Loại bánh cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể: Bác sĩ chỉ rõ nguy cơ khi ăn nhiều

Bánh dày làm từ gạo nếp – món ăn truyền thống quen thuộc trong nhiều dịp lễ, tết của người Việt.

Bánh dày là một trong những món bánh truyền thống lâu đời của người Việt, gắn liền với câu chuyện Lang Liêu và quan niệm "trời tròn, đất vuông" trong văn hóa dân gian. Với lớp bánh trắng dẻo làm từ nếp giã nhuyễn, bánh dày không cầu kỳ về hình thức nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc về sự đủ đầy, tinh khiết và lòng hiếu thảo. Trải qua nhiều thế hệ, bánh dày không chỉ xuất hiện trong lễ Tết, cúng giỗ mà còn trở thành món quà quê mộc mạc, gợi nhớ hương vị truyền thống thân quen.

Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, thành phần chính của bánh dày là gạo nếp, loại ngũ cốc có giá trị năng lượng cao và chứa nhiều vi chất quan trọng. Trong 100g gạo nếp có khoảng 1,2mg sắt, khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo máu, đặc biệt có lợi đối với phụ nữ sau sinh và những người có nguy cơ thiếu máu. Bên cạnh đó, các nguyên tố vi lượng trong gạo nếp còn góp phần hỗ trợ khả năng hấp thu sắt, từ đó giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Cũng theo BS Bình, gạo nếp cũng cung cấp một lượng chất xơ hòa tan nhất định, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Theo y học cổ truyền, gạo nếp có tính ấm, vị ngọt, giúp làm ấm bụng và hỗ trợ tiêu hóa khi sử dụng với lượng phù hợp.

Gạo nếp là thành phần chính của bánh dày, cung cấp năng lượng và một số vi chất cần thiết cho cơ thể.

Tuy nhiên, BS Bình khuyến cáo mọi người không nên tiêu thụ quá nhiều bánh dày trong một lần hoặc trong thời gian dài. Do hàm lượng tinh bột cao và đặc tính khó tiêu hơn so với gạo tẻ, việc ăn quá mức có thể gây đầy bụng, khó chịu, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa kém. Ngoài ra, nếu bánh dày thường xuyên được dùng thay cho bữa ăn chính, chế độ ăn có thể mất cân đối dinh dưỡng, làm tăng nguy cơ thừa cân và béo phì.

Bánh dày có tính dẻo, vị ngọt nhẹ, nhưng ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

Đối với bánh dày nhân mặn, phần giò đi kèm cũng cung cấp giá trị dinh dưỡng nhất định. Giò là nguồn protein giúp cung cấp các acid amin cần thiết cho quá trình tăng trưởng và duy trì khối cơ. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn chứa một số vitamin nhóm B và khoáng chất như kẽm, phốt pho, góp phần hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Ths.BS Nguyễn Vũ Bình khuyến cáo, để tận dụng lợi ích của bánh dày mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, người dân nên sử dụng với lượng vừa phải, kết hợp cùng chế độ ăn đa dạng, cân đối các nhóm chất cần thiết cho cơ thể.