Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội triệt phá kho lạnh chứa hơn 63 tấn lòng lợn 'bẩn'
GĐXH - Gần 60 tấn lòng lợn được cấp đông suốt nửa năm trong các container, bốc mùi hôi thối... vừa bị Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện tại một cơ sở chế biến "chui" ở ngoại thành.
Qua công tác nắm bắt tình hình, sáng 29/1, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến thực phẩm thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát (địa chỉ tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội).
Thời điểm kiểm tra lúc 6h30 sáng, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.
Qua kiểm tra kho lạnh, lực lượng chức năng ghi nhận: Khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container từ 4–6 tháng, 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế và 3,6 tấn lòng đã thành phẩm.
Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 63 tấn lòng lợn "bẩn". Ảnh: CAHN
Bước đầu xác định, toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hoá.
Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
