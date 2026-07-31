Phát hiện xe ga giá 21,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp như scooter châu Âu, tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng không cần bằng lái

Xe ga đẹp như scooter châu Âu, tiết kiệm nhiên liệu, không cần bằng lái





Xe máy Halim Vespa 50 sở hữu thiết kế cổ điển

Thị trường xe máy tay ga 50cc tại Việt Nam tiếp tục sôi động khi ngày càng có nhiều mẫu xe hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người dùng trẻ. Bên cạnh khả năng vận hành đơn giản, các sản phẩm mới còn được đầu tư nhiều hơn về thiết kế cũng như trang bị nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Halim 50 sở hữu phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu scooter Ý với các đường nét bo tròn mềm mại tạo cảm giác thanh lịch và thời trang.

Halim Vespa 50 sở hữu phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu scooter Ý

Xe có kích thước tổng thể 1.730 x 650 x 1.130 mm, kết hợp khoảng sáng gầm 135 mm, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị cũng như nhiều dạng mặt đường phổ biến.

Với trọng lượng chỉ 80 kg, mẫu xe mang lại lợi thế khi dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong những khu vực đông đúc. Đây cũng là ưu điểm đối với học sinh, người mới làm quen với xe tay ga hoặc khách hàng có vóc dáng nhỏ.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là hệ thống đèn LED trước và sau, giúp tăng hiệu quả chiếu sáng đồng thời mang đến diện mạo hiện đại hơn. Phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế dạng khối vuông viền mạ chrome kết hợp đèn báo rẽ, tạo điểm nhấn khác biệt cho tổng thể xe.

Ngay phía sau tay lái là màn hình LCD, hiển thị các thông số vận hành rõ ràng và trực quan giúp người lái dễ dàng theo dõi tốc độ, mức nhiên liệu cũng như các tín hiệu cảnh báo trong quá trình sử dụng.

Halim Vespa 50 được trang bị động cơ 4 kỳ, sử dụng hệ thống nhiên liệu chế hòa khí.

Yên xe sử dụng bề mặt chống trượt kết hợp lớp đệm dày, hướng đến cảm giác ngồi thoải mái trên những hành trình hằng ngày. Trong khi đó, sàn để chân được thiết kế rộng rãi giúp người điều khiển có tư thế ngồi tự nhiên hơn.

Halim Vespa 50 được trang bị động cơ 4 kỳ, sử dụng hệ thống nhiên liệu chế hòa khí.

Theo nhà sản xuất, khối động cơ này được tối ưu cho khả năng vận hành ổn định, phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong khu vực nội thành.

Xe có mô-men xoắn cực đại 3,4 Nm tại 6.500 vòng/phút và có thể đạt tốc độ khoảng 50 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong phân khúc xe tay ga dưới 50cc.

Xe tiêu thHalim Vespa 50 còn được trang bị nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.ụ 1,7 lít xăng/100 km



Khả năng tiết kiệm nhiên liệu là một trong những điểm mạnh của mẫu xe. Theo thông số công bố, Halim Vespa 50 chỉ tiêu thụ khoảng 1,7 lít xăng/100 km.

Đây là mức tiêu hao tương đối thấp, giúp người dùng giảm đáng kể chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng lâu dài, đặc biệt với nhóm học sinh hoặc người thường xuyên di chuyển quãng đường ngắn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, xe vẫn đảm bảo khả năng leo dốc và tăng tốc ở mức phù hợp với điều kiện giao thông đô thị mang lại sự linh hoạt khi lưu thông trên các tuyến phố đông đúc.

Không chỉ chú trọng thiết kế và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Halim Vespa 50 còn được trang bị nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Xe có hai hộc chứa đồ phía trước để người dùng cất các vật dụng nhỏ như điện thoại, ví hoặc chai nước.

Halim Vespa 50 sử dụng phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau

Khoang chứa đồ dưới yên được thiết kế rộng, đủ chỗ cho một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác góp phần nâng cao tính tiện dụng.

Về an toàn, Halim Vespa 50 sử dụng phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau giúp cải thiện hiệu quả giảm tốc trong điều kiện vận hành thông thường.

Xe được trang bị bộ lốp kích thước 3.50-10 ở cả bánh trước và bánh sau, phù hợp với cấu hình của một mẫu scooter cỡ nhỏ, mang lại sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Giá xe ga Halim Vespa 50

Halim Vespa 50 là cái tên thu hút sự quan tâm nhờ ngoại hình mang phong cách châu Âu, nhiều tiện ích hiện đại cùng mức giá khoảng 21,5 triệu đồng. Mẫu xe được định vị ở phân khúc xe ga dưới 50cc, phù hợp với những khách hàng cần một phương tiện nhỏ gọn, dễ điều khiển và tiết kiệm chi phí sử dụng.

Ở mức giá khoảng 21,5 triệu đồng, Halim Vespa 50 là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe ga 50cc. Mẫu xe ghi điểm nhờ kiểu dáng mang phong cách cổ điển, trọng lượng nhẹ, hệ thống đèn LED, màn hình LCD cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Đối với những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe máy tay ga dễ điều khiển, chi phí sử dụng thấp và phù hợp với nhu cầu đi học hoặc đi làm hằng ngày, Halim Vespa 50 là phương án đáng cân nhắc trong tầm giá hơn 20 triệu đồng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.







