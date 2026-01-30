Mới nhất
Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28 - 29/1

Thứ sáu, 10:07 30/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Dữ liệu từ hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào cai (từ ngày 28/1 - 29/1) đã ghi nhận 64 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ 12h00 ngày 28/1 đến 12h00 ngày 29/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 100 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện tới 64 trường hợp vượt đèn đỏ. Bên cạnh đó, các lỗi vi phạm cơ bản khác vẫn tồn tại với 26 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28-29/1 - Ảnh 1.

Trường hợp xe ô tô con đi sai làn đường bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI cũng đã ghi nhận 1 trường hợp đi sai làn đường.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện tăng vọt lên mức 12.622 lượt xe/ngày, tốc độ di chuyển trung bình là 80 km/h. Trong 24h qua, hệ thống Camera AI đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm tốc độ.

Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28-29/1 - Ảnh 2.

Tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh đó, vẫn còn 8 trường hợp không thắt dây đai an toàn – một lỗi vi phạm về an toàn thụ động mà nhiều tài xế và hành khách vẫn còn chủ quan khi đi đường dài.

Toàn bộ danh sách vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
128-01-2026 18:21:36Không đội mũXe mô tô29S679519
228-01-2026 17:53:15Không đội mũXe mô tô17L42040
328-01-2026 17:41:51Không đội mũXe mô tô90B258751
428-01-2026 17:40:26Không đội mũXe mô tô29BL07325
528-01-2026 17:34:21Không đội mũXe mô tô36F120197
628-01-2026 16:36:52Không đội mũXe mô tô29Y86966
728-01-2026 16:23:18Không đội mũXe mô tô29P200999
828-01-2026 16:08:07Không đội mũXe mô tô30Y52833
928-01-2026 15:31:04Không đội mũXe mô tô17AE09125
1028-01-2026 15:24:20Không đội mũXe mô tô29D266629
1128-01-2026 15:19:03Không đội mũXe mô tô29E252261
1228-01-2026 15:07:50Không đội mũXe mô tô29B190927
1328-01-2026 14:48:42Không đội mũXe mô tô29T197122
1428-01-2026 14:24:37Không đội mũXe mô tô37AS06161
1528-01-2026 14:06:12Không đội mũXe mô tô29S135481
1628-01-2026 13:42:14Không đội mũXe mô tô29X40709
1728-01-2026 13:34:45Không đội mũXe mô tô29P190723
1828-01-2026 13:03:38Không đội mũXe mô tô29P201935
1928-01-2026 12:28:58Không đội mũXe mô tô29F163548
2028-01-2026 12:17:53Không đội mũXe mô tô29B10868
2128-01-2026 12:01:36Không đội mũXe mô tô19E112520
2228-01-2026 11:54:46Không đội mũXe mô tô29B139660
2328-01-2026 11:35:18Không đội mũXe mô tô29D236184
2428-01-2026 10:46:25Không đội mũXe mô tô36K316332
2528-01-2026 09:24:12Không đội mũXe mô tô34M105836
2628-01-2026 07:48:44Không đội mũXe mô tô29F139965
2729-01-2026 07:06:31Vượt đèn đỏXe mô tô90H15256
2829-01-2026 06:52:21Vượt đèn đỏÔ tô con30F71600
2929-01-2026 06:48:45Vượt đèn đỏXe mô tô29P95550
3029-01-2026 06:46:55Vượt đèn đỏXe mô tô29K48636
3129-01-2026 06:37:50Vượt đèn đỏXe mô tô29K103532
3229-01-2026 06:05:16Vượt đèn đỏXe mô tô30X33203
3329-01-2026 01:23:06Vượt đèn đỏXe mô tô17B656715
3429-01-2026 00:58:35Vượt đèn đỏXe mô tô34B412693
3529-01-2026 00:35:23Vượt đèn đỏÔ tô con30H44466
3628-01-2026 20:18:12Vượt đèn đỏXe mô tô17AA44477
3728-01-2026 20:10:32Vượt đèn đỏXe mô tô30H92433
3828-01-2026 19:59:03Vượt đèn đỏXe mô tô28S67639
3928-01-2026 19:10:18Vượt đèn đỏÔ tô con30E06006
