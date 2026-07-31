Chính sách bảo hành kính Ray-Ban, Oakley, Prada, Burberry, Miu Miu,… chính hãng từ EssilorLuxottica tại Bello Eyewear

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Các thương hiệu kính mắt chính hãng như Armani Exchange, Burberry, Coach, Ferrari Scuderia, Giorgio Armani, Jimmy Choo, Michael Kors, Miraflex, Miu Miu, Oakley, Oliver Peoples, Prada, Prada Linea Rossa, Ray-Ban, Swarovski, Tiffany & Co., Versace, Vogue Eyewear,… được phân phối và bảo hành chính thức tại Việt Nam bởi công ty TNHH EssilorLuxottica Việt Nam (đại diện chính thức của tập đoàn EssilorLuxottica Pháp-Ý tại Việt Nam) và được tiếp nhận bảo hành, bán lẻ chính thức tại chuỗi hệ thống cửa hàng mắt kính Bello Eyewear (dành cho các khách hàng mua tại Bello Eyewear).

Thời gian bảo hành / Warranty period

1. Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua hàng và kích hoạt bảo hành trên hệ thống icheck / The warranty period is 12 months from the date of purchase and the iCheck activation date.

2. EssilorLuxottica Việt Nam bảo hành qua chuỗi cửa hàng bán lẻ chính hãng (Bello Eyewear Hà Nội & TP.HCM: Ray-Ban Certified Store & Oakley Certified Reseller), yêu cầu xuất trình hóa đơn mua hàng hợp lệ hoặc các giấy tờ cần thiết để có căn cứ mua hàng tại thời điểm tương ứng / EssilorLuxottica Viet Nam applies the warranty through our authorized-retailer (Bello Eyewear Hanoi & HCM City: Ray-Ban Certified Store & Oakley Certified Reseller) with the presentation of a valid proof of purchase or documents related to the purchase.

Chính sách bảo hành / Warranty Coverage

1. Tróc sơn hoặc lớp phủ / Flaking varnish or paint (frame peeled).

2. Sứt mối hàn / Pad arm hook breaking.

3. Lò xo, bản lề bị hư / The spring hinge is damaged.

4. Bong tróc lớp phủ tròng kính mắt / Delamination or peeling of sun plano lens coating.

5. Khiếm khuyết trong lớp phủ tròng kính mắt / Bubbles or imperfections in sun plano lens coating.

6. Hạt đá, cườm, logo dán trên kính bị rớt hoặc sứt keo / Stones, beads, glued logos or decorations on glass are chipped or dropped.

7. Lỗi các mối hàn trên gọng / Soldering defects.

8. Các trường hợp có lỗi nhà sản xuất, khung hoặc bộ phận bị lỗi tương ứng sẽ được thay thế miễn phí, ngoại trừ tròng kính mắt lắp rời (thường gặp trên gọng kính thay mắt cận, viễn, loạn,…) không được thay thế trong bất kỳ trường hợp nào / In the event of a manufacturing defect, the frame or the corresponding defective part will be replaced at no cost, excluding ophthalmic lenses, which will not be replaced under any circumstances.

9. Nếu sản phẩm thay thế không còn, sẽ đổi sản phẩm khác cùng giá trị / If the replacement product is no longer available, it will be replaced with a product of the same price or value.

Không bảo hành / Warranty Exclusions

1. Sản phẩm vượt quá 12 (mười hai) tháng kể từ ngày mua / The products exceed 12 (twelve) months from the date of purchase by the consumer.

2. Hao mòn, hư hỏng do sử dụng bình thường, bao gồm trầy xước bề mặt như tròng kính mắt, và các bộ phận tiếp xúc khác / Normal wear and tear (including but not limited scratches, wear of lens coating).

3. Khiếm khuyết do tai nạn hoặc sử dụng sai cách, sửa chữa trái phép / The warranty does not cover defects caused by accidents (shocks, crushing, etc.), improper or abusive use of the frame, unauthorized modifications and repairs or handing.

Hướng dẫn vệ sinh, bảo quản và làm sạch kính đúng cách / Cleaning and preservation

1. Để làm sạch kính mắt: chỉ sử dụng nước hoặc xà phòng nhẹ, tránh hóa chất và cồn / To clean your sunglasses, use water and soap avoiding all types of solvents or alcohol.

2. Không dùng vải bẩn hoặc có tính mài mòn vì có thể làm hỏng thấu kính / Do not use dirty or abrasive cloths which could alter the features of their filters.

3. Chỉ sử dụng linh kiện và phụ kiện chính hãng / Use only original accessories and spare parts.

4. Khi không dùng, bảo quản kính trong túi vải hoặc hộp cứng ở nơi khô ráo ở nhiệt độ từ -10°C đến +35°C / Keep in the cloth or hard case in a dry place at a temperature between -10°C and +35°C.

Địa chỉ tiếp nhận bảo hành dành cho khách hàng của Bello Eyewear

1. Hà Nội: 46 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hotline Bello Hà Nội: 024.6686.9898. Giờ làm việc và trực hotline: 9:00 sáng tới 09:30 tối.

2. TP.HCM: 245 Trần Quang Khải, phường Tân Định, TP.HCM. Hotline Bello TP.HCM: 028.6672.1868. Giờ làm việc và trực hotline: 9:00 sáng tới 9:30 tối.

Liên hệ tư vấn cùng chuyên gia được EssilorLuxottica chứng nhận tại Bello Eyewear ngay hôm nay:

- Mrs.Hà 0946.74.5959 - 0948.74.5959 - Zalo Thu Hà: https://zalo.me/0948745959

- Zalo OA Bello Eyewear: https://go.bello.vn/zalo-oa-bello-eyewear - Website: https://bello.vn/

Bello Eyewear là chuỗi cửa hàng hệ thống kính mắt, mắt kính hàng hiệu chính hãng, phân phối chính thức tại Việt Nam. Bello Eyewear vinh dự là đối tác chính thức, chuỗi cửa hàng được chứng nhận bởi Cartier, Montblanc, Gucci Eyewear Authorized Dealer, Oakley Certified Reseller, Ray-Ban Certified Store ở cả Hà Nội và TP.HCM, đối tác chiến lược các thương hiệu tròng kính, mắt kính cao cấp Essilor, Nikonlenswear (Tròng kính Nikon chính hãng) và nhiều thương hiệu kính chất lượng khác như Prada, Prada Linea Rossa, Miu Miu, Burberry,… tại Việt Nam.

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