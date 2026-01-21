Loại quả giàu dinh dưỡng nhiều người Việt thích ăn nhưng người bệnh suy thận cần phải tránh

Vì sao người bệnh suy thận cần hạn chế ăn chuối?

Chuối là loại trái cây giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa nhiều kali – một chất điện giải thiết yếu giúp duy trì cân bằng dịch, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh. Trung bình, một quả chuối cỡ vừa chứa khoảng 422 mg kali.

Tuy nhiên, với người mắc bệnh suy thận, khả năng lọc và đào thải kali qua thận bị suy giảm. Khi lượng kali nạp vào vượt quá khả năng bài tiết, người bệnh có thể rơi vào tình trạng tăng kali máu – một biến chứng nguy hiểm.

Bên cạnh kali, chuối cũng cung cấp một lượng phốt pho nhất định. Với bệnh nhân suy thận, phốt pho dư thừa có thể gây rối loạn chuyển hóa khoáng chất, làm tăng nguy cơ: Loãng xương, vôi hóa mạch máu, biến chứng tim mạch... Do đó, ăn chuối không đúng cách có thể khiến tình trạng suy thận tiến triển nặng hơn.

Ảnh minh họa.

Cách dùng chuối an toàn hơn với người bệnh suy thận

Không phải người suy thận nào cũng cần tuyệt đối không ăn chuối. Tuy nhiên, khi ăn, người bệnh thận cần:

- Ăn lượng nhỏ: Tối đa nửa quả chuối (60g) và không ăn liên tiếp nhiều ngày.

- Theo dõi kali máu định kỳ: Theo lời khuyên bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng thận.

- Kết hợp chế độ ăn ít kali khác: Tránh ăn cùng lúc nhiều loại trái cây giàu kali như cam, bơ, dưa hấu.

4 nhóm người cần hạn chế ăn chuối

Chuối có chứa tinh bột, protein, chất béo, kẽm, kali, phốt – pho. Các vitamin E, C, A, B11, Pectin,… cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể.

Chuối có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, kích thích tiêu hóa rất tốt. Ngoài ra, chuối còn là thực phẩm cấp dinh dưỡng, giúp da mịn, mắt sang và còn hỗ trợ điều trị một số bệnh như thận, cao huyết áp, táo bón, trị mụn cơm, mẩn ngứa,..

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn chuối một cách thoải mái. Ngoài những người mắc bệnh thận, những người dưới đây cũng được khuyến cáo không nên ăn chuối:

Ảnh minh họa.

Người bị tiểu đường, tim mạch

Nếu bạn đang gặp vấn đề với bệnh tiểu đường loại 2 thì tuyệt đối không nên ăn chuối chín vì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn.

Còn đối với bệnh nhân tim mạch, thường phải sử dụng một loại thuốc chẹn bê ta làm cho hàm lượng kali trong máu tăng. Nếu bổ sung thêm các loại thực phẩm kali cao như chuối chín sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe.

Người bị táo bón, tiêu chảy

Rất nhiều người cho rằng ăn chuối có thể giúp nhuận tràng thông tiện, nên có một số người bị táo bón thường xuyên ăn chuối. Tuy nhiên, chuối không những không giải quyết được chứng táo bón mà ngược lại còn khiến táo bón nặng hơn. Bên cạnh đó, người đang bị tiêu chảy cũng không nên ăn chuối chín bởi lượng xơ mềm, oligosaccarid giúp nhuận tràng, chất này sẽ làm cho bệnh tiêu chảy nặng hơn.

Người thừa cân, béo phì

Chuối chứa nhiều đường, giàu calo. Tiêu thụ hơn 2 quả chuối thì có nghĩa bạn nạp hơn 300 calo/lần. Do đó tốt hơn là chỉ nên ăn 2 quả chuối, nếu bạn không ăn trái cây nào khác trong ngày. Nên người muốn giảm cân, người thừa cân, béo phì không nên ăn quá nhiều.

Người đang bị đau đầu

Chuối chuối chứa tyramine, phenyethyamine và axit amin có thể làm giãn mạch máu nhất là những trái chuối quá chín sẽ có hàm lượng các chất này cao hơn.

Khi bạn đang chịu cơn đau đầu thì tốt nhất không nên ăn vì nếu ăn chúng sẽ khiến cơn đau của bạn kéo dài.

Người bị đau dạ dày

Với những người có tiền sử đau dạ dày thì cần hạn chế ăn chuối tiêu. Còn các loại chuối khác, với những người bị đau dạ dày muốn ăn thì phải ăn chuối đã chín và sau khi ăn cơm no, lúc này chuối sẽ có tác dụng bảo vệ và trung hòa axit dạ dày.

Ảnh minh họa.

Làm gì để phòng nguy cơ suy thận?

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.