4028-01-2026 19:09:04Vượt đèn đỏXe mô tô30F76040
4128-01-2026 17:37:13Vượt đèn đỏXe mô tô29AE57078
4228-01-2026 17:37:10Vượt đèn đỏXe mô tô29AA76447
4328-01-2026 17:30:49Vượt đèn đỏXe mô tô29E151704
4428-01-2026 17:08:17Vượt đèn đỏXe mô tô29P142820
4528-01-2026 16:58:03Vượt đèn đỏXe mô tô29L126602
4628-01-2026 16:58:02Vượt đèn đỏXe mô tô29V335838
4728-01-2026 16:53:03Vượt đèn đỏXe mô tô29L170850
4828-01-2026 16:51:02Vượt đèn đỏXe mô tô15AA82721
4928-01-2026 16:45:27Vượt đèn đỏXe mô tô36R88304
5028-01-2026 16:45:20Vượt đèn đỏXe mô tô028B103917
5128-01-2026 16:39:43Vượt đèn đỏXe mô tô37AC04664
5228-01-2026 16:37:33Vượt đèn đỏXe mô tô27B128435
5328-01-2026 16:35:03Vượt đèn đỏXe mô tô99H70131
5428-01-2026 16:25:29Vượt đèn đỏXe mô tô90AC07019
5528-01-2026 16:07:07Vượt đèn đỏXe mô tô29C206315
5628-01-2026 15:57:32Vượt đèn đỏXe mô tô18H150667
5728-01-2026 15:56:42Vượt đèn đỏXe mô tô18L117106
5828-01-2026 15:52:52Vượt đèn đỏXe mô tô30Y97923
5928-01-2026 15:40:00Vượt đèn đỏXe mô tô29V774673
6028-01-2026 15:33:44Vượt đèn đỏXe mô tô29D100414
6128-01-2026 15:24:22Vượt đèn đỏXe mô tô29D266629
6228-01-2026 15:23:02Vượt đèn đỏXe mô tô29P103197
6328-01-2026 15:14:35Vượt đèn đỏXe mô tô36AB19849
6428-01-2026 15:05:00Vượt đèn đỏXe mô tô29E141802
6528-01-2026 14:56:12Vượt đèn đỏXe mô tô59230297
6628-01-2026 14:48:32Vượt đèn đỏXe mô tô29D205957
6728-01-2026 14:40:52Vượt đèn đỏXe mô tô29BL02302
6828-01-2026 14:40:13Vượt đèn đỏXe mô tô29T117403
6928-01-2026 14:13:47Vượt đèn đỏXe mô tô15B121079
7028-01-2026 14:07:42Vượt đèn đỏXe mô tô30M28652
7128-01-2026 13:56:08Vượt đèn đỏXe mô tô19C108050
7228-01-2026 13:55:58Vượt đèn đỏXe mô tô29K113984
7328-01-2026 13:34:52Vượt đèn đỏXe mô tô19H127649
7428-01-2026 13:27:24Vượt đèn đỏXe mô tô30F88949
7528-01-2026 13:15:44Vượt đèn đỏXe mô tô29F130872
7628-01-2026 12:40:05Vượt đèn đỏXe mô tô17AA45155
7728-01-2026 12:38:09Vượt đèn đỏXe mô tô29AT10620
7828-01-2026 12:22:20Vượt đèn đỏXe mô tô29Y84358
7928-01-2026 12:11:12Vượt đèn đỏXe mô tô29AM06280
8028-01-2026 11:53:19Vượt đèn đỏXe mô tô20H45966
8128-01-2026 11:51:23Vượt đèn đỏXe mô tô30K36876
8228-01-2026 11:01:37Vượt đèn đỏXe mô tô29L127149
8328-01-2026 10:58:29Vượt đèn đỏXe mô tô29Y368420
8428-01-2026 10:17:43Vượt đèn đỏXe mô tô18H180657
8528-01-2026 10:10:35Vượt đèn đỏXe mô tô90H68025
8628-01-2026 09:08:47Vượt đèn đỏXe mô tô29F101356
8728-01-2026 09:04:37Vượt đèn đỏXe mô tô29BK13613
8828-01-2026 08:51:54Vượt đèn đỏXe mô tô51Y18205
8928-01-2026 08:38:24Vượt đèn đỏXe mô tô17N32668
9028-01-2026 07:52:37Vượt đèn đỏXe mô tô29B134027
9128-01-2026 10:13:34Chạy ngược chiềuXe mô tô36AB98965
9229-01-2026 02:59Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 24C11663
9329-01-2026 00:03Không thắt dây đai an toànÔ tô tải36G00035
9428-01-2026 22:52Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 21C05226
9528-01-2026 21:12Không thắt dây đai an toànÔ tô tải15C31113
9628-01-2026 21:11Không thắt dây đai an toànÔ tô tải43H10494
9728-01-2026 17:45Không thắt dây đai an toànÔ tô con88A00552
9828-01-2026 17:29Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 90C14268
9928-01-2026 15:23Không thắt dây đai an toànÔ tô tải 36H02430
10028-01-2026 18:56:27Chạy sai làn đườngÔ tô con51K02159
Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28-29/1 - Ảnh 3.Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục ca vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 22/1

GĐXH - Trong 24 giờ (từ 21/1 - 22/1), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận sự chuyển dịch về hành vi vi phạm. Nếu hôm trước lỗi không đội mũ bảo hiểm chiếm đa số, thì hôm nay, tình trạng vượt đèn đỏ lại gia tăng đáng báo động với 23 trường hợp bị phát hiện.

Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữ

Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.

Bắt đối tượng trộm tiền của đoàn thiện nguyện

Bắt đối tượng trộm tiền của đoàn thiện nguyện

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận tin báo, Công an xã Châu Bình (Nghệ An) nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền của một đoàn thiện nguyện đang tổ chức hoạt động trên địa bàn.

Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũ

Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Vũ Văn Thịnh (SN 1986) trong việc mua bán ô tô cũ. Số tiền lừa đảo khoảng 8,5 tỷ đồng.

Đăng tải thông tin sai sự thật vụ án hình sự, chủ tài khoản Facebook bị phạt

Đăng tải thông tin sai sự thật vụ án hình sự, chủ tài khoản Facebook bị phạt

Xã hội - 16 giờ trước

Một chủ tài khoản Facebook ở Quảng Ninh vừa bị cơ quan công an lập biên bản xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn phường Cửa Ông.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, bắt giữ 47 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vong

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vong

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Văn Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. khiến nạn nhân bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Bắt giữ đối tượng buôn bán gần 50kg pháo nổ tại Thái Nguyên

Bắt giữ đối tượng buôn bán gần 50kg pháo nổ tại Thái Nguyên

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Phát hiện một đối tượng có dấu hiệu buôn bán pháo nổ trái phép, lực lượng Công an xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên đã bắt quả tang và thu giữ tổng cộng gần 50kg pháo các loại. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản, bị bắt sau 24 giờ gây án

Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản, bị bắt sau 24 giờ gây án

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm cắp tài sản.

Đột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp

Đột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tầng hầm kiên cố với bốn lớp cửa thép, camera dày đặc, người canh gác 24/24… được dựng ngay trong nhà riêng để tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Anh cầm đầu vẫn bị lực lượng Công an Nghệ An bóc gỡ, triệt xóa.

Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu

Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang 2 đối tượng dùng ô tô bán tải vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn, ước tính tổng trọng lượng hơn 2 tấn.

Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng

Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạng

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.

Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu

Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu

Pháp luật
Đột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp

Đột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp

Pháp luật
Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vong

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vong

Pháp luật
Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản, bị bắt sau 24 giờ gây án

Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản, bị bắt sau 24 giờ gây án

Pháp luật

