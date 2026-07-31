Tỷ giá USD hôm nay 31/7: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và 'chợ đen' đồng loạt giảm

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Sau khi mất đà, giảm tới 0,8% những ngày trước, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đã có sự phục hồi lên mức trên 100 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR đã tăng nhẹ 0,5%, giao dịch lên mức 1,15318 USD/EUR, đồng bảng Anh cũng tăng 0,8% so với đồng bạc xanh, lên mức 1,34755 USD/GBP. Trong khi đó, so với đồng yên Nhật, đồng USD lại giảm 2,6%, xuống mức 159,225 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tuy có phục hồi nhưng vẫn khoảng 100 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do giảm. Đồng EUR tăng tại các ngân hàng.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng so với đồng yên Nhật sau khi thị trường nghi ngờ Chính phủ Nhật Bản đã can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ. Đồng bạc xanh cũng suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khác khi lạm phát và tăng trưởng kinh tế Mỹ đều thấp hơn kỳ vọng, làm giảm khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Thị trường hiện gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 31/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 18 đồng so với phiên trước, lên mức 25.338 đồng/USD, tiếp tục xác lập vùng đỉnh lịch sử mới từ trước tới nay.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 24.104 đồng mua vào và 26.536 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 31/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 31/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 31/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 31/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 31/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 31/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 50 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,060-26,4700 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 42 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.019-26.464 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,090-26,470 đồng/USD, đã giảm 50 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 31/7/2026, khảo sát lúc 11h40 ghi nhận đã giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.231 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.380 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 31/7, đồng loạt tăng tại các ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,494.65-31,049.65 đồng/EUR, đã tăng 100 đồng chiều mua vào và tăng 106 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.689-30.999 đồng/EUR, đã tăng 111 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,659-31,087 đồng/EUR, đã tăng 65 đồng chiều mua vào và tăng 55 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 31/07/2026 khảo sát lúc 11h43 hiện đang được mua vào là 30.154 và bán ra là 30.264 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật đang duy trì ở mức 30.264-168.86 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật đang được giao dịch ở mức 158,43-168,43 đồng/Yen. Trong khi đó tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.14-169.04 đồng.

Dù có USD đang có những biến động mạnh trên thị trường quốc tế, thì tại thị trường trong nước những ngày qua, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lập đỉnh, dù vậy tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, đồng bạc xanh lại đồng loạt giảm. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 30/7: Đồng Đô la Mỹ tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lập đỉnh GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 30/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.