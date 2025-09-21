Chấm dứt hợp đồng lao động 3 bảo vệ hành hung người lái xe ôm trước cổng Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai

Ngày 21/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Công ty Bảo vệ Đông Á Jipi liên quan đến vụ ẩu đả gây xôn xao dư luận.

Theo đó, bệnh viện đã đề nghị Công ty Đông Á Jipi tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các nhân viên liên quan và không bố trí họ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa số 1 cho đến khi vụ việc được giải quyết dứt điểm. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai cũng yêu cầu công ty liên hệ và hỗ trợ kịp thời người bị xô xát.

Hình ảnh 3 nhân viên bảo vệ hành hung người lái xe ôm. Ảnh cắt từ clip.

Trong ngày 20/9, Công ty Bảo vệ Đông Á Jipi, chi nhánh Yên Bái cũng đã có Công văn gửi đến Bệnh viện Đa khoa số 1, xác nhận nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa 3 nhân viên bảo vệ và anh Dũng (người làm nghề chở xe ôm đón bệnh nhân).

Công ty Bảo vệ Đông Á Jipi đã xử lý kỷ luật nghiêm khắc, chấm dứt hợp đồng lao động với 3 nhân viên liên quan. Đồng thời, cử đại diện đến thăm hỏi, động viên anh Dũng và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công ty Bảo vệ Đông Á Jipi nhận định, hành vi của 3 nhân viên bảo vệ vi phạm nội quy công ty và vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của công ty và Bệnh viện Đa khoa số 1.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, khoảng 14h, ngày 19/9, tại khu vực sảnh chính Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai (phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ hành hung giữa 3 nhân viên bảo vệ với một người làm nghề xe ôm đến đón bệnh nhân.

Thời điểm trên, 3 bảo vệ đã kéo xe của nam thanh niên hành nghề lái xe ôm, khiến xe bị đổ. M ột bảo vệ dùng gậy đánh liên tiếp nam thanh niên, hai bảo vệ còn lại đấm, đá và giữ người lái xe lại...