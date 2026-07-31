Giá lăn bánh Mazda 2 giảm sốc, rẻ hơn Hyundai Grand i10, Kia Morning, vì sao?

Lý do giá lăn bánh Toyota Yaris Cross giảm mạnh, rẻ hơn cả Mitsubishi Xforce dù bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Yaris Cross đang vô cùng hấp dẫn do được hãng hỗ trợ khách hàng 50 triệu đồng khi mua xe trong tháng 7 giúp giá rẻ hơn đối thủ Mitsubishi Xforce dù là xe xăng bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B.

Giá lăn bánh Mazda 2

Mazda 2 nhận ưu đãi, giá xe chưa đến 400 triệu đồng.





Mazda 2 đang triển khai chương trình ưu đãi đến 19 triệu đồng trong thời điểm này. Sau ưu đãi, khách hàng chỉ cần phải bỏ ra 394 triệu đồng.

Với mức giá bán giảm, hiện tại giá khởi điểm Mazda 2 chỉ cao hơn 6 triệu đồng so với KIA Soluto MT Deluxe, và cao hơn 23 triệu đồng so với Mitsubishi Attrage MT. Điều này giúp người dùng, đặc biệt là các khách hàng đang tìm kiếm một chiếc sedan chất lượng giá hợp lý có thêm lựa chọn.

Như vậy, giá bán thực tế của Mazda2 bản tiêu chuẩn 1.5 AT xuống tương đương một số mẫu xe thuộc phân khúc hatchback hạng A. Hiện nay, Toyota Wigo đang có giá bán 405 triệu đồng, Hyundai Grand i10 1.2 AT Tiêu chuẩn giá 405 triệu đồng, Hyundai Grand i10 1.2 AT giá 435 triệu đồng, Kia Morning X-Line giá 424 triệu đồng. Trong khi đó, lợi thế của Mazda 2 là thuộc phân khúc B lớn hơn, kiểu dáng sedan cũng giúp khoang chứa đồ của xe rộng hơn các mẫu hatchback hạng A.

Ở Việt Nam, Mazda 2 là dòng xe hạng B sở hữu cả kiểu dáng sedan và hatchback được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe này dù không nổi bật, không hướng đến khách hàng dịch vụ nhưng doanh số xe đang âm thầm vươn lên ở thị trường Việt.

Sau 6 tháng đầu năm 2026, Mazda 2 đạt doanh số 2.592 xe, chính thức vượt Hyundai Accent với chỉ 2.086 xe được bán ra. Đây là lần đầu tiên Mazda 2 có sự tăng trưởng bất ngờ so với đối thủ Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, so với Toyota Vios hay Honda City trong cùng phân khúc, Mazda 2 vẫn đang bị bỏ lại khá xa.

Ở tầm giá hơn 400 triệu đồng hiện nay, Mazda 2 còn vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ xu hướng ô tô điện ở Việt Nam.

Để mẫu xe hạng B Mazda 2 lăn bánh hợp pháp trên đường, ngoài giá bán, khách mua xe còn phải cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, phí đường bộ, phí biển số...

Giá xe Mazda 2 và các đối thủ

Mazda 2 giá bán từ 418 triệu đồng

Honda City giá bán từ 559 triệu đồng

Toyota Vios giá bán từ 479 triệu đồng

Mitsubishi Attrage giá bán từ 380 triệu đồng

Đánh giá xe Mazda 2

Mazda 2 sở hữu 2 kiểu dáng sedan và hatchback

Mazda 2 sở hữu 2 kiểu dáng sedan và hatchback nên người dùng dễ dàng lựa chọn hơn. Xe có thiết kế tương đối hiện đại với đèn LED Projector, nội thất đủ dùng với tiện nghi ở mức hàng đầu phân khúc hạng B.

"Trái tim" của Mazda 2 là loại Skyactiv-G 1.5L cho công suất 110 mã lực và đạt 144 Nm mô men xoắn. Mẫu xe này dùng hộp số tự động 6 cấp, tích hợp thêm chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng.

Về trang bị an toàn, các phiên bản cao cấp nhất của 2 biến thể Sedan và Sport đều được trang bị gói an toàn chủ động thông minh "i-Activsense" với những trang bị an toàn cao cấp nhất phân khúc như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, lưu ý người lái nghỉ ngơi.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.