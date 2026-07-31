Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 31/7 – 2/8/2026: 6h sáng nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng

| Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 31/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 31/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 31/7 – 2/8/2026: 6h sáng nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 31/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt


KHU VỰC: Đào Duy Từ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 15:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bảo Lộc


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200144 - 478/6/36 Trần Hưng Đạo - Phường Blao

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Lộc Thành, Lộc Nam

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Nhánh rẽ 473/205/1 vào hướng khu vực đường Phan Đình Phùng, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thái Học…

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Từ trụ 471/56/37 từ sau MN Ươm tơ tháng 8 về hướng khu vực Đại Lào – Phường 3 Bảo Lộc -

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/08/2026 đến 16:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đơn Dương


KHU VỰC: Xã Ka Đô , Xã Dran

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 19:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xã Ka Đô- Xã Dran

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 19:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Di Linh


KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234/44

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234/69

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/234/78

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Trọng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Lâm Hà


KHU VỰC: Một phần Thôn R’teng thuộc xã Phú Sơn Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Buôn Chuối thuộc xã Nam Ban Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 15:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Hang Hớt thuộc xã Nam Ban Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/08/2026 đến 15:30:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đạ Huoai


KHU VỰC: + Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc địa bàn xã Đạ Huoai (trừ thôn 1 và thôn 2 xã Đạ Huoai vẫn có điện)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 08:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 7 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 09:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 7 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/07/2026 đến 10:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 15 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/07/2026 đến 11:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 15 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: + Mất điện một phần các khách hàng thuộc địa bàn thôn 18 xã Đạ Huoai

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 31/07/2026 đến 13:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên


KHU VỰC: Một phần xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/08/2026 đến 16:00:00 ngày 02/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 31/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 31/7 – 2/8/2026: 6h sáng nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng - Ảnh 2.Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 29/7 – 2/8/2026: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Học sinh tiểu học có nên dùng Galaxy Tab A11 để học online?

Học sinh tiểu học có nên dùng Galaxy Tab A11 để học online?

Sản phẩm - Dịch vụ -

Máy tính bảng đang là lựa chọn được nhiều phụ huynh cân nhắc khi con bắt đầu học online hoặc cần thiết bị riêng để xem bài giảng, làm bài tập. Với mức giá dễ tiếp cận, Samsung Galaxy Tab A11 WiFi 4GB/64GB là cái tên gây chú ý, nhưng liệu mẫu máy này có thực sự phù hợp với học sinh tiểu học?

Người mua laptop Acer năm 2026 dễ chọn hơn nếu bắt đầu từ kiểu màn hình và cường độ tác vụ, không chỉ nhìn tên dòng máy

Người mua laptop Acer năm 2026 dễ chọn hơn nếu bắt đầu từ kiểu màn hình và cường độ tác vụ, không chỉ nhìn tên dòng máy

Sản phẩm - Dịch vụ -

Danh mục laptop Acer hiện nay trải từ máy học tập cơ bản đến các mẫu thiên về đa nhiệm và gaming. Nếu chỉ nhìn tên dòng, người mua rất dễ chọn nhầm; trong khi bắt đầu từ kích thước màn hình và cường độ sử dụng mỗi ngày lại là cách dễ ra quyết định hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.