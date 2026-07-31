Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 31/7 – 2/8/2026: 6h sáng nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Lâm Đồng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 31/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 31/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 31/7 – 2/8/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: Đào Duy Từ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 15:00:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200144 - 478/6/36 Trần Hưng Đạo - Phường Blao
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Lộc Thành, Lộc Nam
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Nhánh rẽ 473/205/1 vào hướng khu vực đường Phan Đình Phùng, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thái Học…
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Từ trụ 471/56/37 từ sau MN Ươm tơ tháng 8 về hướng khu vực Đại Lào – Phường 3 Bảo Lộc -
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:30:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: Xã Ka Đô , Xã Dran
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 19:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Ka Đô- Xã Dran
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 19:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234/44
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234/69
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234/78
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Trọng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.
Lịch cúp điện Lâm Hà
KHU VỰC: Một phần Thôn R’teng thuộc xã Phú Sơn Lâm Hà.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:30:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Buôn Chuối thuộc xã Nam Ban Lâm Hà.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 15:30:00 ngày 01/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Hang Hớt thuộc xã Nam Ban Lâm Hà.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 15:30:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Huoai
KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc địa bàn xã Đạ Huoai (trừ thôn 1 và thôn 2 xã Đạ Huoai vẫn có điện)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 08:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 7 xã Đạ Huoai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 09:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 7 xã Đạ Huoai
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/07/2026 đến 10:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 15 xã Đạ Huoai
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/07/2026 đến 11:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 15 xã Đạ Huoai
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 18 xã Đạ Huoai
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 31/07/2026 đến 13:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Một phần xã Cát Tiên 2
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lâm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.