồng có tiền sử đột quỵ. Ông nội phát bệnh ở tuổi 45. Còn ba cô ra đi trong đêm khi mới 41 tuổi. “Em chưa bao giờ nghĩ đột quỵ lại xảy đến với mình. Lướt mạng thấy cảnh báo, em toàn nghĩ đó là chuyện xa vời”, Hồng nói.
Giờ đây, điều cô mong muốn không còn là mở tiệm tóc hay theo đuổi những kế hoạch dang dở. Khát khao lớn nhất của cô là có thể đứng dậy, đi lại, leo được vài bậc cầu thang, tự thay quần áo - để không trở thành gánh nặng cho mẹ, người đã cùng cô chiến đấu từng ngày kể từ khi biến cố xảy đến.
Hồng mong câu chuyện của mình sẽ là lời nhắc nhở người trẻ đột quỵ không chừa ai.
5 lý do khiến người trẻ đột quỵ?
PGS Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM kiêm Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu não Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, đột quỵ hiếm khi xảy ra ở một người hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền hay yếu tố nguy cơ. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người trẻ chủ quan, vì các yếu tố nguy cơ thường diễn tiến âm thầm, không gây triệu chứng rõ rệt trước khi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Bác sĩ Thắng chỉ ra những yếu tố thúc đẩy cơn đột quỵ:
- Người trẻ ngày nay đang đối mặt sớm hơn với các bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu hay tiểu đường.
- Lối sống ít vận động, dùng nhiều đồ ăn nhanh, sử dụng chất kích thích, thừa cân - những “đặc sản” của thời hiện đại đang khiến hệ tim mạch bị quá tải ngay từ tuổi 20-30.
- Nhịp sống đô thị căng thẳng cùng môi trường ô nhiễm tại các thành phố lớn làm tăng thêm nguy cơ tổn thương mạch máu não.
- Việc thiếu tiếp cận với các dịch vụ y tế dự phòng cũng khiến nhiều người trẻ không biết mình đang mang bệnh. Họ chỉ phát hiện khi biến cố xảy ra.
- Di truyền, bên cạnh đó, như trường hợp của Hồng là yếu tố di truyền bất lợi liên quan đến bệnh lý mạch máu cộng thêm các yếu tố trên sẽ khiến cơn đột quỵ đến sớm hơn.
PGS Thắng cho rằng người trẻ nên đặt sức khỏe ở vị trí quan trọng bằng tầm soát định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh và nhận biết các yếu tố nguy cơ để giảm nguy cơ đột quỵ.
