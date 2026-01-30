“Tổng tài” Nguyễn Văn Thiên lĩnh án 24 tháng tù
GĐXH - HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên - "tổng tài" chỉ đạo đánh người trong quán cà phê lĩnh án 24 tháng tù.
Theo VOV, chiều 30/1, TAND Khu vực 3 - TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ gây rối trật tự công cộng với hai bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh).
Nguyễn Văn Thiên được biết đến với biệt danh "tổng tài", gây xôn xao dư luận trong clip chỉ đạo đánh người ở quán cà phê.
Trong phiên xét xử sáng nay, phiên tòa đã tạm hoãn do bị cáo Thiên sức khỏe yếu, cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế.
Đến 13h10, qua thăm khám, các bác sĩ xác định Nguyễn Văn Thiên tỉnh táo, có thể tự phục hồi, đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa.
Quá trình xét xử buổi chiều, do sức khỏe của bị cáo Thiên chưa hoàn toàn ổn định nên HĐXX cho bị cáo ngồi trả lời.
Phiên tòa tiếp diễn với phần luận tội của Viện kiểm sát. Đại diện cơ quan truy tố xác định, dù bị cáo Thiên không nhận tội nhưng những chứng cứ khách quan, cùng clip ghi hình, mẫu giọng nói phù hợp với lời khai của bị cáo Vũ.
Bị cáo Thiên không đưa ra được bất cứ chứng cứ nào khác để bác bỏ kết quả giám định đã được cơ quan chức năng thực hiện.
Viện kiểm sát cho rằng, nội dung giọng nói ghi lại trong camera phù hợp với lời khai của bị cáo Vũ, trong đó, xác định Thiên là người trực tiếp chỉ đạo Vũ đánh anh Đ (chủ quán cà phê). Lời khai của bị cáo Vũ được thể hiện xuyên suốt từ giai đoạn điều tra đến xét xử, không có mâu thuẫn.
Sau quá trình nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên mức án 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.
Theo nội dung vụ án, chiều 17/9/2025, tại quán cà phê "Góc quán", địa chỉ ở khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy), Thiên hút thuốc nên bị nhân viên (con của chủ quán) nhắc nhở.
Sau ba lần bị nhắc nhở, Thiên ngồi vắt chân và giơ tay lên cao. Ngay lập tức, Vũ đứng dậy đi vào phía trong quầy bar và có hành vi hành hung anh N.M.Đ.
Khi Thiên tiếp tục giơ tay lên cao hô "thôi, thôi, thôi", Vũ mới dừng lại.
Ngày 19/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Vũ về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Đến đầu tháng 12/2025, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Thiên.
Mua sữa tắm cho 'thú cưng' trên mạng, nhiều người không ngờ dùng phải hàng giả quy mô lớnPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam Lương Thế Hiệp – Giám đốc 2 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội để điều tra hành vi nhập khẩu, buôn bán gần 39.000 chai sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS", với tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 2 tỷ đồng.
Đà Nẵng: Bắt “nữ quái” 37 tuổi điều hành đường dây mua bán ma túy trong khu dân cưPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) vừa làm rõ đường dây mua bán ma túy do H.T.T.B (SN 1989), trú cùng xã điều hành. Do không có việc làm nên để có tiền tiêu xài, đối tượng đã mua ma túy về bán lại kiếm lời.
Phòng An ninh kinh tế - Công an Hà Nội triệt phá kho lạnh chứa hơn 63 tấn lòng lợn 'bẩn'Pháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Gần 60 tấn lòng lợn được cấp đông suốt nửa năm trong các container, bốc mùi hôi thối... vừa bị Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện tại một cơ sở chế biến "chui" ở ngoại thành.
Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.
Bắt đối tượng trộm tiền của đoàn thiện nguyệnPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Sau khi nhận tin báo, Công an xã Châu Bình (Nghệ An) nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền của một đoàn thiện nguyện đang tổ chức hoạt động trên địa bàn.
Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28 - 29/1Pháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Dữ liệu từ hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào cai (từ ngày 28/1 - 29/1) đã ghi nhận 64 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.
Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đang xác minh đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Vũ Văn Thịnh (SN 1986) trong việc mua bán ô tô cũ. Số tiền lừa đảo khoảng 8,5 tỷ đồng.
Đăng tải thông tin sai sự thật vụ án hình sự, chủ tài khoản Facebook bị phạtXã hội - 23 giờ trước
Một chủ tài khoản Facebook ở Quảng Ninh vừa bị cơ quan công an lập biên bản xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến một vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn phường Cửa Ông.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, bắt giữ 47 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỷ đồng.
Mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông đánh hàng xóm tử vongPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Văn Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. khiến nạn nhân bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.
Hà Nội: Tài xế ô tô con gây tai nạn khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên bị tạm giữPháp luật
GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.