Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữ

Ngày 29/1, thông tin từ Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang tạm giữ tài xế điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn nghiêm trọng vào trưa ngày 28/1 trên phố Khâm Thiên để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu nguyên nhân vụ việc đã được làm sáng tỏ. Theo đó, tài xế khai nhận có chủ đích lùi xe. Tuy nhiên, sau khi đã cài số lùi, tài xế thấy chiếc xe vẫn đứng yên, không di chuyển như ý muốn.

Khoảnh khắc xe ô tô con bất ngờ đi lùi gây tai nạn khiến 2 người thương vong. Ảnh cắt từ video

Tài xế sau đó đã đạp thêm ga và khiến chiếc xe bất ngờ vọt mạnh về phía sau, gây ra vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng khoảng 11h50 ngày 28/1 tại phố Khâm Thiên, xe ô tô con biển số 29E-580.xx, nền vàng, chữ số màu đen đã lùi trúng 2 phụ nữ đang đứng phía sau ô tô. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.

Tại hiện trường, một nữ nạn nhân nằm cạnh bánh lái bên trái chiếc ô tô, một nạn nhân khác nằm sau đuôi ô tô. Ngoài ra, một chiếc xe máy cũng bị cuốn vào gầm ô tô và bị hư hỏng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.