Hà Nội: 41 ca vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 29 - 30/1
GĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 75 trường hợp vi phạm giao thông. Các lỗi vi phạm bao gồm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm...
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, số liệu trích xuất từ hệ thống Camera AI trong 24 giờ qua (từ 7h30' ngày 29/1 đến 7h30' ngày 30/1/2026) đã ghi nhận tổng cộng 75 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại ngã tư phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 41 trường hợp vượt đèn đỏ; 26 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức đi đúng làn đường tiếp tục được duy trì tốt khi Camera AI không ghi nhận trường hợp vi phạm nào.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), trong 24 giờ qua, hệ thống không phát hiện trường hợp nào vi phạm tốc độ.
Mặc dù vậy, lỗi an toàn thụ động vẫn bị các tài xế và hành khách ngó lơ. Camera đã ghi lại 7 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Đây là lỗi vi phạm thường gặp và rất nguy hiểm nếu xảy ra va chạm trên đường cao tốc.
Toàn bộ thông tin, hình ảnh của các phương tiện vi phạm trong ngày 30/1 đã được chuyển tự động về Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng. Các chủ phương tiện sẽ sớm nhận được thông báo xử lý vi phạm hành chính (phạt nguội) theo quy định.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 29/01/2026 đến 7h30 ngày 30/01/2026)
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|30-01-2026 01:55:12
|29C57149
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|2
|29-01-2026 19:40:15
|50H55110
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|3
|29-01-2026 22:24:13
|77C07059
|Vàng
|Đầu kéo
|Không thắt dây đai an toàn
|4
|30-01-2026 05:33:52
|88A37858
|Trắng
|Ô tô con
|Không thắt dây đai an toàn
|5
|29-01-2026 17:13:47
|88M00026
|Xanh
|Ô tô tải dưới 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|6
|29-01-2026 22:08:05
|89C28423
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|7
|30-01-2026 05:12:01
|TK7520
|Đỏ
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|8
|29-01-2026 16:50:21
|75D118723
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|9
|29-01-2026 16:47:11
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|10
|29-01-2026 16:32:23
|29Y137677
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|11
|29-01-2026 16:28:35
|35AA02940
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|12
|29-01-2026 15:44:14
|99V20376
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|13
|29-01-2026 15:39:12
|34AA28999
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|14
|29-01-2026 15:26:05
|29L196103
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|15
|29-01-2026 15:16:32
|81C114398
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|16
|29-01-2026 15:07:30
|30X36818
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|17
|29-01-2026 14:32:29
|17B708356
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|18
|29-01-2026 14:24:55
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|19
|29-01-2026 12:33:22
|19AE08074
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|20
|29-01-2026 11:34:58
|29AA24786
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|21
|29-01-2026 11:28:59
|29P108802
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|22
|29-01-2026 11:06:29
|20G146545
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|23
|29-01-2026 11:06:18
|29D100414
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|24
|29-01-2026 11:04:12
|29Y368420
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|25
|29-01-2026 10:22:36
|29B183090
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|26
|29-01-2026 09:54:10
|29MD180110
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|27
|29-01-2026 09:54:01
|29R62600
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|28
|29-01-2026 09:14:36
|29X104078
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|29
|29-01-2026 09:09:29
|29H0174435
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|30
|29-01-2026 17:18:59
|29H147810
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|31
|29-01-2026 17:17:56
|29AE01029
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|32
|29-01-2026 17:07:12
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|33
|29-01-2026 17:04:02
|29E139105
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|34
|29-01-2026 18:05:03
|30H55888
|Trắng
|Ô tô con
|Chạy sai làn đường
|35
|30-01-2026 07:29:37
|29D243880
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|36
|30-01-2026 07:06:37
|98B144422
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|37
|30-01-2026 07:02:39
|29P120163
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|38
|29-01-2026 17:41:03
|29BE12196
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|39
|29-01-2026 17:31:28
|37AS81757
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|40
|29-01-2026 17:12:18
|29F121277
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|41
|29-01-2026 17:08:06
|29K151768
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|42
|29-01-2026 17:07:58
|38AA14018
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|43
|29-01-2026 16:47:24
|29E172028
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|44
|29-01-2026 16:45:28
|34AA15776
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|45
|29-01-2026 16:35:53
|29BC02768
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|46
|29-01-2026 16:35:05
|29BK14826
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|47
|29-01-2026 16:17:58
|23AE02632
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|48
|29-01-2026 15:54:49
|29B232738
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|49
|29-01-2026 15:54:48
|29X771827
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|50
|29-01-2026 15:35:49
|30M30322
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|51
|29-01-2026 15:33:56
|17B406778
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|52
|29-01-2026 15:24:55
|97B215464
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|53
|29-01-2026 15:24:52
|16L86857
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|54
|29-01-2026 15:08:49
|29D181566
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|55
|29-01-2026 15:05:48
|29Z126147
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|56
|29-01-2026 15:00:03
|29F19095
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|57
|29-01-2026 14:33:12
|35B164854
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|58
|29-01-2026 14:31:16
|29BL01194
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|59
|29-01-2026 14:27:14
|29S635384
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|60
|29-01-2026 14:23:28
|29AD38304
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|61
|29-01-2026 13:02:54
|30H66294
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|62
|29-01-2026 12:10:49
|29E263348
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|63
|29-01-2026 11:25:18
|36E119340
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|64
|29-01-2026 10:59:53
|29T138635
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|65
|29-01-2026 10:41:17
|17B449713
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|66
|29-01-2026 10:37:07
|18F120518
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|67
|29-01-2026 10:27:52
|29K212799
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|68
|29-01-2026 10:25:56
|29T149979
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|69
|29-01-2026 10:17:52
|36R86401
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|70
|29-01-2026 10:06:07
|29D208580
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|71
|29-01-2026 09:26:03
|18E26648
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|72
|29-01-2026 09:20:49
|88AB41388
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|73
|29-01-2026 09:15:04
|30L80472
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|74
|29-01-2026 09:10:42
|21B217683
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|75
|29-01-2026 08:59:43
|29BC02985
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốcPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Hơn 12 tấn sụn gà, trứng non - những món "đặc sản" được ưa chuộng trên bàn nhậu dịp Tết - không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa bị lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp bắt giữ.
Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên trưởng phòng giao dịch ABBank lĩnh án chungPháp luật - 1 giờ trước
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989) cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh về các tội “Tham ô tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoàiPháp luật - 3 giờ trước
Tối 30/1, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã truy xét, làm rõ hành tung 3 đối tượng trong nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một nhóm người nước ngoài trên đường phố ở Nha Trang,
“Tổng tài” Nguyễn Văn Thiên lĩnh án 24 tháng tùPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên - "tổng tài" chỉ đạo đánh người trong quán cà phê lĩnh án 24 tháng tù.
Mua sữa tắm cho 'thú cưng' trên mạng, nhiều người không ngờ dùng phải hàng giả quy mô lớnPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam Lương Thế Hiệp – Giám đốc 2 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội để điều tra hành vi nhập khẩu, buôn bán gần 39.000 chai sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS", với tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 2 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Bắt “nữ quái” 37 tuổi điều hành đường dây mua bán ma túy trong khu dân cưPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) vừa làm rõ đường dây mua bán ma túy do H.T.T.B (SN 1989), trú cùng xã điều hành. Do không có việc làm nên để có tiền tiêu xài, đối tượng đã mua ma túy về bán lại kiếm lời.
Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội triệt phá kho lạnh chứa hơn 63 tấn lòng lợn 'bẩn'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Gần 60 tấn lòng lợn được cấp đông suốt nửa năm trong các container, bốc mùi hôi thối... vừa bị Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện tại một cơ sở chế biến "chui" ở ngoại thành.
Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.
Bắt đối tượng trộm tiền của đoàn thiện nguyệnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nhận tin báo, Công an xã Châu Bình (Nghệ An) nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền của một đoàn thiện nguyện đang tổ chức hoạt động trên địa bàn.
Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28 - 29/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dữ liệu từ hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào cai (từ ngày 28/1 - 29/1) đã ghi nhận 64 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.
Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữPháp luật
GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.