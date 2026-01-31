Hà Nội: Chặn đứng 3 xe container chở hơn 12 tấn 'đặc sản' sụn gà, trứng non không rõ nguồn gốc
GĐXH - Hơn 12 tấn sụn gà, trứng non - những món "đặc sản" được ưa chuộng trên bàn nhậu dịp Tết - không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa bị lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp bắt giữ.
Ngày 31/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm đấu tranh, phòng ngừa vi phạm về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Phòng An ninh kinh tế vừa lập chiến công lớn khi triệt phá một điểm tập kết thực phẩm "bẩn" quy mô lớn tại xã Thanh Trì.
Theo đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, khoảng 10h00 ngày 29/1, tổ liên ngành gồm Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục QLTT Hà Nội) và Công an xã Thanh Trì bất ngờ kiểm tra bãi xe tại đường Vũ Lăng (xã Thanh Trì).
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 xe container đang dừng đỗ, có dấu hiệu tập kết hàng hóa nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra bên trong các thùng container, tổ công tác phát hiện một lượng lớn thực phẩm đông lạnh đang chờ tiêu thụ. Tổng trọng lượng hàng hóa lên tới 12,3 tấn, bao gồm; 8,3 tấn sụn gà (bao bì in chữ nước ngoài); 3,6 tấn trứng non và 0,48 tấn mỡ động vật.
Theo định giá sơ bộ của cơ quan chức năng, tổng giá trị của lô hàng này ước tính lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Chủ sở hữu của lô hàng "khủng" nói trên được xác định là ông Hoàng Văn Chức (sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh).
Làm việc với đoàn kiểm tra tại thời điểm bị phát hiện, ông Chức không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ 12,3 tấn thực phẩm nói trên.
Nhận thấy dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu số hàng này được tuồn ra thị trường, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và ra quyết định tạm giữ toàn bộ tang vật.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989) cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh về các tội "Tham ô tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tối 30/1, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã truy xét, làm rõ hành tung 3 đối tượng trong nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một nhóm người nước ngoài trên đường phố ở Nha Trang,
GĐXH - HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên - "tổng tài" chỉ đạo đánh người trong quán cà phê lĩnh án 24 tháng tù.
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam Lương Thế Hiệp – Giám đốc 2 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội để điều tra hành vi nhập khẩu, buôn bán gần 39.000 chai sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS", với tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 2 tỷ đồng.
GĐXH - Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) vừa làm rõ đường dây mua bán ma túy do H.T.T.B (SN 1989), trú cùng xã điều hành. Do không có việc làm nên để có tiền tiêu xài, đối tượng đã mua ma túy về bán lại kiếm lời.
GĐXH - Gần 60 tấn lòng lợn được cấp đông suốt nửa năm trong các container, bốc mùi hôi thối... vừa bị Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện tại một cơ sở chế biến "chui" ở ngoại thành.
GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.
GĐXH - Sau khi nhận tin báo, Công an xã Châu Bình (Nghệ An) nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền của một đoàn thiện nguyện đang tổ chức hoạt động trên địa bàn.
GĐXH - Dữ liệu từ hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào cai (từ ngày 28/1 - 29/1) đã ghi nhận 64 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.
GĐXH - Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Vũ Văn Thịnh (SN 1986) trong việc mua bán ô tô cũ. Số tiền lừa đảo khoảng 8,5 tỷ đồng.
