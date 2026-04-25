Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng tuyệt đẹp được dâng tiến vào Hoàng cung Huế

Chương trình có sự tham gia của các câu lạc bộ, hội, nhóm và nghệ nhân phong lan, cây kiểng trên cả nước, với nhiều tác phẩm tiêu biểu được dâng tiến vào Hoàng cung Huế trên tinh thần tự nguyện.

Lễ Tiến cung được tổ chức trang trọng, tái hiện nghi lễ thời nhà Nguyễn. Đoàn rước gồm nhạc công, diễn viên và các nghệ nhân xuất phát từ khu vực Ngọ Môn, di chuyển qua các trục chính trong Đại Nội và thực hiện nghi lễ dâng tiến tại Thế Miếu.

Tại đây, các tác phẩm được đặt trang trọng trước khu vực điện, tiến hành nghi thức dâng tiến theo nghi lễ cung đình, sau đó được sắp đặt, trưng bày phục vụ công chúng, kèm thông tin về tác phẩm và nghệ nhân. Hoạt động góp phần tái hiện không gian lễ nghi truyền thống, đồng thời cũng là dịp quảng bá, tôn vinh các làng nghề, các nghệ nhân sinh vật cảnh cả nước.

Trước đó, sáng 24/4, Ban Tổ chức Festival Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình Triển lãm, trưng bày Phong lan, cây kiểng, đá cảnh ba miền năm 2026, diễn ra từ ngày 24 - 28/4 tại khu vực Đại Nội.

Triển lãm quy tụ những tác phẩm phong lan, cây kiểng, đá cảnh đặc sắc trong cả nước. Trong đó, có hơn 400 tác phẩm cây kiểng nghệ thuật và tiểu cảnh non bộ. Khoảng 1.000 tác phẩm phong lan với nhiều chủng loại phong phú và hơn 50 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, chương trình nhằm góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa, sinh thái, nghệ thuật sinh vật cảnh và tạo điểm nhấn hấp dẫn phục vụ người dân, du khách khi tham quan di tích Huế.

Không gian trưng bày được bố trí tại các khu vực tiêu biểu trong Đại nội như vườn Thiệu Phương, Phủ Nội Vụ và vườn Cơ Hạ, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sinh vật cảnh và cảnh quan di sản cung đình.

Triển lãm, trưng bày sẽ mở cửa miễn phí vào ban đêm từ ngày 24/4 đến 28/4 phục vụ du khách đến tham quan.

