Vượt trội Mazda CX-5, Kia Sportage 2027 xuất hiện nâng cấp công nghệ giá hấp dẫn nhất phân khúc SUV hạng C

Kia Sportage 2027 xuất hiện nâng cấp công nghệ

Kia Sportage 2027

Phân khúc SUV hạng C được dự báo sẽ tiếp tục nóng lên trong những năm tới khi hàng loạt mẫu xe chuẩn bị bước sang thế hệ mới. Sau Mazda CX-5, Kia Sportage cũng đang trong quá trình phát triển thế hệ thứ sáu với nhiều thay đổi đáng chú ý. Những hình ảnh nguyên mẫu vừa xuất hiện tại Trung tâm Kỹ thuật châu Âu của Kia ở Đức cho thấy mẫu SUV này sẽ được nâng cấp mạnh về công nghệ, nội thất và định hướng điện hóa để tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Theo các nguồn tin quốc tế, Kia Sportage thế hệ mới dự kiến ra mắt vào quý III/2027. Thay vì chỉ tinh chỉnh thiết kế như các bản nâng cấp giữa vòng đời, thế hệ thứ sáu được cho là sẽ mang tới nhiều thay đổi toàn diện, đặc biệt ở khoang nội thất và hệ thống truyền động.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở không gian lái. Kia được cho là sẽ thiết kế lại hoàn toàn khu vực táp-lô, đồng thời trang bị màn hình trung tâm Pleos Connect có kích thước lên tới 17 inch, lớn hơn đáng kể so với thế hệ hiện hành. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những màn hình giải trí lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu SUV cỡ C của thương hiệu Hàn Quốc.

Bên cạnh màn hình mới, vô-lăng cũng được tinh chỉnh nhằm mang lại cảm giác cầm nắm thể thao hơn. Chất liệu hoàn thiện trong khoang cabin được nâng cấp theo hướng cao cấp hơn để cải thiện trải nghiệm cho người sử dụng trên những hành trình dài. Trong khi đó, hình ảnh khu vực hàng ghế sau vẫn chưa được Kia hé lộ.

Nếu nội thất là thay đổi dễ nhận thấy nhất thì ở khía cạnh vận hành, Kia được cho là sẽ thực hiện bước chuyển lớn khi loại bỏ hoàn toàn các phiên bản chỉ sử dụng động cơ đốt trong trên Sportage thế hệ mới.

Kia Sportage 2027 sẽ tập trung vào ba lựa chọn hệ thống truyền động

Theo thông tin được tiết lộ, Kia Sportage 2027 sẽ tập trung vào ba lựa chọn hệ thống truyền động, gồm mild hybrid, hybrid và plug-in hybrid. Đây được xem là chiến lược mới của Kia trong bối cảnh các quy định về khí thải ngày càng nghiêm ngặt, đồng thời nhu cầu đối với xe hybrid vẫn tiếp tục tăng tại nhiều thị trường.

Đáng chú ý, phiên bản plug-in hybrid được kỳ vọng có thể di chuyển tối đa 100 km chỉ bằng năng lượng điện sau mỗi lần sạc đầy. Nếu thông tin này trở thành hiện thực, Sportage sẽ có thêm lợi thế đáng kể khi cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, đặc biệt ở nhóm khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu và xu hướng điện hóa.

Ngoài việc mở rộng dải hệ thống truyền động hybrid, Kia cũng được cho là sẽ tối ưu hiệu suất hoạt động nhằm cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu trên toàn bộ các phiên bản. Điều này phù hợp với định hướng phát triển xe điện hóa mà hãng đang theo đuổi trong những năm gần đây.

Theo giới phân tích, việc Kia ưu tiên hybrid thay vì tiếp tục mở rộng xe thuần điện xuất phát từ những biến động của thị trường ô tô toàn cầu. Nhu cầu dành cho xe hybrid đang tăng nhanh, trong khi tốc độ tăng trưởng của xe điện có dấu hiệu chững lại tại một số khu vực.

Sportage 2027 sẽ không chỉ đơn thuần là bản nâng cấp thông thường

Số liệu được công bố cho thấy trong năm ngoái, Hyundai và Kia đã bán được 188.726 xe hybrid tại thị trường Mỹ, tăng 52,0% so với năm 2024. Trái lại, doanh số xe thuần điện giảm 10,4%, xuống còn 69.962 xe.

Diễn biến này cũng tác động đến chính sách tại nhiều quốc gia. Bắc Mỹ và châu Âu đang điều chỉnh các quy định liên quan đến phát thải carbon cũng như chính sách hỗ trợ dành cho xe điện. Thậm chí, một số thị trường đã cắt giảm trợ cấp đối với xe thuần điện, tạo điều kiện để các mẫu xe hybrid trở thành lựa chọn phù hợp hơn trong giai đoạn chuyển đổi.

Giá Kia Sportage 2027

Hiện giá Kia Sportage 2027 chưa được công bố nhưng theo dự báo giá sẽ không khác biệt quá nhiều so với các phiên bản cũ.

Ở Việt Nam, giá xe Kia Sportage niêm yết chính hãng dao động từ 749 triệu đến 1.099 triệu đồng tùy phiên bản.

Dù Kia chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết cũng như thiết kế hoàn chỉnh, những thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy Sportage 2027 sẽ không chỉ đơn thuần là bản nâng cấp thông thường. Việc thay đổi mạnh khoang lái, bổ sung màn hình 17 inch, tập trung vào các hệ thống truyền động hybrid và mở rộng phạm vi hoạt động của bản plug-in hybrid được kỳ vọng sẽ giúp mẫu SUV Hàn Quốc gia tăng sức cạnh tranh trước những đối thủ đáng gờm như Mazda CX-5 và Hyundai Tucson khi chính thức ra mắt vào năm 2027.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.