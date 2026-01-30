Bắt đối tượng trộm tiền của đoàn thiện nguyện
GĐXH - Sau khi nhận tin báo, Công an xã Châu Bình (Nghệ An) nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền của một đoàn thiện nguyện đang tổ chức hoạt động trên địa bàn.
Ngày 30/1, Công an xã Châu Bình cho hay, vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Quân (SN 1992), trú tại xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình.
Chiều 28/1, anh Đ.N.N. (SN 1994, trú phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội; trưởng đoàn thiện nguyện đang tổ chức hoạt động tại xã Châu Bình) trình báo trong quá trình trao tặng quà học sinh Trường Tiểu học Châu Bình 2, đoàn bị kẻ gian lấy trộm số tiền 40 triệu đồng. Đây là số tiền được đoàn chuẩn bị để trao tặng học sinh.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Châu Bình rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.
Chỉ sau 2 giờ, công an xác định đối tượng trộm cắp tiền của đoàn thiện nguyện là Nguyễn Trọng Quân. Quân là bạn của một thành viên trong đoàn thiện nguyện, không liên quan đến hoạt động thiện nguyện của đoàn.
Vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.
Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28 - 29/1Pháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Dữ liệu từ hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào cai (từ ngày 28/1 - 29/1) đã ghi nhận 64 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.
Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Vũ Văn Thịnh (SN 1986) trong việc mua bán ô tô cũ. Số tiền lừa đảo khoảng 8,5 tỷ đồng.
Đăng tải thông tin sai sự thật vụ án hình sự, chủ tài khoản Facebook bị phạtXã hội - 17 giờ trước
Một chủ tài khoản Facebook ở Quảng Ninh vừa bị cơ quan công an lập biên bản xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn phường Cửa Ông.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồngPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, bắt giữ 47 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.
Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vongPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Văn Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. khiến nạn nhân bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.
Bắt giữ đối tượng buôn bán gần 50kg pháo nổ tại Thái NguyênPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Phát hiện một đối tượng có dấu hiệu buôn bán pháo nổ trái phép, lực lượng Công an xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên đã bắt quả tang và thu giữ tổng cộng gần 50kg pháo các loại. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản, bị bắt sau 24 giờ gây ánPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm cắp tài sản.
Đột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệpPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tầng hầm kiên cố với bốn lớp cửa thép, camera dày đặc, người canh gác 24/24… được dựng ngay trong nhà riêng để tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Anh cầm đầu vẫn bị lực lượng Công an Nghệ An bóc gỡ, triệt xóa.
Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậuPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang 2 đối tượng dùng ô tô bán tải vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn, ước tính tổng trọng lượng hơn 2 tấn.
Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạngPháp luật
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.