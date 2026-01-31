Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch ABBank lĩnh án chung
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989) cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh về các tội “Tham ô tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài, khi giữ chức Trưởng phòng Giao dịch Mạo Khê thuộc Chi nhánh Quảng Ninh – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), đã trực tiếp tổ chức lập hàng chục bộ hồ sơ vay vốn khống. Bị cáo sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm giả làm tài sản bảo đảm để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Để hợp thức hóa các khoản vay, Trần Văn Tài làm giả con dấu, chữ ký của nhiều cơ quan, tổ chức; tự xác nhận, tự phê duyệt hồ sơ và chỉ đạo giải ngân. Kết quả điều tra xác định, bị cáo đã sử dụng 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt hơn 58,5 tỷ đồng và dùng 5 sổ, thẻ tiết kiệm giả để tiếp tục chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng. Tổng số tiền Trần Văn Tài chiếm đoạt lên tới hơn 96,4 tỷ đồng, toàn bộ được chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng cho mục đích riêng. Quá trình điều tra cũng làm rõ, trong năm 2024, Trần Văn Tài vay tiền của Phạm Ngọc Hưng với lãi suất vượt nhiều lần mức lãi suất theo quy định pháp luật. Tổng số tiền cho vay là 4,5 tỷ đồng, với mức lãi suất tương đương 123%/năm, qua đó Phạm Ngọc Hưng thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.
Theo kết luận giám định, nhiều con dấu, chữ ký của cơ quan nhà nước, tổ chức công chứng và các tổ chức liên quan trong hồ sơ vay vốn đều không phải là dấu, chữ ký thật; hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm được xác định là giả mạo. Ngày 7/10/2025, Trần Văn Tài đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu phục vụ công tác điều tra, truy tố.
Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài tù chung thân về tội “Tham ô tài sản” và 4 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 8/10/2024. Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hưng, Hội đồng xét xử tuyên phạt 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, sung công quỹ Nhà nước.
Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốcPháp luật - 11 phút trước
GĐXH - Hơn 12 tấn sụn gà, trứng non - những món "đặc sản" được ưa chuộng trên bàn nhậu dịp Tết - không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa bị lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp bắt giữ.
Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoàiPháp luật - 2 giờ trước
Tối 30/1, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã truy xét, làm rõ hành tung 3 đối tượng trong nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một nhóm người nước ngoài trên đường phố ở Nha Trang,
“Tổng tài” Nguyễn Văn Thiên lĩnh án 24 tháng tùPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên - "tổng tài" chỉ đạo đánh người trong quán cà phê lĩnh án 24 tháng tù.
Mua sữa tắm cho 'thú cưng' trên mạng, nhiều người không ngờ dùng phải hàng giả quy mô lớnPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam Lương Thế Hiệp – Giám đốc 2 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội để điều tra hành vi nhập khẩu, buôn bán gần 39.000 chai sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS", với tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 2 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Bắt “nữ quái” 37 tuổi điều hành đường dây mua bán ma túy trong khu dân cưPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) vừa làm rõ đường dây mua bán ma túy do H.T.T.B (SN 1989), trú cùng xã điều hành. Do không có việc làm nên để có tiền tiêu xài, đối tượng đã mua ma túy về bán lại kiếm lời.
Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội triệt phá kho lạnh chứa hơn 63 tấn lòng lợn 'bẩn'Pháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Gần 60 tấn lòng lợn được cấp đông suốt nửa năm trong các container, bốc mùi hôi thối... vừa bị Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện tại một cơ sở chế biến "chui" ở ngoại thành.
Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.
Bắt đối tượng trộm tiền của đoàn thiện nguyệnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nhận tin báo, Công an xã Châu Bình (Nghệ An) nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền của một đoàn thiện nguyện đang tổ chức hoạt động trên địa bàn.
Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28 - 29/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dữ liệu từ hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào cai (từ ngày 28/1 - 29/1) đã ghi nhận 64 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.
Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Vũ Văn Thịnh (SN 1986) trong việc mua bán ô tô cũ. Số tiền lừa đảo khoảng 8,5 tỷ đồng.
Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữPháp luật
GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.