Xe máy điện Honda giá 15,5 triệu đồng thiết kế cổ điển, đi 70km/lần sạc, cốp rộng

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Cầm lái xe máy điện giá 36 triệu đồng đi 200km/lần sạc, động cơ chống nước, pin LFP đáng tiền nhất phân khúc GĐXH - Xe máy điện nổi bật nhờ pin LFP cho phạm vi hoạt động tới 200km, động cơ chống nước IP67 cùng hàng loạt tính năng kết nối hiện đại.

Xe máy điện Honda thiết kế cổ điển, đi 70km/lần sạc, cốp rộng

Wuyang-Honda giới thiệu xe máy điện Honda UQ3

Honda UQ3 là mẫu xe máy điện mới được liên doanh Wuyang-Honda giới thiệu tại thị trường Trung Quốc. Sản phẩm hướng đến phân khúc phổ thông với mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại, từ hệ thống kết nối thông minh đến khoang chứa đồ lớn và thiết kế mang phong cách cổ điển.

Honda UQ3 sở hữu phong cách thiết kế bo tròn với những đường nét mềm mại, gợi liên tưởng đến các mẫu xe tay ga cổ điển của Honda hay Vespa.

Thân xe được hoàn thiện bằng công nghệ sơn ba lớp, giúp bề mặt có độ bóng cao, đồng thời tăng khả năng chống trầy xước và hạn chế phai màu sau thời gian dài sử dụng.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.840 x 718 x 1.090 mm cùng chiều dài cơ sở 1.325 mm, mang đến tư thế ngồi khá thoải mái cho người lái.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Honda UQ3 là khoang chứa đồ dưới yên có dung tích khoảng 30 lít.

Xe được trang bị nhiều tiện ích so với tầm giá

Theo nhà sản xuất, cốp xe đủ sức chứa một mũ bảo hiểm full-face cùng nhiều vật dụng cá nhân, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Sàn để chân có kích thước khoảng 400 x 400 mm, tạo không gian rộng rãi để người lái đặt chân hoặc chở thêm đồ khi cần.

Yên xe dài khoảng 670 mm, phù hợp cho cả người điều khiển và người ngồi phía sau trong những hành trình ngắn trong đô thị.

Bên cạnh đó, Honda UQ3 còn được trang bị màn hình LCD kích thước 5,5 inch hiển thị các thông số vận hành và hệ thống đèn LED toàn phần với thấu kính projector giúp cải thiện khả năng chiếu sáng.

Sức mạnh của Honda UQ3 đến từ mô-tơ điện đặt tại bánh sau có công suất tối đa 2.200 W.

Xe sử dụng bộ ắc quy 72V-23Ah, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày trong thành phố.

Tùy theo từng phiên bản EV hoặc EM, Honda UQ3 có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 48-53 km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy đạt khoảng 68-70 km theo tiêu chuẩn WMTC.

Động cơ 2.200 W, tốc độ 53 km/h và tích hợp kết nối thông minh

Hệ thống quản lý pin BMS được tích hợp nhằm kiểm soát quá trình sạc và xả, góp phần nâng cao độ bền của bộ ắc quy cũng như tăng tính an toàn trong quá trình sử dụng.

Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, Honda UQ3 còn được trang bị nhiều tính năng kết nối thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe có giá cao hơn.

Người dùng có thể mở khóa xe bằng thẻ NFC, Bluetooth hoặc thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.





Xe còn hỗ trợ định vị vị trí theo thời gian thực

Ngoài ra, xe còn hỗ trợ định vị vị trí theo thời gian thực, trợ lực khi dắt xe, cùng tính năng ga tự động (Cruise Control) nhằm giảm thao tác khi di chuyển trên những đoạn đường phù hợp.

Giá xe máy điện Honda UQ3

Theo công bố, Honda UQ3 có giá bán từ 3.999-4.999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 15,5-19,4 triệu đồng). Mức giá này giúp mẫu xe trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý ở phân khúc xe điện đô thị.

Với mức giá quy đổi chỉ từ khoảng 15,5 triệu đồng, Honda UQ3 được đánh giá có khả năng cạnh tranh ở nhóm xe máy điện phổ thông nếu được mở bán tại nhiều thị trường ngoài Trung Quốc.

Tuy nhiên, hiện mẫu xe này vẫn sử dụng ắc quy chì-axit thay vì pin LFP đang dần trở thành xu hướng trên nhiều dòng xe điện mới. Điều này có thể khiến xe gặp bất lợi về trọng lượng, thời gian sạc và tuổi thọ nguồn điện nếu so với một số đối thủ sử dụng pin lithium.

Hiện Honda UQ3 chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu mẫu xe được nhập khẩu hoặc mở bán trong tương lai, phân khúc xe máy điện phổ thông sẽ có thêm một lựa chọn đáng chú ý.

Lợi thế lớn nhất của UQ3 nằm ở mức giá dễ tiếp cận, thiết kế mang phong cách cổ điển, khoang chứa đồ rộng cùng thương hiệu Honda vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Đây là những yếu tố có thể thu hút nhóm khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng hoặc người cần một phương tiện di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Tuy vậy, để cạnh tranh với các mẫu xe điện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, Honda UQ3 sẽ phải đối mặt với không ít thách thức.

Nhiều mẫu xe hiện nay đã chuyển sang sử dụng pin LFP cho tuổi thọ cao hơn, thời gian sử dụng dài và trọng lượng nhẹ hơn so với ắc quy truyền thống.

Bên cạnh đó, các thương hiệu lớn cũng đang xây dựng hệ thống hậu mãi, bảo hành và hạ tầng sạc ngày càng hoàn thiện, tạo lợi thế trong quá trình sử dụng lâu dài.

Dù vậy, với thiết kế khác biệt, nhiều tiện ích thông minh, cốp xe 30 lít và mức giá quy đổi từ 15,5 triệu đồng, Honda UQ3 vẫn là mẫu xe điện đáng chú ý. Nếu được điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường Việt Nam, đặc biệt ở công nghệ lưu trữ năng lượng, mẫu xe này hoàn toàn có thể trở thành đối thủ mới trong phân khúc xe máy điện giá phổ thông.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



