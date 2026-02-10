Uống rượu thuốc mua trên mạng, người đàn ông 60 tuổi nguy kịch vì ngộ độc cấp
GĐXH - Chỉ sau một chén rượu thuốc mua trên mạng, ông Bình (60 tuổi) rơi vào tình trạng ngộ độc rượu cấp với diễn tiến nặng, suýt rơi vào sốc và suy đa cơ quan.
Nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống rượu thuốc
Theo người nhà, trước khi nhập viện, ông Bình có uống một chén rượu thuốc mua trên mạng. Ngay sau đó, ông xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng dữ dội, nôn ói và tiêu chảy liên tục hơn 15 lần. Tình trạng mệt lả, chậm chạp, thở nhanh ngày càng tăng khiến gia đình phải đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
Khi nhập viện, các triệu chứng ngộ độc diễn tiến nhanh, người bệnh có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng và rối loạn chuyển hóa nặng.
ThS.BS Đào Trần Tiến, Phó khoa Tiêu hóa – Gan mật – Tụy, cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu trong máu người bệnh tăng rất cao, tình trạng cô đặc máu do mất nước nặng, kèm theo toan chuyển hóa nghiêm trọng. Độ pH máu giảm thấp, nồng độ lactate tăng cao – dấu hiệu gợi ý giảm tưới máu và thiếu oxy mô, nguy cơ tiến triển sang sốc giảm thể tích.
"Với tình trạng này, nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc và suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng", bác sĩ Tiến nhận định.
Trên cơ sở lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu ông Bình bị ngộ độc cấp, nghi liên quan đến rượu.
Loại trừ nhiều nguyên nhân nguy hiểm, xác định ngộ độc rượu cấp
Người bệnh được điều trị tích cực bằng bù dịch, điều chỉnh điện giải và thăng bằng toan – kiềm, kết hợp thuốc điều trị triệu chứng tiêu hóa và thuốc giảm co thắt. Đồng thời, ê-kíp y tế theo dõi chặt chẽ tình trạng ý thức, huyết động và hô hấp nhằm ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.
Các xét nghiệm chuyên sâu cũng được thực hiện để loại trừ những nguyên nhân nguy hiểm khác như ngộ độc methanol, viêm tụy cấp liên quan đến rượu, nhiễm trùng nặng hoặc xuất huyết tiêu hóa.
Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng toan chuyển hóa của ông Bình dần cải thiện, nồng độ lactate giảm, các triệu chứng lâm sàng thuyên giảm và không ghi nhận biến chứng nguy hiểm.
Theo bác sĩ Tiến, dựa trên diễn tiến lâm sàng và đáp ứng điều trị, các bác sĩ đã loại trừ dần các nguyên nhân nguy hiểm khác. Việc người bệnh hồi phục nhanh giúp củng cố chẩn đoán ngộ độc rượu cấp, nhiều khả năng liên quan đến rượu thuốc không rõ nguồn gốc.
"Rượu ngâm thuốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ vì thành phần và nồng độ cồn không được kiểm soát. Một số loại có thể chứa cồn nồng độ cao, tạp chất hoặc dược liệu ngâm không phù hợp, gây kích ứng mạnh đường tiêu hóa, dẫn đến mất nước nặng và rối loạn chuyển hóa", bác sĩ Tiến phân tích.
Ở người lớn tuổi, chức năng gan và thận suy giảm khiến khả năng chuyển hóa, thải trừ cồn kém hơn. Do đó, chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ rượu cũng có thể gây ngộ độc cấp và diễn tiến nặng.
Ngộ độc rượu: Dấu hiệu cần nhập viện sớm
Ngoài rượu không rõ nguồn gốc, ngộ độc rượu cấp còn có thể xảy ra khi uống rượu nồng độ cao, uống nhanh trong thời gian ngắn hoặc uống rượu khi đói khiến cồn hấp thu ồ ạt vào máu. Nguy cơ càng tăng ở người cao tuổi, người mắc bệnh gan, thận, tim mạch hoặc đang sử dụng thuốc.
Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), năm 2022, rượu bia là yếu tố nguy cơ đứng thứ hai trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật và tử vong tại Việt Nam, với khoảng 40.000 ca tử vong mỗi năm liên quan đến rượu bia. Việt Nam cũng nằm trong nhóm các quốc gia có mức tiêu thụ rượu bia cao tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia, tuyệt đối tránh rượu ngâm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc thành phần. Không uống rượu khi đói, không uống dồn dập hoặc với lượng lớn trong thời gian ngắn.
