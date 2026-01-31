Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 31/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm đấu tranh, phòng ngừa vi phạm về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Phòng An ninh kinh tế vừa lập chiến công lớn khi triệt phá một điểm tập kết thực phẩm "bẩn" quy mô lớn tại xã Thanh Trì.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe container có biểu hiện nghi vấn. Ảnh: CAHN

Theo đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, khoảng 10h00 ngày 29/1, tổ liên ngành gồm Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục QLTT Hà Nội) và Công an xã Thanh Trì bất ngờ kiểm tra bãi xe tại đường Vũ Lăng (xã Thanh Trì).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 xe container đang dừng đỗ, có dấu hiệu tập kết hàng hóa nghi vấn.

Các loại thực phẩm đông lạnh được phát hiện trong thùng xe container. Ảnh: CAHN

Tiến hành kiểm tra bên trong các thùng container, tổ công tác phát hiện một lượng lớn thực phẩm đông lạnh đang chờ tiêu thụ. Tổng trọng lượng hàng hóa lên tới 12,3 tấn, bao gồm; 8,3 tấn sụn gà (bao bì in chữ nước ngoài); 3,6 tấn trứng non và 0,48 tấn mỡ động vật.

Theo định giá sơ bộ của cơ quan chức năng, tổng giá trị của lô hàng này ước tính lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Chủ sở hữu của lô hàng "khủng" nói trên được xác định là ông Hoàng Văn Chức (sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh).

Các loại hàng hóa đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: CAHN

Làm việc với đoàn kiểm tra tại thời điểm bị phát hiện, ông Chức không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ 12,3 tấn thực phẩm nói trên.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu số hàng này được tuồn ra thị trường, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và ra quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.