World Cup 2026™: Khán giả Việt có thể xem bóng đá theo cách hoàn toàn mới
GĐXH - FIFA World Cup 2026™ được xem là kỳ World Cup đặc biệt nhất từ trước tới nay, không chỉ bởi quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển với 104 trận đấu, mà còn bởi cách người hâm mộ tiếp cận giải đấu đang thay đổi mạnh mẽ trong thời đại số.
Tại Việt Nam, khán giả sẽ không còn bị "đóng khung" trong trải nghiệm xem bóng đá trên màn hình tivi truyền thống. Với hệ sinh thái đa nền tảng mà VTV và các đơn vị phân phối nội dung triển khai, người xem có thể theo dõi World Cup ở gần như mọi nơi: trên TV, điện thoại, máy tính bảng, website hay mạng xã hội.
Theo kế hoạch, toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026™ dự kiến sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam. Những trận cầu tâm điểm như khai mạc, bán kết hay chung kết sẽ xuất hiện trên các kênh quen thuộc của VTV như VTV1, VTV2, VTV3, VTV7 hay VTV10.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn nằm ở việc nội dung World Cup năm nay sẽ được mở rộng mạnh trên các nền tảng số. Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu, highlights, video ngắn, recap mỗi ngày, talkshow hay các chương trình bình luận trên VTVgo, VTV.vn, YouTube và TikTok. Điều này phù hợp với xu hướng xem thể thao hiện nay, khi nhiều khán giả trẻ ưu tiên cập nhật nhanh trên điện thoại thay vì ngồi xem trọn vẹn 90 phút như trước.
Một lợi thế khác của nền tảng số là giúp khán giả dễ theo dõi lại các trận đấu diễn ra vào rạng sáng theo giờ Việt Nam, do giải đấu tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Người xem có thể xem highlights ngay sau trận, cập nhật các tình huống đáng chú ý hoặc theo dõi các bản tin tổng hợp chỉ bằng vài thao tác.
Bên cạnh các trận cầu trực tiếp, nhiều chương trình đồng hành cũng được xây dựng nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu khán giả. Người thích cập nhật nhanh có thể theo dõi "Nhật ký FIFA World Cup 2026", khán giả yêu thích chiến thuật có các chương trình chuyên sâu như "Cận cảnh FIFA World Cup 2026™" hay "Lát cắt FIFA World Cup 2026™". Trong khi đó, các nội dung trẻ trung, giải trí như "Nóng cùng FIFA World Cup 2026™", "Sân cỏ FIFA World Cup 2026" hay "FANZONE FIFA World Cup 2026" được kỳ vọng tạo thêm không khí lễ hội xuyên suốt mùa giải.
Ngoài hệ thống phát sóng của VTV, nhiều nền tảng truyền hình và Internet cũng triển khai các tiện ích riêng dành cho người xem World Cup. Trong đó, MyTV công bố chương trình tương tác "Đường tới World Cup" kéo dài từ ngày 1/6 đến 30/7/2026 trên ứng dụng MyTV.
Theo đó, người dùng có thể tham gia các nhiệm vụ tương tác hằng ngày, tích lũy lượt chơi và nhận nhiều phần quà công nghệ như iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng hàng nghìn voucher dịch vụ và mua sắm. Người dùng truy cập trên TV hoặc website cũng có thể tham gia bằng cách quét QR code trên giao diện dịch vụ.
Song song với đó, nền tảng này cũng triển khai ưu đãi cho khách hàng đăng ký mới các gói tích hợp Internet – truyền hình, với mức hỗ trợ và khuyến mại áp dụng trong thời gian diễn ra chiến dịch World Cup.
Có thể thấy, World Cup 2026 không chỉ còn là câu chuyện "xem bóng đá trên TV" như trước đây. Với sự kết hợp giữa truyền hình truyền thống, nền tảng số và các hoạt động tương tác trực tuyến, người hâm mộ Việt Nam sẽ có nhiều lựa chọn linh hoạt hơn để theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh theo đúng thói quen và phong cách của mình.
Các ngân hàng cũng có nhiều chương trình kích cầu nhân sự kiện FIFA World Cup 2026™: Từ nay đến 15/4/2026, VIB triển khai chương trình dành cho chủ thẻ VIB Visa với cơ hội nhận vé xem trực tiếp FIFA World Cup 2026™ tại Mỹ. Khách hàng mới và hiện hữu chỉ cần đăng ký tham gia bằng cú pháp "VIB CT WC26" gửi 6089, sau đó phát sinh giao dịch hợp lệ bằng thẻ thanh toán hoặc thẻ tín dụng VIB Visa để được xét thưởng theo mức tăng trưởng chi tiêu.
Giải thưởng lớn nhất gồm chuyến đi Mỹ 6 ngày 5 đêm tiêu chuẩn 5 sao cùng 1 cặp vé xem FIFA World Cup 2026™ tại Dallas trị giá khoảng 320 triệu đồng dành cho khách hàng có mức tăng trưởng chi tiêu cao nhất. Ngoài ra, 10 khách hàng tiếp theo sẽ nhận 1 cặp vé xem trực tiếp World Cup trị giá khoảng 154 triệu đồng mỗi giải.
Hướng đến FIFA World Cup 2026™ nhiều đơn vị đã đưa ra các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng.
Các giao dịch hợp lệ gồm thanh toán POS, online, quốc tế, du lịch, vận chuyển và giao dịch định kỳ. Chương trình không áp dụng với giao dịch rút tiền mặt, chuyển khoản hoặc giao dịch nghi ngờ gian lận.
Bên cạnh đó, Vietcombank cũng vừa công bố 2 khách hàng may mắn trúng giải Đặc biệt của chương trình "Chạm Vietcombank Visa - Chạm giấc mơ chung kết FIFA World Cup 2026™" sau lễ quay số diễn ra công khai ngày 23/4/2026 tại trụ sở ngân hàng.
Hai khách hàng trúng giải gồm bà Bùi Thị Thanh Hiền và ông Nguyễn Minh Ngon. Mỗi giải thưởng là chuyến du lịch Mỹ 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người, bao gồm vé xem trực tiếp trận Chung kết FIFA World Cup 2026™, vé máy bay khứ hồi và chi phí làm thị thực.
Chương trình dành cho chủ thẻ Visa Vietcombank với cơ hội nhận mã dự thưởng khi chi tiêu hợp lệ bằng thẻ. Ngoài 2 giải đặc biệt, hàng nghìn giải thưởng VCB Loyalty cũng được trao cho khách hàng tham gia quay thưởng trực tuyến trong suốt thời gian diễn ra khuyến mại.
