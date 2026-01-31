Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch ABBank lĩnh án chung

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài, khi giữ chức Trưởng phòng Giao dịch Mạo Khê thuộc Chi nhánh Quảng Ninh – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), đã trực tiếp tổ chức lập hàng chục bộ hồ sơ vay vốn khống. Bị cáo sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm giả làm tài sản bảo đảm để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Để hợp thức hóa các khoản vay, Trần Văn Tài làm giả con dấu, chữ ký của nhiều cơ quan, tổ chức; tự xác nhận, tự phê duyệt hồ sơ và chỉ đạo giải ngân. Kết quả điều tra xác định, bị cáo đã sử dụng 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt hơn 58,5 tỷ đồng và dùng 5 sổ, thẻ tiết kiệm giả để tiếp tục chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng. Tổng số tiền Trần Văn Tài chiếm đoạt lên tới hơn 96,4 tỷ đồng, toàn bộ được chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng cho mục đích riêng. Quá trình điều tra cũng làm rõ, trong năm 2024, Trần Văn Tài vay tiền của Phạm Ngọc Hưng với lãi suất vượt nhiều lần mức lãi suất theo quy định pháp luật. Tổng số tiền cho vay là 4,5 tỷ đồng, với mức lãi suất tương đương 123%/năm, qua đó Phạm Ngọc Hưng thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm sáng 30/1

Theo kết luận giám định, nhiều con dấu, chữ ký của cơ quan nhà nước, tổ chức công chứng và các tổ chức liên quan trong hồ sơ vay vốn đều không phải là dấu, chữ ký thật; hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm được xác định là giả mạo. Ngày 7/10/2025, Trần Văn Tài đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu phục vụ công tác điều tra, truy tố.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài tù chung thân về tội “Tham ô tài sản” và 4 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 8/10/2024. Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hưng, Hội đồng xét xử tuyên phạt 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, sung công quỹ Nhà nước.