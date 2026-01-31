Hà Nội: 41 ca vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 29 - 30/1

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, số liệu trích xuất từ hệ thống Camera AI trong 24 giờ qua (từ 7h30' ngày 29/1 đến 7h30' ngày 30/1/2026) đã ghi nhận tổng cộng 75 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại ngã tư phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 41 trường hợp vượt đèn đỏ; 26 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức đi đúng làn đường tiếp tục được duy trì tốt khi Camera AI không ghi nhận trường hợp vi phạm nào.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), trong 24 giờ qua, hệ thống không phát hiện trường hợp nào vi phạm tốc độ.

Mặc dù vậy, lỗi an toàn thụ động vẫn bị các tài xế và hành khách ngó lơ. Camera đã ghi lại 7 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Đây là lỗi vi phạm thường gặp và rất nguy hiểm nếu xảy ra va chạm trên đường cao tốc.

Trường hợp tài xế xe tải không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT

Toàn bộ thông tin, hình ảnh của các phương tiện vi phạm trong ngày 30/1 đã được chuyển tự động về Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng. Các chủ phương tiện sẽ sớm nhận được thông báo xử lý vi phạm hành chính (phạt nguội) theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình: