Giá xăng dầu ngày 28/5: Đồng loạt giảm mạnh, có loại giảm đến gần 1.400 đồng/lít
GĐXH - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 28/5. Trong đó, xăng giảm mạnh tới gần 1.400 đồng/lít.
Chiều 28/5, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.
Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.258 đồng/lít (giảm 1.082 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 896 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.154 đồng/lít (giảm 1.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 27.651 đồng/lít (giảm 1.110 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 20.442 đồng/kg (giảm 1.041 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích lập 500 đồng/lít với xăng E5 RON 92; 700 đồng/lít với xăng RON 95; 300 đồng/lít với dầu diesel và 700 đồng/lít với dầu mazut. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.
Giá xăng, dầu thay đổi như sau:
Mặt hàng
Giá mới
Thay đổi
Xăng RON 95-III
24.154
-1.395
Xăng E5 RON 92
23.258
-1.082
Dầu diesel
27.651
-1.110
Dầu mazut
20.442
-1.041
Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua vẫn chịu tác động từ thông tin cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, lạm phát Mỹ tăng do giá năng lượng biến động mạnh.
Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm so với 7 ngày trước. Cụ thể, mỗi thùng RON95 giảm 9,2% xuống 127 USD, dầu diesel hạ 5,5% còn 146,7 USD. Mazut cũng giảm mạnh 9,2%, xuống 655,2 USD một tấn.
Giá xăng dầu trong nước đã trải qua 23 kỳ điều hành từ cuối tháng 2 đến nay. Trong đó, RON 95-III tăng 12 lần, giảm 9 và giữ nguyên 2 kỳ. Tương tự, dầu diesel có 10 lần tăng, 11 lần giảm và 2 kỳ ổn định giá.
Từ 1/6, xăng E10 RON 95-III sẽ được bán rộng rãi, thay thế xăng khoáng RON 95-III trên thị trường. Còn xăng E5 RON 92 tiếp tục được bán tới cuối năm 2030.
Hiện nhiều doanh nghiệp xăng dầu đang từng bước nâng cấp hệ thống phân phối, chuẩn bị hạ tầng kho bãi và bán lẻ để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1/6. Không ít doanh nghiệp lớn đã tiên phong triển khai rộng rãi loại xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cả nước.
