Bắt đối tượng trộm tiền của đoàn thiện nguyện

Ngày 30/1, Công an xã Châu Bình cho hay, vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Quân (SN 1992), trú tại xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình.

Công an bắt giữ đối tượng.

Chiều 28/1, anh Đ.N.N. (SN 1994, trú phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội; trưởng đoàn thiện nguyện đang tổ chức hoạt động tại xã Châu Bình) trình báo trong quá trình trao tặng quà học sinh Trường Tiểu học Châu Bình 2, đoàn bị kẻ gian lấy trộm số tiền 40 triệu đồng. Đây là số tiền được đoàn chuẩn bị để trao tặng học sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Châu Bình rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Chỉ sau 2 giờ, công an xác định đối tượng trộm cắp tiền của đoàn thiện nguyện là Nguyễn Trọng Quân. Quân là bạn của một thành viên trong đoàn thiện nguyện, không liên quan đến hoạt động thiện nguyện của đoàn.

Vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.

