Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng tuyệt đẹp được dâng tiến vào Hoàng cung Huế

Thứ bảy, 18:49 25/04/2026 | Đời sống
GĐXH - Nhiều tác phẩm phong lan, cây kiểng đặc sắc được cung tiến vào Hoàng cung Huế qua lễ "Cung tiến Kỳ hoa Dị thảo", tái hiện nghi lễ thời nhà Nguyễn.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng được dâng tiến vào Hoàng cung Huế - Ảnh 1.

Sáng 25/4, tại Đại nội Huế diễn ra lễ "Cung tiến Kỳ hoa Dị thảo" trong khuôn khổ Festival Huế, thuộc chương trình Triển lãm, trưng bày Phong lan, cây kiểng, đá cảnh ba miền năm 2026.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng được dâng tiến vào Hoàng cung Huế - Ảnh 2.

Chương trình có sự tham gia của các câu lạc bộ, hội, nhóm và nghệ nhân phong lan, cây kiểng trên cả nước, với nhiều tác phẩm tiêu biểu được dâng tiến vào Hoàng cung Huế trên tinh thần tự nguyện.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng được dâng tiến vào Hoàng cung Huế - Ảnh 3.

Lễ Tiến cung được tổ chức trang trọng, tái hiện nghi lễ thời nhà Nguyễn. Đoàn rước gồm nhạc công, diễn viên và các nghệ nhân xuất phát từ khu vực Ngọ Môn, di chuyển qua các trục chính trong Đại Nội và thực hiện nghi lễ dâng tiến tại Thế Miếu.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng được dâng tiến vào Hoàng cung Huế - Ảnh 4.

Tại đây, các tác phẩm được đặt trang trọng trước khu vực điện, tiến hành nghi thức dâng tiến theo nghi lễ cung đình, sau đó được sắp đặt, trưng bày phục vụ công chúng, kèm thông tin về tác phẩm và nghệ nhân. Hoạt động góp phần tái hiện không gian lễ nghi truyền thống, đồng thời cũng là dịp quảng bá, tôn vinh các làng nghề, các nghệ nhân sinh vật cảnh cả nước.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng được dâng tiến vào Hoàng cung Huế - Ảnh 5.

Trước đó, sáng 24/4, Ban Tổ chức Festival Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình Triển lãm, trưng bày Phong lan, cây kiểng, đá cảnh ba miền năm 2026, diễn ra từ ngày 24 - 28/4 tại khu vực Đại Nội.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng được dâng tiến vào Hoàng cung Huế - Ảnh 6.

Triển lãm quy tụ những tác phẩm phong lan, cây kiểng, đá cảnh đặc sắc trong cả nước. Trong đó, có hơn 400 tác phẩm cây kiểng nghệ thuật và tiểu cảnh non bộ. Khoảng 1.000 tác phẩm phong lan với nhiều chủng loại phong phú và hơn 50 tác phẩm đá cảnh nghệ thuật.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng được dâng tiến vào Hoàng cung Huế - Ảnh 7.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, chương trình nhằm góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động Festival Huế 2026, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa, sinh thái, nghệ thuật sinh vật cảnh và tạo điểm nhấn hấp dẫn phục vụ người dân, du khách khi tham quan di tích Huế.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng được dâng tiến vào Hoàng cung Huế - Ảnh 8.

Không gian trưng bày được bố trí tại các khu vực tiêu biểu trong Đại nội như vườn Thiệu Phương, Phủ Nội Vụ và vườn Cơ Hạ, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sinh vật cảnh và cảnh quan di sản cung đình.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng được dâng tiến vào Hoàng cung Huế - Ảnh 9.
Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng được dâng tiến vào Hoàng cung Huế - Ảnh 10.

Triển lãm, trưng bày sẽ mở cửa miễn phí vào ban đêm từ ngày 24/4 đến 28/4 phục vụ du khách đến tham quan.

Chiêm ngưỡng bộ ba sanh cổ hiếm có ở Ninh Bình, chủ nhân từ chối bán giá triệu đô

GĐXH - Tại “thủ phủ bonsai” Vị Khê, Ninh Bình bộ ba cây sanh cổ trăm năm tuổi của ông Nguyễn Minh Hoạt đang gây chú ý đặc biệt. Ba tác phẩm hiếm có này từng được trả tới 1 triệu USD nhưng chủ nhân vẫn quyết giữ vì cho rằng giá trị của chúng vượt xa con số đó.

