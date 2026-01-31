Mới nhất
Hà Nội: 41 ca vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 29 - 30/1

Thứ bảy, 12:29 31/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 75 trường hợp vi phạm giao thông. Các lỗi vi phạm bao gồm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm...

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, số liệu trích xuất từ hệ thống Camera AI trong 24 giờ qua (từ 7h30' ngày 29/1 đến 7h30' ngày 30/1/2026) đã ghi nhận tổng cộng 75 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại ngã tư phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 41 trường hợp vượt đèn đỏ; 26 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Số liệu vi phạm giao thông qua Camera AI TẠI Hà Nội ngày 30 / 1 / 2026 - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức đi đúng làn đường tiếp tục được duy trì tốt khi Camera AI không ghi nhận trường hợp vi phạm nào.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), trong 24 giờ qua, hệ thống không phát hiện trường hợp nào vi phạm tốc độ.

Mặc dù vậy, lỗi an toàn thụ động vẫn bị các tài xế và hành khách ngó lơ. Camera đã ghi lại 7 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Đây là lỗi vi phạm thường gặp và rất nguy hiểm nếu xảy ra va chạm trên đường cao tốc.

Số liệu vi phạm giao thông qua Camera AI TẠI Hà Nội ngày 30 / 1 / 2026 - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế xe tải không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT

Toàn bộ thông tin, hình ảnh của các phương tiện vi phạm trong ngày 30/1 đã được chuyển tự động về Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng. Các chủ phương tiện sẽ sớm nhận được thông báo xử lý vi phạm hành chính (phạt nguội) theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI

(từ 7h30 ngày 29/01/2026 đến 7h30 ngày 30/01/2026)
STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
130-01-2026 01:55:1229C57149VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
229-01-2026 19:40:1550H55110VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
329-01-2026 22:24:1377C07059VàngĐầu kéoKhông thắt dây đai an toàn
430-01-2026 05:33:5288A37858TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
529-01-2026 17:13:4788M00026XanhÔ tô tải dưới 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
629-01-2026 22:08:0589C28423TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
730-01-2026 05:12:01TK7520ĐỏÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
829-01-2026 16:50:2175D118723TrắngXe mô tôKhông đội mũ
929-01-2026 16:47:1129E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1029-01-2026 16:32:2329Y137677TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1129-01-2026 16:28:3535AA02940TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1229-01-2026 15:44:1499V20376TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1329-01-2026 15:39:1234AA28999TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1429-01-2026 15:26:0529L196103TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1529-01-2026 15:16:3281C114398TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1629-01-2026 15:07:3030X36818TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1729-01-2026 14:32:2917B708356TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1829-01-2026 14:24:5529E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1929-01-2026 12:33:2219AE08074TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2029-01-2026 11:34:5829AA24786TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2129-01-2026 11:28:5929P108802TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2229-01-2026 11:06:2920G146545TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2329-01-2026 11:06:1829D100414TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2429-01-2026 11:04:1229Y368420TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2529-01-2026 10:22:3629B183090TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2629-01-2026 09:54:1029MD180110TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2729-01-2026 09:54:0129R62600TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2829-01-2026 09:14:3629X104078TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2929-01-2026 09:09:2929H0174435TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3029-01-2026 17:18:5929H147810TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3129-01-2026 17:17:5629AE01029TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3229-01-2026 17:07:1229E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3329-01-2026 17:04:0229E139105TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3429-01-2026 18:05:0330H55888TrắngÔ tô conChạy sai làn đường
3530-01-2026 07:29:3729D243880TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3630-01-2026 07:06:3798B144422TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3730-01-2026 07:02:3929P120163TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3829-01-2026 17:41:0329BE12196TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3929-01-2026 17:31:2837AS81757TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4029-01-2026 17:12:1829F121277TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4129-01-2026 17:08:0629K151768TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4229-01-2026 17:07:5838AA14018TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4329-01-2026 16:47:2429E172028TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4429-01-2026 16:45:2834AA15776TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4529-01-2026 16:35:5329BC02768TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4629-01-2026 16:35:0529BK14826TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4729-01-2026 16:17:5823AE02632TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4829-01-2026 15:54:4929B232738TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4929-01-2026 15:54:4829X771827TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5029-01-2026 15:35:4930M30322TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5129-01-2026 15:33:5617B406778TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5229-01-2026 15:24:5597B215464TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5329-01-2026 15:24:5216L86857TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5429-01-2026 15:08:4929D181566TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5529-01-2026 15:05:4829Z126147TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5629-01-2026 15:00:0329F19095TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5729-01-2026 14:33:1235B164854TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5829-01-2026 14:31:1629BL01194TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5929-01-2026 14:27:1429S635384TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6029-01-2026 14:23:2829AD38304TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6129-01-2026 13:02:5430H66294TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6229-01-2026 12:10:4929E263348TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6329-01-2026 11:25:1836E119340TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6429-01-2026 10:59:5329T138635TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6529-01-2026 10:41:1717B449713TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6629-01-2026 10:37:0718F120518TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6729-01-2026 10:27:5229K212799TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6829-01-2026 10:25:5629T149979TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6929-01-2026 10:17:5236R86401TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7029-01-2026 10:06:0729D208580TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7129-01-2026 09:26:0318E26648TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7229-01-2026 09:20:4988AB41388TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7329-01-2026 09:15:0430L80472TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7429-01-2026 09:10:4221B217683TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7529-01-2026 08:59:4329BC02985TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