Khi xuất hiện các triệu chứng như mệt nhiều, nôn ói, tiêu chảy kéo dài, đau bụng dữ dội, chóng mặt, rối loạn ý thức hoặc các dấu hiệu toàn thân bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được xử trí kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Loại bánh cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể: Bác sĩ chỉ rõ nguy cơ khi ăn nhiềuBệnh thường gặp - 12 giờ trước
GĐXH - Bánh dày làm từ gạo nếp cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của bác sĩ, ăn bánh dày quá nhiều có thể gây đầy bụng, mất cân đối dinh dưỡng và làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.
10 thực phẩm giàu canxi quen thuộc, ăn hàng ngày cũng đủ, không cần uống thuốc bổ sungBệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Canxi không chỉ có trong sữa hay thuốc bổ. Nhiều thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày hoàn toàn có thể giúp cơ thể đáp ứng đủ nhu cầu canxi, hỗ trợ xương chắc khỏe mà không cần lạm dụng viên uống bổ sung.
Chuyên gia cảnh báo: 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những thực phẩm quen thuộc nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Theo thống kê nhiều năm, phần lớn các ca ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết lại xuất phát từ những món ăn rất quen thuộc trong mâm cơm ngày xuân. Thời tiết lạnh, thức ăn chế biến sẵn để lâu, bảo quản không đúng cách cùng thói quen tụ tập ăn uống đông người khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Tết mất vui, thậm chí phải nhập viện cấp cứu.
Muốn não bộ khỏe, trí óc minh mẫn hơn? Đừng bỏ qua 5 loại cá quen mặt nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Não bộ là cơ quan tiêu thụ nhiều năng lượng và dưỡng chất bậc nhất của cơ thể. Trong đó, axit béo omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc tế bào thần kinh, hỗ trợ trí nhớ và khả năng tập trung. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung các loại cá giàu omega-3 vào chế độ ăn có thể giúp não bộ hoạt động bền bỉ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức theo tuổi tác.
Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, dễ chế biến và có giá thành rẻ. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dân dã, rau muống lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa thiếu máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Chuyên gia nhắc nhở thực phẩm 'quen mặt' ngày Tết: Bày ra là vơi nhanh nhất bàn tiệc nhưng phải coi chừngBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Cứ mỗi dịp Tết đến, bánh phồng tôm lại phủ sóng khắp mâm cỗ, bàn tiệc từ thành thị đến nông thôn. Giòn rụm, béo thơm, ăn hoài không chán, nhưng ít ai ngờ món ăn vặt tưởng chừng “nhẹ tênh” này lại tiềm ẩn nguy cơ gây tăng cân, béo phì nếu dùng quá đà. Vậy bánh phồng tôm chứa những gì và vì sao bác sĩ khuyên nên ăn chừng mực trong ngày Tết?
5 loại rau quả rất tốt cho thận, bác sĩ khuyên nên ăn thường xuyênBệnh thường gặp - 3 ngày trước
Nhiều người ăn dưa chuột, uống nước chanh bổ sung vitamin C hàng ngày nhưng có thể chưa biết loại rau quả này rất tốt cho thận, giảm nồng độ axit uric và nguy cơ sỏi thận.
Bác sĩ tiết lộ phần bị vứt bỏ của bắp ngô lại có lợi cho thận, nhiều người không biết mà bỏ phíBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Râu ngô thường bị coi là phần thừa khi chế biến bắp ngô, nhưng ít ai biết đây lại là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Nếu sử dụng đúng cách, râu ngô có thể hỗ trợ lợi tiểu, cải thiện các vấn đề đường tiết niệu và sỏi thận, tuy nhiên không phải ai cũng nên dùng tùy tiện.
Bác sĩ ung bướu nhắc nhở 5 việc phụ nữ nên làm ngay để giảm nguy cơ mắc ung thưBệnh thường gặp - 3 ngày trước
Dù nam giới vẫn là nhóm có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn, song tốc độ gia tăng ca bệnh lại đang diễn ra nhanh hơn rõ rệt ở phụ nữ. Để phòng tránh, chị em nên làm ngay 5 việc này.
Tại sao phụ nữ sau 40 tuổi khó giảm cân? Rất có thể bạn đang mê 4 món không dầu mỡ nhưng nhanh "béo không phanh"Bệnh thường gặp - 3 ngày trước
Nhiều người hay nói đùa rằng phụ nữ sau 40 tuổi "hít khí trời cũng béo". Hóa ra, có sự thật phía sau tình trạng dễ tăng nhưng khó giảm cân này.
Bác sĩ ung bướu nhắc nhở 5 việc phụ nữ nên làm ngay để giảm nguy cơ mắc ung thưBệnh thường gặp
Dù nam giới vẫn là nhóm có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn, song tốc độ gia tăng ca bệnh lại đang diễn ra nhanh hơn rõ rệt ở phụ nữ. Để phòng tránh, chị em nên làm ngay 5 việc này.