Lịch cúp điện An Giang từ ngày 28 - 31/5/2026: Cúp điện từ 6h đến 19h hàng loạt khu dân cư để sửa chữa trong thời tiết nắng nóng

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 28 - 31/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 28 - 31/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 28 - 31/5/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực từ cầu Tầm Bót Trong đến đường Triệu Quang Phục) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực Bà Khen, ngọn Cầu Đôi) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực đường Trần Văn Ơn, ngọn Cái Sao, khu Luật Sư Bảo) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Hà Hoàng Hổ đoạn từ ngã 3 Võ Thị Sáu đến cống Bà Bầu phía bên phải, từ cống bà Bầu đến ngã 3 Mương Điểm phía bên trái) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/05/2026 đến 18:30:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực từ cống Bà Bầu đến ngã 3 Mương Điểm phía bên phải, từ ngã 3 Mương Điểm đến cầu vượt Mương Điểm) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/05/2026 đến 18:30:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Mương Trâu 2 -xã Bình Hòa- tình An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Nguyễn Văn Trầm -xã Cần Đăng - tình An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Nguyễn Văn Minh -xã Cần Đăng - tình An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm T11A Hòa Bình Thạnh -xã Cần Đăng - tình An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm T3 Vĩnh Lợi -xã Cần Đăng - tình An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm T7 Hòa Bình Thạnh-xã Cần Đăng - tình An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Phạm Văn Quốc -xã Cần Đăng - tình An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm T2 Vàm Kinh -xã An Châu - tình An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm T2 Vĩnh Thành -xã An Châu - tình An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Vĩnh An (khu vực dọc TL 941 từ Trung tâm công nghệ Sinh Học AG đền trường THPT Vĩnh Bình) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã An Châu (khu vực đường Trường Sa từ Cầu Chắc Cà Đao đền cửa hàng Hiền Hào) -xã An Châu– tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 10:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã An Châu (vực từ Viện Kiểm Sát đến cầu Chắc Cà Đao) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 13:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã An Châu (Một phần Xã An Châu (khu vực rạch Xếp Bà lý, khu vực dọc QL 91 từ cầu Xếp Bà Lý đến nhà máy Thuốc Sâu ) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/05/2026 đến 13:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Dọc kênh Mương Lớn thuộc xã Nhơn Mỹ - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Kiến An cũ, một phần xã Nhơn Mỹ (từ Lò gạch Nguyễn Thị Ngọc Lý đến Trường THCS Nhơn Mỹ) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 18:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Long Kiến (đoạn từ ngã ba Cựu Hội và đến mương Xã Năng), một phần xã Hội An (đoạn từ ngã Ba Cựu Hội đến chợ Cái Tàu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/05/2026 đến 18:00:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KDC Long Điền B và dọc Kênh Xáng (đoạn từ KDC Long Điền B đến Cống Tiêu) thuộc xã Long Điền – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/05/2026 đến 18:00:00 ngày 31/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: - TB Cống Cầu Cây trụ 478CĐ/193/3 tuyến 478CĐ;

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TB Đòn Dong - Tây Cống Đồn trụ 478CĐ/193/13 tuyến 478CĐ;

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TB Lý Thị Cầm - Tây Cống Đồn trụ 478CĐ/196A/1 tuyến 478CĐ;

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - HTX NN Cây Châm (TB Sáu Tôn) trụ 478CĐ/218B/6 tuyến 478CĐ;

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TB Đòn Dong Tây Ba Nhịp trụ 478CĐ/218B/14B tuyến 478CĐ;

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TB Đầu Kênh 8 trụ 478CĐ/219B/7 tuyến 478CĐ;

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TB Ông Phường trụ 478CĐ/233B/30 tuyến 478CĐ;

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TB Phan Văn Dừa trụ 478CĐ/233B/36B/4T tuyến 478CĐ;

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TB Đầu Kênh 10 trụ 478CĐ/237/3 tuyến 478CĐ;

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ hợp tác số 5 (Dương Văn Bé) trụ 478CĐ/237/19 tuyến 478CĐ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - HTX-NN Cây Châm (TB Năm Bành) 478CĐ/218B/32/1T tuyến 478CĐ, khóm Bà Bài, phường VĩnhTế.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TB Tư Phu 1 (Bùi Hải Long) 472CĐ/7/226 tuyến 472CĐ, khóm Mỹ Phú, phường VĩnhTế.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 12:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Trạm bơm THT SX NN Nguyễn Văn Lên 2, Kinh Lẫm, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Trạm bơm THT SX NN Nguyễn Văn Lên 1 Kinh Lẫm, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/05/2026 đến 16:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28 – 31/5/2026.

Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Tại trạm T1 Kênh Đòn Giông trụ 471TS/146/89/100 tuyến 473LX2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T6 Kênh Đào trụ 471TS/146/90/84 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm CDC Tây Bình C trụ 471TS/146/90/52 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T4 Kênh Đào trụ 471TS/146/90/44 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T4A Kênh Đào trụ 471TS/146/90/41 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Vĩnh Trạch, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Vĩnh Trạch, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Thoại Sơn, xã Óc Eo, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Óc Eo, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Thoại Sơn, xã Óc Eo, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, xã Thoại Sơn, xã Óc Eo, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/05/2026 đến 18:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28 – 31/5/2026.

Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm Dương Văn Trạng trụ 475PT/152 (475PT/163/07) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 09:10:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Chùa Hiệp Hòa trụ 475PT/202A/76 (475PT/163/57/76) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 28/05/2026 đến 10:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB THT Đông Bảy Bích (TB Cả Mây) trụ 475PT/242/22 (475PT/163/97/22) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/05/2026 đến 14:10:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T3 Phú Xuân- Phú Thành trụ 475PT/202B/47A (475PT/229/19) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 28/05/2026 đến 15:30:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm HTX NN Thọ Mỹ Hưng (TB 7 Lùn) trụ 475PT/202B/47A (475PT/229/47) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 28/05/2026 đến 16:50:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (đường Chu Văn An từ ngã tư đèn đỏ giáp với Hải Thượng Lãn Ông, Tôn Đức Thắng và tỉnh lộ 954 hướng về ngân hàng Agribank; từ Công viên Phú Mỹ hướng đến cuối cồn Tân Trung) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 19:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân: TTTM Phú Mỹ; đường Nguyễn Trung Trực; đường Trần Văn Thành; đường Tôn Đức Thắng; đường Hải Thượng Lãn Ông (từ trạm 110/22kV Phú Tân đến ngã 4 đèn đỏ giáp đường Tôn Đức Thắng); từ ngã 4 vòng xoay hướng về bến Phà Thuận Giang và cụm Công nghiệp Tân Trung; từ Trường THPT Chu Văn An hướng đến bến đò Vàm Nao; từ ngã ba Lộ Sứ hướng đến cầu Cái Đầm); dọc kênh Mương Trường Học từ cầu Miếu Đôi hướng về cầu Trường A - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 19:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ); Một phần xã Phú An và một phần xã Chợ Vàm (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng về giáp ranh xã chợ Vàm; khu vực dọc Kênh K26; khu vực Ấp Gò Ba Gia)– tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 19:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm ( khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú An hướng về giáp ranh xã Phú Lâm; khu vực dọc Kênh K16; khu vực dọc Kênh Sườn Phú Thạnh) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 19:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ cầu Cái Đầm hướng về Trường THPT Bình Thạnh Đông) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 19:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (từ Chợ Nhơn Hòa hướng đến cầu Cái Đầm và hướng đến ngã ba Út Ngoán), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 19:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (dọc đường Hải Thượng Lãn Ông từ trạm 110/22kV Phú Tân đến Chợ Nhơn Hòa), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 19:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ xã Cầu Đình Phú Hưng hướng về Cầu Bình Thạnh Đông và hướng về Cầu Mương Trâu; từ Trường THPT Bình Thạnh Đông hướng về xã giáp ranh xã Hòa Lạc) và ấp Hòa An thuộc xã Hòa Lạc , tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 19:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Phú Tân, xã Phú An, xã Chợ Vàm; Một phần xã Hòa Lạc (từ giáp ranh với xã Bình Thạnh Đông hướng đến Cống Phú Hiệp và dọc Kênh Thần Nông đến trạm bơm Bún Môn 2; từ Cầu Bảy Bích đến Chợ Hòa Lạc) và một phần xã Phú Lâm (khu vực ấp Phú Đông và ấp Phú Tây) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 19:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (dọc theo lộ nhựa nông thôn bờ Bắc rạch Cái Tắc đến cầu sắt Phú Hưng và dọc Kênh Sườn Phú Thọ từ lò sấy Ông Thiện đến trạm bơm Ông Tấn) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/05/2026 đến 19:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28 – 31/5/2026.

Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: Một phần phường Thới Sơn (khu vực khóm Sơn Đông, Sơn tây, Hòa Hưng, Thới Hòa, Thới Thuận, Núi Két, Trung Bắc Hưng), xã An Cư (ấp Văn Trà đoạn cặp kênh Trà Sư, ấp Đây Cà Hom, Mằng Rò, Srây Skốth, Vĩnh Đông, Vĩnh Hạ, Vĩnh Lập, Vĩnh Tâm, Vĩnh Tây); khóm 1, 2, Mỹ Á, Núi Voi, Voi 1 thuộc phường Chi Lăng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Thới Sơn. Một phần phường Tịnh Biên (khu vực khóm Xuân Biên, Phú Hòa, Phú Tâm, Phú Nhất, Sóc Tà Ngáo), xã An Cư (ấp Văn Trà đoạn cặp kênh Trà Sư, ấp Đây Cà Hom hướng từ nhà xe Quang Huy đến Nghĩa trang Dốc Bà Đắc), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Nguyễn Văn Hoàng thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 12:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T4A Nhơn Hội thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 12:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T2A Khánh Bình thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 12:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T1 Phú Hữu thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực chợ Phú Hữu trung tâm thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm SX Giống lúa Huỳnh Văn Muỗn thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm HKD Thỏ Ngọc thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm NTTS Nguyễn Văn Tuấn thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Lý Thanh 2 thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm NMXL Trần Chí Quang thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm CS Nguyễn Văn Hùng thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/05/2026 đến 17:00:00 ngày 28/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm NTTS Nguyễn Văn Hoàng thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Huỳnh Văn Giới thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Nông sản Trương Văn Khuôn thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Lò bánh mì Nguyễn Thị Thủy thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/05/2026 đến 17:00:00 ngày 29/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ cầu Vĩnh Trường đến cầu Đa Phước) thuộc xã An Phú; Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ cầu Đa Phước đến cửa hàng xăng dầu Trường Phát) thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/05/2026 đến 17:00:00 ngày 30/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện