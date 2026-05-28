Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Shopee không được áp các loại phí mới tạo gánh nặng với người bán hàng

Thứ năm, 18:09 28/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) yêu cầu Shopee không áp dụng các loại phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng.

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong tháng 5/2026, cơ quan quản lý này đã ghi nhận nhiều phản ánh liên quan đến việc một số nền tảng thương mại điện tử điều chỉnh mức phí cũ và áp dụng thêm chính sách phí mới. Theo cơ quan này, các thay đổi trên có thể làm tăng chi phí vận hành của nhà bán hàng, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến giá bán cho người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Trước thông tin phản ánh trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã làm việc với một số người bán hàng trên nền tảng Shopee và TikTok Shop khi đối mặt với việc điều chỉnh các loại phí cố định, phí xử lý giao dịch cũng như các loại phí dịch vụ mới phát sinh mà Shopee, TikTok Shop đã hoặc dự kiến áp dụng trong tháng 5/2026.

Đồng thời, cơ quan này cũng gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu và tổ chức làm việc với đại diện một số nền tảng số trung gian bán lẻ, trong đó có sàn thương mại điện tử Shopee nhằm làm rõ cơ sở xây dựng, lý do điều chỉnh, phương thức áp dụng cũng như tác động của các chính sách phí mới đối với người bán hàng và môi trường cạnh tranh.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) yêu cầu Shopee không áp dụng các loại phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng.

Quá trình làm việc, nhà chức trách đặc biệt lưu ý Shopee khi nền tảng này dự kiến áp dụng loại phí mới thông qua Chương trình Duy trì hiển thị từ nạp tiền tự động trích từ doanh thu đơn hàng, dự kiến triển khai từ ngày 29/5/2026.

Chương trình Duy trì hiển thị mà Shopee dự kiến áp dụng vận hành theo cơ chế tự động trích một tỷ lệ nhất định từ doanh thu đơn hàng thành công của người bán để nạp vào tài khoản dịch vụ hiển thị trên nền tảng nhằm duy trì hoạt động quảng bá, hiển thị sản phẩm.

Mức duy trì hiển thị tiêu chuẩn được áp dụng ở mức 1% doanh thu đơn hàng thành công (chưa bao gồm thuế GTGT), đồng thời người bán có thể thiết lập mức linh hoạt từ 1% đến 50% theo nhu cầu. Khoản tiền này được khấu trừ trực tiếp trước khi doanh thu được chuyển vào tài khoản của người bán.

Qua quá trình làm việc và rà soát thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Shopee rà soát cơ sở áp dụng và các tác động có thể phát sinh của chương trình nêu trên đối với cộng đồng nhà bán hàng trên nền tảng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Shopee rà soát cơ sở áp dụng và các tác động có thể phát sinh của chương trình nêu trên đối với cộng đồng nhà bán hàng trên nền tảng.

Ngày 27/5, Công ty TNHH Shopee đã có báo cáo gửi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về kết quả rà soát và chủ động đề xuất hoãn triển khai chính sách phí mới thông qua Chương trình Duy trì hiển thị, đồng thời cho biết sẽ gửi thông báo chính thức đến người bán hàng trong hôm nay, 28/5.

Đối với việc điều chỉnh các loại phí hiện đang được các nền tảng số trung gian bán lẻ áp dụng đối với người bán hàng, bao gồm phí cố định, phí xử lý giao dịch, phí hạ tầng và các loại phí dịch vụ khác, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc xây dựng, điều chỉnh và áp dụng chính sách phí trên thị trường.

Đồng thời, Ủy ban cũng yêu cầu Shopee, TikTok Shop và các doanh nghiệp liên quan tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và giải trình về cơ sở xây dựng, căn cứ điều chỉnh, phương thức áp dụng, cơ chế thu phí cũng như tính hợp lý, minh bạch và tác động của các chính sách phí này đối với hoạt động kinh doanh của nhà bán hàng, đảm bảo môi trường cạnh tranh và quyền lợi người tiêu dùng.

Các nền tảng số trung gian bán lẻ cũng được nhà chức trách yêu cầu khi điều chỉnh chính sách phí cần bảo đảm tính minh bạch, hợp lý, không tạo ra gánh nặng bất hợp lý cho nhà bán hàng, không làm méo mó cạnh tranh hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng.

Trước đó, Shopee và TikTok Shop đồng loạt đưa ra thông điều chỉnh tăng nhiều loại phí đối với nhà bán hàng từ tháng 5/2026. Theo khảo sát, tổng chi phí bán hàng trên các sàn thương mại điện tử hiện đã chiếm khoảng 23-24% doanh thu, chưa bao gồm chi phí quảng cáo và vận hành, khiến biên lợi nhuận của người bán tiếp tục bị thu hẹp.

Theo đó Shopee cho biết tăng phí cố định và phí xử lý giao dịch cho người bán từ tháng 5/2026. Phí xử lý giao dịch (thay thế phí thanh toán) tăng lên (6%) đối với các phương thức thanh toán trả trước. Trong khi đó TikTok Shop cho biết, đã điều chỉnh tăng phí hoa hồng cố định tại Việt Nam từ 00:00 ngày 9/5/2026, áp dụng cho nhiều ngành hàng.

