“Tổng tài” Nguyễn Văn Thiên lĩnh án 24 tháng tù

Theo VOV, chiều 30/1, TAND Khu vực 3 - TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ gây rối trật tự công cộng với hai bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh).

Nguyễn Văn Thiên được biết đến với biệt danh "tổng tài", gây xôn xao dư luận trong clip chỉ đạo đánh người ở quán cà phê.

Trong phiên xét xử sáng nay, phiên tòa đã tạm hoãn do bị cáo Thiên sức khỏe yếu, cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Đến 13h10, qua thăm khám, các bác sĩ xác định Nguyễn Văn Thiên tỉnh táo, có thể tự phục hồi, đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa.

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Văn Thiên. Ảnh: Trọng Phú

Quá trình xét xử buổi chiều, do sức khỏe của bị cáo Thiên chưa hoàn toàn ổn định nên HĐXX cho bị cáo ngồi trả lời.

Phiên tòa tiếp diễn với phần luận tội của Viện kiểm sát. Đại diện cơ quan truy tố xác định, dù bị cáo Thiên không nhận tội nhưng những chứng cứ khách quan, cùng clip ghi hình, mẫu giọng nói phù hợp với lời khai của bị cáo Vũ.

Bị cáo Thiên không đưa ra được bất cứ chứng cứ nào khác để bác bỏ kết quả giám định đã được cơ quan chức năng thực hiện.

Viện kiểm sát cho rằng, nội dung giọng nói ghi lại trong camera phù hợp với lời khai của bị cáo Vũ, trong đó, xác định Thiên là người trực tiếp chỉ đạo Vũ đánh anh Đ (chủ quán cà phê). Lời khai của bị cáo Vũ được thể hiện xuyên suốt từ giai đoạn điều tra đến xét xử, không có mâu thuẫn.

Sau quá trình nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên mức án 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

"Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên và "đàn em" tại tòa. Ảnh: Giang Long

Theo nội dung vụ án, chiều 17/9/2025, tại quán cà phê "Góc quán", địa chỉ ở khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy), Thiên hút thuốc nên bị nhân viên (con của chủ quán) nhắc nhở.

Sau ba lần bị nhắc nhở, Thiên ngồi vắt chân và giơ tay lên cao. Ngay lập tức, Vũ đứng dậy đi vào phía trong quầy bar và có hành vi hành hung anh N.M.Đ.

Khi Thiên tiếp tục giơ tay lên cao hô "thôi, thôi, thôi", Vũ mới dừng lại.

Ngày 19/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Vũ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đến đầu tháng 12/2025, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Thiên.