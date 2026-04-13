Chính thức khởi công Danko The Country - Biểu tượng sống mới tại Thanh Hoá
Ngày 12/4/2026, tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Xương Center (Quảng Xương Center) phối hợp cùng Danko Group - đơn vị đối tác phát triển dự án chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án Danko The Country.
Dấu mốc chiến lược
Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Thanh Hoá; các cơ quan thông tấn báo chí, đối tác, đơn vị tư vấn - thi công, cùng đông đảo khách hàng và người dân khu vực.
Danko The Country là dự án đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý quan trọng, được UBND tỉnh Thanh Hoá chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 và chính thức được giao đất, cho thuê đất giai đoạn 1 theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 03/04/2026.
Phát biểu tại buổi lễ, Ông Mai Xuân Liêm - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định: "Việc lựa chọn xã Lưu Vệ để triển khai dự án Khu đô thị mới Đông Tân Phong (Danko The Country) thể hiện tầm nhìn chiến lược của chủ đầu tư, đồng thời góp phần tạo động lực phát triển mới cho địa phương".
Với quy mô 25ha, Danko The Country được quy hoạch theo định hướng đô thị kiểu mẫu, đề cao không gian sống mở và mật độ xây dựng hợp lý. Toàn bộ dự án được tổ chức đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, các khu nhà ở thấp tầng, công trình thương mại - dịch vụ cùng mạng lưới cây xanh và tiện ích công cộng được bố trí hài hòa, tạo nên một môi trường sống tiện nghi, văn minh và bền vững.
Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Quảng Xương Center cho biết: "Danko The Country là khu đô thị mang phong cách Châu sang trọng, chúng tôi mong muốn kiến tạo nên một biểu tượng sống mới - hiện đại, văn minh và bền vững - góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về một Thanh Hóa đang chuyển mình mạnh mẽ".
Kiến tạo không gian sống chuẩn mực với hệ tiện ích đẳng cấp
Danko The Country sở hữu vị trí chiến lược khi tọa lạc tại xã Lưu Vệ - khu vực được định hướng phát triển mạnh mẽ tại phía Đông tỉnh Thanh Hóa. Dự án nằm trên trục giao thông huyết mạch, dễ dàng liên kết tới trung tâm du lịch Sầm Sơn (10km), các khu công nghiệp trọng điểm và hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế như Trường Liên cấp Nobel, không chỉ mang lại sự thuận tiện trong giao thương mà còn bảo chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.
Được phát triển bởi Danko Group, Danko The Country được thiết kế mang phong cách kiến trúc Châu Âu tân cổ điển sang trọng. Dự án cung cấp 498 sản phẩm tinh chọn bao gồm shophouse, liền kề và biệt thự.
Điểm nhấn của khu đô thị là hệ sinh thái tiện ích nội khu đẳng cấp như: Quảng trường trung tâm, tháp biểu tượng độc đáo, phố đi bộ sầm uất cùng công viên và bể bơi ngoài trời. Tất cả tạo nên một không gian sống thượng lưu, nơi mỗi trải nghiệm đều được nâng tầm thành nghệ thuật sống.
Lễ khởi công Danko The Country đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị bài bản tại khu vực phía Đông, mở ra kỳ vọng về một chuẩn mực sống mới, hiện đại và giàu giá trị cho cộng đồng cư dân tương lai, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm đô thị - kinh tế năng động của khu vực Bắc Trung Bộ trong tương lai.
Danko
