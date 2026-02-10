Uống rượu thuốc mua trên mạng, người đàn ông 60 tuổi nguy kịch vì ngộ độc cấp

Nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống rượu thuốc

Theo người nhà, trước khi nhập viện, ông Bình có uống một chén rượu thuốc mua trên mạng. Ngay sau đó, ông xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng dữ dội, nôn ói và tiêu chảy liên tục hơn 15 lần. Tình trạng mệt lả, chậm chạp, thở nhanh ngày càng tăng khiến gia đình phải đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Khi nhập viện, các triệu chứng ngộ độc diễn tiến nhanh, người bệnh có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng và rối loạn chuyển hóa nặng.

Bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng người bệnh trong buổi tái khám. Ảnh: BVCC

ThS.BS Đào Trần Tiến, Phó khoa Tiêu hóa – Gan mật – Tụy, cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu trong máu người bệnh tăng rất cao, tình trạng cô đặc máu do mất nước nặng, kèm theo toan chuyển hóa nghiêm trọng. Độ pH máu giảm thấp, nồng độ lactate tăng cao – dấu hiệu gợi ý giảm tưới máu và thiếu oxy mô, nguy cơ tiến triển sang sốc giảm thể tích.

"Với tình trạng này, nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc và suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng", bác sĩ Tiến nhận định.

Trên cơ sở lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu ông Bình bị ngộ độc cấp, nghi liên quan đến rượu.

Loại trừ nhiều nguyên nhân nguy hiểm, xác định ngộ độc rượu cấp

Người bệnh được điều trị tích cực bằng bù dịch, điều chỉnh điện giải và thăng bằng toan – kiềm, kết hợp thuốc điều trị triệu chứng tiêu hóa và thuốc giảm co thắt. Đồng thời, ê-kíp y tế theo dõi chặt chẽ tình trạng ý thức, huyết động và hô hấp nhằm ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Các xét nghiệm chuyên sâu cũng được thực hiện để loại trừ những nguyên nhân nguy hiểm khác như ngộ độc methanol, viêm tụy cấp liên quan đến rượu, nhiễm trùng nặng hoặc xuất huyết tiêu hóa.

Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng toan chuyển hóa của ông Bình dần cải thiện, nồng độ lactate giảm, các triệu chứng lâm sàng thuyên giảm và không ghi nhận biến chứng nguy hiểm.

Theo bác sĩ Tiến, dựa trên diễn tiến lâm sàng và đáp ứng điều trị, các bác sĩ đã loại trừ dần các nguyên nhân nguy hiểm khác. Việc người bệnh hồi phục nhanh giúp củng cố chẩn đoán ngộ độc rượu cấp, nhiều khả năng liên quan đến rượu thuốc không rõ nguồn gốc.

"Rượu ngâm thuốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ vì thành phần và nồng độ cồn không được kiểm soát. Một số loại có thể chứa cồn nồng độ cao, tạp chất hoặc dược liệu ngâm không phù hợp, gây kích ứng mạnh đường tiêu hóa, dẫn đến mất nước nặng và rối loạn chuyển hóa", bác sĩ Tiến phân tích.

Ở người lớn tuổi, chức năng gan và thận suy giảm khiến khả năng chuyển hóa, thải trừ cồn kém hơn. Do đó, chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ rượu cũng có thể gây ngộ độc cấp và diễn tiến nặng.

Ngộ độc rượu: Dấu hiệu cần nhập viện sớm

Ngoài rượu không rõ nguồn gốc, ngộ độc rượu cấp còn có thể xảy ra khi uống rượu nồng độ cao, uống nhanh trong thời gian ngắn hoặc uống rượu khi đói khiến cồn hấp thu ồ ạt vào máu. Nguy cơ càng tăng ở người cao tuổi, người mắc bệnh gan, thận, tim mạch hoặc đang sử dụng thuốc.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), năm 2022, rượu bia là yếu tố nguy cơ đứng thứ hai trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật và tử vong tại Việt Nam, với khoảng 40.000 ca tử vong mỗi năm liên quan đến rượu bia. Việt Nam cũng nằm trong nhóm các quốc gia có mức tiêu thụ rượu bia cao tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia, tuyệt đối tránh rượu ngâm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc thành phần. Không uống rượu khi đói, không uống dồn dập hoặc với lượng lớn trong thời gian ngắn.

Khi xuất hiện các triệu chứng như mệt nhiều, nôn ói, tiêu chảy kéo dài, đau bụng dữ dội, chóng mặt, rối loạn ý thức hoặc các dấu hiệu toàn thân bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được xử trí kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.