Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 31/7 – 2/8/2026: 6h sáng nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 31/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 31/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 31/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Đào Duy Từ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 15:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200144 - 478/6/36 Trần Hưng Đạo - Phường Blao

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Lộc Thành, Lộc Nam

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Nhánh rẽ 473/205/1 vào hướng khu vực đường Phan Đình Phùng, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thái Học…

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Từ trụ 471/56/37 từ sau MN Ươm tơ tháng 8 về hướng khu vực Đại Lào – Phường 3 Bảo Lộc -

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Xã Ka Đô , Xã Dran

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 19:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Ka Đô- Xã Dran

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 19:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234/44

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234/69

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234/78

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Một phần Thôn R’teng thuộc xã Phú Sơn Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Buôn Chuối thuộc xã Nam Ban Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 15:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hang Hớt thuộc xã Nam Ban Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 15:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc địa bàn xã Đạ Huoai (trừ thôn 1 và thôn 2 xã Đạ Huoai vẫn có điện)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 08:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 7 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 09:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 7 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/07/2026 đến 10:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 15 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/07/2026 đến 11:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 15 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 18 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 31/07/2026 đến 13:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.