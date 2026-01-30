Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt “nữ quái” 37 tuổi điều hành đường dây mua bán ma túy trong khu dân cư

Thứ sáu, 15:33 30/01/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) vừa làm rõ đường dây mua bán ma túy do H.T.T.B (SN 1989), trú cùng xã điều hành. Do không có việc làm nên để có tiền tiêu xài, đối tượng đã mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Hòa Tiến vừa đấu tranh, làm rõ đường dây mua bán ma túy do H.T.T.B (SN 1989), trú cùng xã điều hành. Được biết, B có chồng hiện đang chấp hành án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bản thân không có việc làm nên để có tiền tiêu xài, đối tượng đã mua ma túy về để bán lại kiếm lời…

Trước đó, Công an xã Hòa Tiến phát hiện tại khu vực thôn Yến Nê 2 thường xuyên xuất hiện một số thanh niên lạ mặt, có nhiều biểu hiện bất minh nên đã tiến hành giám sát, theo dõi.

Quá trình giám sát, Công an xã phát hiện các đối tượng thường đến gặp một người phụ nữ sau đó rời đi rất nhanh và trong mỗi lần gặp, các đối tượng đều rất cảnh giác. Bằng kinh nghiệm công tác, Công an xã nhận định các đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Và một trong những đối tượng bị đưa vào diện nghi vấn cung cấp ma túy là H.T.T.B.

Đà Nẵng: Bắt “nữ quái” 37 tuổi điều hành đường dây mua bán ma túy trong khu dân cư - Ảnh 1.

Các đối tượng bị công an bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Xác minh, tìm hiểu về đối tượng, Công an xã phát hiện B có chồng là V.M.T, trước đó đã bị Công an xã Hòa Tiến bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện nay đang chấp hành án. Bản thân B không có việc làm, đang nuôi con nhỏ nhưng lại có nhiều bất minh về kinh tế và thường xuyên gặp gỡ những thanh niên lạ mặt xung quanh khu vực nhà ở của mình…

Sau hơn 3 tháng xác minh, Công an xã xác định B đang hoạt động mua bán ma túy, tuy nhiên đối tượng rất cảnh giác và hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt.

Vào 15 giờ 30 phút ngày 20/1, Công an xã Hòa Tiến bắt quả tang đối tượng Hoàng Minh Tuấn (SN 1995, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật tạm giữ là 01 gói ma túy đá, 01 xe mô tô và 01 điện thoại di động.

Đà Nẵng: Bắt “nữ quái” 37 tuổi điều hành đường dây mua bán ma túy trong khu dân cư - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã tiếp tục bắt quả tang đối tượng Lê Tuấn Vũ (SN 1999, trú xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật tạm giữ là 01 gói ma túy đá, 01 xe mô tô và 01 điện thoại.

Tuấn và Vũ khai nhận đã mua ma túy của B. Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, đến 20 giờ cùng ngày, Công an xã triệu tập B lên làm việc.

Tại Cơ quan Công an, B quanh co chối tội, tuy nhiên trước các chứng cứ thu thập được, B đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Tuấn và Vũ vào ngày 20/01/2026.

Ngoài ra B cũng tự nguyện giao nôp 01 gói ma túy đá đối tượng cất giấu để sử dụng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng B, Công an xã thu giữ nhiều tang vật có liến quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Lào Cai: Phát hiện tinh dầu POD chứa ma túy, 2 đối tượng bị khởi tố

Lào Cai: Phát hiện tinh dầu POD chứa ma túy, 2 đối tượng bị khởi tố

Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang

Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang

Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam

Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam

Nữ quái mua bán ma túy trong quán bar ra đầu thú

Nữ quái mua bán ma túy trong quán bar ra đầu thú

Cùng chuyên mục

Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội triệt phá kho lạnh chứa hơn 63 tấn lòng lợn 'bẩn'

Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội triệt phá kho lạnh chứa hơn 63 tấn lòng lợn 'bẩn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Gần 60 tấn lòng lợn được cấp đông suốt nửa năm trong các container, bốc mùi hôi thối... vừa bị Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện tại một cơ sở chế biến "chui" ở ngoại thành.

Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữ

Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.

Bắt đối tượng trộm tiền của đoàn thiện nguyện

Bắt đối tượng trộm tiền của đoàn thiện nguyện

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận tin báo, Công an xã Châu Bình (Nghệ An) nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền của một đoàn thiện nguyện đang tổ chức hoạt động trên địa bàn.

Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28 - 29/1

Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28 - 29/1

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Dữ liệu từ hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào cai (từ ngày 28/1 - 29/1) đã ghi nhận 64 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.

Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũ

Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Vũ Văn Thịnh (SN 1986) trong việc mua bán ô tô cũ. Số tiền lừa đảo khoảng 8,5 tỷ đồng.

Đăng tải thông tin sai sự thật vụ án hình sự, chủ tài khoản Facebook bị phạt

Đăng tải thông tin sai sự thật vụ án hình sự, chủ tài khoản Facebook bị phạt

Xã hội - 22 giờ trước

Một chủ tài khoản Facebook ở Quảng Ninh vừa bị cơ quan công an lập biên bản xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn phường Cửa Ông.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, bắt giữ 47 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vong

Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vong

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Văn Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. khiến nạn nhân bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Bắt giữ đối tượng buôn bán gần 50kg pháo nổ tại Thái Nguyên

Bắt giữ đối tượng buôn bán gần 50kg pháo nổ tại Thái Nguyên

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Phát hiện một đối tượng có dấu hiệu buôn bán pháo nổ trái phép, lực lượng Công an xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên đã bắt quả tang và thu giữ tổng cộng gần 50kg pháo các loại. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản, bị bắt sau 24 giờ gây án

Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản, bị bắt sau 24 giờ gây án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm cắp tài sản.

Xem nhiều

Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữ

Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữ

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.

Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu

Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu

Pháp luật
Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội triệt phá kho lạnh chứa hơn 63 tấn lòng lợn 'bẩn'

Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội triệt phá kho lạnh chứa hơn 63 tấn lòng lợn 'bẩn'

Pháp luật
Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũ

Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũ

Pháp luật
Đột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp

Đột kích 'lô cốt' trong nhà dân, bắt 12 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top