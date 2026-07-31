Chống ồn chủ động đang dần xuống phân khúc phổ thông như thế nào?

Từ tính năng cao cấp thành tiêu chí mua sắm quen thuộc

Trước đây, khi nhắc đến chống ồn chủ động, nhiều người thường nghĩ ngay đến những mẫu tai nghe giá cao, thiên về người dùng khó tính hoặc thường xuyên di chuyển. Điểm khác bây giờ là ANC đã không còn đứng riêng như một tính năng "xa xỉ", mà dần trở thành yếu tố được hỏi đến ngay cả ở nhóm sản phẩm phổ thông.

Sự dịch chuyển này đến từ thay đổi nhu cầu rất rõ. Người dùng không chỉ nghe nhạc ở nơi yên tĩnh, mà còn dùng tai nghe trên xe buýt, trong quán cà phê, văn phòng mở hoặc khi cần tập trung học tập. Vì vậy, khả năng giảm bớt tiếng ồn nền đã trở thành nhu cầu thực tế hơn là một tính năng để phô diễn công nghệ.

JBL là ví dụ dễ thấy cho xu hướng kéo ANC xuống thấp hơn

Nhìn vào dải sản phẩm của JBL có thể thấy hãng không còn giữ ANC ở một vài model cao cấp. Tính năng này đã xuất hiện trên nhiều nhóm sản phẩm hơn, từ true wireless đến chụp tai, giúp khoảng cách giữa người mua phổ thông và trải nghiệm chống ồn ngắn lại đáng kể.

Ở nhóm tai nghe JBL, người dùng hiện dễ bắt gặp những cái tên như Live Beam 3, Live 680NC, Live 780NC hay các model thuộc dòng Tune có tích hợp chống ồn. Cách làm này cho thấy thị trường không còn xem ANC là "đặc quyền" chỉ dành cho một vài mẫu đắt tiền.

Hộp sạc có màn hình của JBL Live Beam 3 cho thấy các tính năng từng thuộc nhóm cao cấp đang dần xuất hiện ở dải sản phẩm dễ tiếp cận hơn.

Phổ thông hóa không có nghĩa là mọi mẫu ANC đều giống nhau

Việc ANC đi xuống phân khúc thấp hơn không đồng nghĩa mọi trải nghiệm chống ồn đã ngang nhau. Ở nhóm giá dễ tiếp cận, người dùng thường nhận được bộ tính năng đủ dùng: giảm tiếng quạt, tiếng điều hòa, tiếng xe cộ nền hoặc tiếng ồn văn phòng ở mức nhất định.

Đổi lại, khả năng xử lý những âm thanh phức tạp, độ tự nhiên khi bật chế độ xuyên âm, chất âm khi kích hoạt ANC hay độ kín khít thụ động vẫn là những điểm tạo ra khác biệt giữa từng dòng máy. Đây cũng là lý do người mua tai nghe Bluetooth hiện không chỉ hỏi "có ANC hay không", mà còn quan tâm ANC đó phục vụ tình huống nào tốt nhất.

Những mẫu true wireless như JBL Wave Beam 2 cho thấy phân khúc phổ thông đang ưu tiên sự gọn nhẹ và tiện dùng song song với các tính năng nghe hằng ngày.

Điều người dùng phổ thông thực sự nhận được là sự tiện lợi

Với người dùng phổ thông, giá trị lớn nhất của ANC không nhất thiết nằm ở việc triệt tiêu hoàn toàn tiếng ồn. Điều quan trọng hơn là trải nghiệm nghe ổn định hơn trong môi trường thường ngày, từ đó có thể mở âm lượng vừa phải hơn, đỡ mệt khi đeo lâu và tập trung tốt hơn.

Đây là lý do nhiều hãng chọn đưa ANC vào các dòng bán đại trà. Khi công nghệ đã chín hơn, chi phí linh kiện và tối ưu phần mềm tốt hơn, tính năng này trở nên phù hợp với nhóm khách hàng rộng hơn mà vẫn giữ được mức giá dễ tiếp cận.

Ở chiều ngược lại, các mẫu cao cấp vẫn giữ lợi thế về độ tinh chỉnh. Chẳng hạn, những sản phẩm như Marshall Milton ANC thường được người dùng quan tâm khi muốn trải nghiệm chống ồn ở mức cao hơn, đi cùng chất âm và hoàn thiện mang tính đặc trưng rõ rệt.

JBL Tune 520BT đại diện cho nhóm tai nghe chụp tai phổ thông, nơi người dùng ngày càng kỳ vọng nhiều tính năng tiện ích hơn thay vì chỉ dừng ở kết nối không dây.

Xu hướng này sẽ khiến cách chọn tai nghe thay đổi

Khi ANC đã dần phổ cập, tiêu chí chọn mua tai nghe cũng thay đổi theo. Người dùng không còn chỉ so sánh pin, kiểu đeo hay thương hiệu, mà bắt đầu nhìn vào mức độ phù hợp giữa chống ồn, độ thoải mái và ngữ cảnh sử dụng thực tế.

Nói cách khác, câu hỏi hợp lý nhất hiện nay không còn là "tai nghe có chống ồn hay không", mà là "chống ồn trên mẫu này có đủ đúng với nhu cầu hằng ngày của mình không". Đây mới là dấu hiệu rõ nhất cho thấy ANC đang thật sự bước xuống phân khúc phổ thông.

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Doanh nghiệp tự giới thiệu