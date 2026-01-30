Đà Nẵng: Bắt “nữ quái” 37 tuổi điều hành đường dây mua bán ma túy trong khu dân cư
GĐXH - Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) vừa làm rõ đường dây mua bán ma túy do H.T.T.B (SN 1989), trú cùng xã điều hành. Do không có việc làm nên để có tiền tiêu xài, đối tượng đã mua ma túy về bán lại kiếm lời.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Hòa Tiến vừa đấu tranh, làm rõ đường dây mua bán ma túy do H.T.T.B (SN 1989), trú cùng xã điều hành. Được biết, B có chồng hiện đang chấp hành án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bản thân không có việc làm nên để có tiền tiêu xài, đối tượng đã mua ma túy về để bán lại kiếm lời…
Trước đó, Công an xã Hòa Tiến phát hiện tại khu vực thôn Yến Nê 2 thường xuyên xuất hiện một số thanh niên lạ mặt, có nhiều biểu hiện bất minh nên đã tiến hành giám sát, theo dõi.
Quá trình giám sát, Công an xã phát hiện các đối tượng thường đến gặp một người phụ nữ sau đó rời đi rất nhanh và trong mỗi lần gặp, các đối tượng đều rất cảnh giác. Bằng kinh nghiệm công tác, Công an xã nhận định các đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Và một trong những đối tượng bị đưa vào diện nghi vấn cung cấp ma túy là H.T.T.B.
Xác minh, tìm hiểu về đối tượng, Công an xã phát hiện B có chồng là V.M.T, trước đó đã bị Công an xã Hòa Tiến bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện nay đang chấp hành án. Bản thân B không có việc làm, đang nuôi con nhỏ nhưng lại có nhiều bất minh về kinh tế và thường xuyên gặp gỡ những thanh niên lạ mặt xung quanh khu vực nhà ở của mình…
Sau hơn 3 tháng xác minh, Công an xã xác định B đang hoạt động mua bán ma túy, tuy nhiên đối tượng rất cảnh giác và hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt.
Vào 15 giờ 30 phút ngày 20/1, Công an xã Hòa Tiến bắt quả tang đối tượng Hoàng Minh Tuấn (SN 1995, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật tạm giữ là 01 gói ma túy đá, 01 xe mô tô và 01 điện thoại di động.
Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã tiếp tục bắt quả tang đối tượng Lê Tuấn Vũ (SN 1999, trú xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật tạm giữ là 01 gói ma túy đá, 01 xe mô tô và 01 điện thoại.
Tuấn và Vũ khai nhận đã mua ma túy của B. Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, đến 20 giờ cùng ngày, Công an xã triệu tập B lên làm việc.
Tại Cơ quan Công an, B quanh co chối tội, tuy nhiên trước các chứng cứ thu thập được, B đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Tuấn và Vũ vào ngày 20/01/2026.
Ngoài ra B cũng tự nguyện giao nôp 01 gói ma túy đá đối tượng cất giấu để sử dụng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng B, Công an xã thu giữ nhiều tang vật có liến quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội triệt phá kho lạnh chứa hơn 63 tấn lòng lợn 'bẩn'Pháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Gần 60 tấn lòng lợn được cấp đông suốt nửa năm trong các container, bốc mùi hôi thối... vừa bị Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện tại một cơ sở chế biến "chui" ở ngoại thành.
Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.
Bắt đối tượng trộm tiền của đoàn thiện nguyệnPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Sau khi nhận tin báo, Công an xã Châu Bình (Nghệ An) nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền của một đoàn thiện nguyện đang tổ chức hoạt động trên địa bàn.
Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28 - 29/1Pháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Dữ liệu từ hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào cai (từ ngày 28/1 - 29/1) đã ghi nhận 64 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.
Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Vũ Văn Thịnh (SN 1986) trong việc mua bán ô tô cũ. Số tiền lừa đảo khoảng 8,5 tỷ đồng.
Đăng tải thông tin sai sự thật vụ án hình sự, chủ tài khoản Facebook bị phạtXã hội - 22 giờ trước
Một chủ tài khoản Facebook ở Quảng Ninh vừa bị cơ quan công an lập biên bản xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn phường Cửa Ông.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồngPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, bắt giữ 47 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.
Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vongPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Văn Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. khiến nạn nhân bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.
Bắt giữ đối tượng buôn bán gần 50kg pháo nổ tại Thái NguyênPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Phát hiện một đối tượng có dấu hiệu buôn bán pháo nổ trái phép, lực lượng Công an xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên đã bắt quả tang và thu giữ tổng cộng gần 50kg pháo các loại. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản, bị bắt sau 24 giờ gây ánPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm cắp tài sản.
Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữPháp luật
GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.