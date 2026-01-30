Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28 - 29/1
GĐXH - Dữ liệu từ hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào cai (từ ngày 28/1 - 29/1) đã ghi nhận 64 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ 12h00 ngày 28/1 đến 12h00 ngày 29/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 100 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện tới 64 trường hợp vượt đèn đỏ. Bên cạnh đó, các lỗi vi phạm cơ bản khác vẫn tồn tại với 26 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI cũng đã ghi nhận 1 trường hợp đi sai làn đường.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện tăng vọt lên mức 12.622 lượt xe/ngày, tốc độ di chuyển trung bình là 80 km/h. Trong 24h qua, hệ thống Camera AI đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm tốc độ.
Bên cạnh đó, vẫn còn 8 trường hợp không thắt dây đai an toàn – một lỗi vi phạm về an toàn thụ động mà nhiều tài xế và hành khách vẫn còn chủ quan khi đi đường dài.
Toàn bộ danh sách vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|1
|28-01-2026 18:21:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S679519
|2
|28-01-2026 17:53:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17L42040
|3
|28-01-2026 17:41:51
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|90B258751
|4
|28-01-2026 17:40:26
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BL07325
|5
|28-01-2026 17:34:21
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36F120197
|6
|28-01-2026 16:36:52
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y86966
|7
|28-01-2026 16:23:18
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P200999
|8
|28-01-2026 16:08:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30Y52833
|9
|28-01-2026 15:31:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17AE09125
|10
|28-01-2026 15:24:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D266629
|11
|28-01-2026 15:19:03
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E252261
|12
|28-01-2026 15:07:50
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B190927
|13
|28-01-2026 14:48:42
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29T197122
|14
|28-01-2026 14:24:37
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|37AS06161
|15
|28-01-2026 14:06:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S135481
|16
|28-01-2026 13:42:14
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X40709
|17
|28-01-2026 13:34:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P190723
|18
|28-01-2026 13:03:38
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P201935
|19
|28-01-2026 12:28:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F163548
|20
|28-01-2026 12:17:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B10868
|21
|28-01-2026 12:01:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19E112520
|22
|28-01-2026 11:54:46
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B139660
|23
|28-01-2026 11:35:18
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D236184
|24
|28-01-2026 10:46:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36K316332
|25
|28-01-2026 09:24:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|34M105836
|26
|28-01-2026 07:48:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F139965
|27
|29-01-2026 07:06:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90H15256
|28
|29-01-2026 06:52:21
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|30F71600
|29
|29-01-2026 06:48:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P95550
|30
|29-01-2026 06:46:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K48636
|31
|29-01-2026 06:37:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K103532
|32
|29-01-2026 06:05:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30X33203
|33
|29-01-2026 01:23:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B656715
|34
|29-01-2026 00:58:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34B412693
|35
|29-01-2026 00:35:23
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|30H44466
|36
|28-01-2026 20:18:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17AA44477
|37
|28-01-2026 20:10:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H92433
|38
|28-01-2026 19:59:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28S67639
|39
|28-01-2026 19:10:18
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|30E06006
|40
|28-01-2026 19:09:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F76040
|41
|28-01-2026 17:37:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AE57078
|42
|28-01-2026 17:37:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AA76447
|43
|28-01-2026 17:30:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E151704
|44
|28-01-2026 17:08:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P142820
|45
|28-01-2026 16:58:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L126602
|46
|28-01-2026 16:58:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V335838
|47
|28-01-2026 16:53:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L170850
|48
|28-01-2026 16:51:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|15AA82721
|49
|28-01-2026 16:45:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36R88304
|50
|28-01-2026 16:45:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|028B103917
|51
|28-01-2026 16:39:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37AC04664
|52
|28-01-2026 16:37:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|27B128435
|53
|28-01-2026 16:35:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99H70131
|54
|28-01-2026 16:25:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90AC07019
|55
|28-01-2026 16:07:07
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C206315
|56
|28-01-2026 15:57:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18H150667
|57
|28-01-2026 15:56:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18L117106
|58
|28-01-2026 15:52:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Y97923
|59
|28-01-2026 15:40:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V774673
|60
|28-01-2026 15:33:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D100414
|61
|28-01-2026 15:24:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D266629
|62
|28-01-2026 15:23:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P103197
|63
|28-01-2026 15:14:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36AB19849
|64
|28-01-2026 15:05:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E141802
|65
|28-01-2026 14:56:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|59230297
|66
|28-01-2026 14:48:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D205957
|67
|28-01-2026 14:40:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BL02302
|68
|28-01-2026 14:40:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T117403
|69
|28-01-2026 14:13:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|15B121079
|70
|28-01-2026 14:07:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30M28652
|71
|28-01-2026 13:56:08
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19C108050
|72
|28-01-2026 13:55:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K113984
|73
|28-01-2026 13:34:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19H127649
|74
|28-01-2026 13:27:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F88949
|75
|28-01-2026 13:15:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F130872
|76
|28-01-2026 12:40:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17AA45155
|77
|28-01-2026 12:38:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AT10620
|78
|28-01-2026 12:22:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y84358
|79
|28-01-2026 12:11:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AM06280
|80
|28-01-2026 11:53:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|20H45966
|81
|28-01-2026 11:51:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K36876
|82
|28-01-2026 11:01:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L127149
|83
|28-01-2026 10:58:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y368420
|84
|28-01-2026 10:17:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18H180657
|85
|28-01-2026 10:10:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90H68025
|86
|28-01-2026 09:08:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F101356
|87
|28-01-2026 09:04:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BK13613
|88
|28-01-2026 08:51:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|51Y18205
|89
|28-01-2026 08:38:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17N32668
|90
|28-01-2026 07:52:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B134027
|91
|28-01-2026 10:13:34
|Chạy ngược chiều
|Xe mô tô
|36AB98965
|92
|29-01-2026 02:59
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|24C11663
|93
|29-01-2026 00:03
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|36G00035
|94
|28-01-2026 22:52
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|21C05226
|95
|28-01-2026 21:12
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|15C31113
|96
|28-01-2026 21:11
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|43H10494
|97
|28-01-2026 17:45
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô con
|88A00552
|98
|28-01-2026 17:29
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|90C14268
|99
|28-01-2026 15:23
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|36H02430
|100
|28-01-2026 18:56:27
|Chạy sai làn đường
|Ô tô con
|51K02159
