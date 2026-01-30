Mua sữa tắm cho 'thú cưng' trên mạng, nhiều người không ngờ dùng phải hàng giả quy mô lớn
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam Lương Thế Hiệp – Giám đốc 2 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội để điều tra hành vi nhập khẩu, buôn bán gần 39.000 chai sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS", với tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 2 tỷ đồng.
Ngày 30/1, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, ngày 28/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Thế Hiệp (SN 1994, trú tại Lô 6 C13, Khu đô thị Mỹ Đình 1, tổ 11, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", quy định tại khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Lương Thế Hiệp là Giám đốc Công ty TNHH Enoug Việt Nam và Công ty TNHH Petland Việt Nam, cùng có địa chỉ tại tầng 3, số nhà 09, Đồng Bát, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12/2024 đến tháng 10/2025, Lương Thế Hiệp đã nhập khẩu từ Trung Quốc tổng cộng 38.818 chai sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS". Đây là nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ cho chủ sở hữu hợp pháp khác.
Sau khi nhập khẩu, Hiệp đã phân phối số hàng hóa vi phạm này cho nhiều cá nhân tại tỉnh Tuyên Quang và các địa phương khác, thông qua hình thức tư vấn bán hàng trực tiếp và bán trên sàn thương mại điện tử Shopee. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính trên 2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Lương Thế Hiệp đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, gây mất ổn định thị trường, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, đồng thời xâm hại quyền lợi người tiêu dùng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ mua hàng tại các cửa hàng, nhà phân phối, trang thương mại điện tử uy tín; kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, người dân cần kịp thời phản ánh, tố giác đến cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý.
