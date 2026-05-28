Tỷ giá USD hôm nay 28/5: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ tại Ngân hàng và chợ đen
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 28/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Thị trường tiền tệ thế giới, sáng hôm nay 28/5 ghi nhận, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF đã tăng 0,08% lên mức 99,29 điểm, cho thấy đồng USD tiếp tục duy trì đà phục hồi nhẹ sau giai đoạn biến động hẹp quanh ngưỡng 99 điểm.
Tỷ giá của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt tăng nhẹ. Tỷ giá đồng đồng Đô so với đồng EURO tăng 0,06% ở mức 0,8606 EUR/USD. Tỷ giá đồng Bảng Anh cũng đã tăng 0,12%, ở mức 0,7456 GBP/USD; tỷ giá bạc xanh so với đồng Yen Nhật cũng đã tăng 0,03%, lên mức 159,56 yên Nhật/USD. Trong khi đó, tỷ giá đồng Nhân dân tệ đang duy trì ở 6,7791 CNY/USD.
Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng Đô la Mỹ nhìn chung ít biến động khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm hạ nhiệt xung đột. Thị trường đang thận trọng chờ loạt dữ liệu quan trọng của Mỹ về lạm phát và tăng trưởng kinh tế sẽ công bố vào cuối tuần này.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 28/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 1 đồng so với phiên trước đó, ở mức 25.137 đồng/USD.
Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hôm nay giảm nhẹ 1 đồng chiều mua vào và tăng 1 đồng chiều bán ra, ở mức 23.931 - 26.343 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.880,15 - 26.393,85 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/5/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/5/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 28/5/2026 được cập nhật như sau:
Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD đang có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua và bán ra ở vùng 26,113 - 26,393 đồng/USD, giảm 10 đồng cả chiều mua và giữ nguyên giá bán phiên trước. Tại VietinBank, giá USD có sự điều chỉnh giảm 13 đồng chiều mua và giữ nguyên giá chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.131 - 26.393 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh cũng đồng loạt giảm, giá mở phiên sáng nay đã giảm 10 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán so với phiên trước đó, đang duy trì ở mức 26,143 - 26,393 đồng/USD mua vào và bán ra.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 28/05/2026, khảo sát lúc 10h11 phút đã tăng 19 đồng bán ra so với phiên hôm qua , cụ thể giá đồng Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.401 và bán ra là 26.521 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 28/5, tại nhiều ngân hàng có sự điều chỉnh giảm. Tại Vietcombank giá đồng EUR giảm 62 đồng chiều mua và giảm 66 đồng chiều bán so với phiên trước đó, giá đang niêm yết ở mức 29,816.13 - 31,387.97 đồng/EUR. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR đã giảm 83 đồng cả chiều mua vào và giảm 83 đồng chiều bán ra so với ngày hôm qua, duy trì ở mức 30.076 - 31.436 đồng/EUR mua vào và bán ra; còn BIDV giá đồng EURO hiện giảm so 64 đồng chiều mua vào và giảm 57 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 30,152 - 31,457 đồng/EUR.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 28/05/2026, khảo sát lúc 10h18 phút đang giảm cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.524 và bán ra là 30.644 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 159.31- 169.43 đồng/JPY; VietinBank giảm về mức 160,52 - 170,02 đồng/JPY trong khi giá mua vào, bán ra sáng qua đang niêm yết ở vùng 160,95 - 170,45 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen có sự điều giảm về vùng 160.94 - 170.12 đồng/JPY.
