Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá xăng dầu ngày 28/5: Đồng loạt giảm mạnh, có loại giảm đến gần 1.400 đồng/lít

Thứ năm, 17:32 28/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 28/5. Trong đó, xăng giảm mạnh tới gần 1.400 đồng/lít.

Giá xăng dầu ngày 28/5: Đồng loạt giảm mạnh, có loại giảm đến gần 1.400 đồng/lít - Ảnh 1.Từ 1/6, có một sự thay đổi lớn về việc bán xăng, người đi ô tô, xe máy cần đặc biệt chú ý thông tin này

GĐXH - Từ ngày 1/6/2026, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng E10 được triển khai bán trên toàn quốc.

Chiều 28/5, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.258 đồng/lít (giảm 1.082 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 896 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.154 đồng/lít (giảm 1.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 27.651 đồng/lít (giảm 1.110 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 20.442 đồng/kg (giảm 1.041 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng dầu ngày 28/5: Đồng loạt giảm mạnh, có loại giảm đến gần 1.400 đồng/lít - Ảnh 2.

Chiều 28/5, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích lập 500 đồng/lít với xăng E5 RON 92; 700 đồng/lít với xăng RON 95; 300 đồng/lít với dầu diesel và 700 đồng/lít với dầu mazut. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng

Giá mới

Thay đổi

Xăng RON 95-III

24.154

-1.395

Xăng E5 RON 92

23.258

-1.082

Dầu diesel

27.651

-1.110

Dầu mazut

20.442

-1.041

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua vẫn chịu tác động từ thông tin cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, lạm phát Mỹ tăng do giá năng lượng biến động mạnh.

Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm so với 7 ngày trước. Cụ thể, mỗi thùng RON95 giảm 9,2% xuống 127 USD, dầu diesel hạ 5,5% còn 146,7 USD. Mazut cũng giảm mạnh 9,2%, xuống 655,2 USD một tấn.

Giá xăng dầu ngày 28/5: Đồng loạt giảm mạnh, có loại giảm đến gần 1.400 đồng/lít - Ảnh 3.

Biến động giá xăng dầu trong nước năm 2026.

Giá xăng dầu trong nước đã trải qua 23 kỳ điều hành từ cuối tháng 2 đến nay. Trong đó, RON 95-III tăng 12 lần, giảm 9 và giữ nguyên 2 kỳ. Tương tự, dầu diesel có 10 lần tăng, 11 lần giảm và 2 kỳ ổn định giá.

Từ 1/6, xăng E10 RON 95-III sẽ được bán rộng rãi, thay thế xăng khoáng RON 95-III trên thị trường. Còn xăng E5 RON 92 tiếp tục được bán tới cuối năm 2030.

Hiện nhiều doanh nghiệp xăng dầu đang từng bước nâng cấp hệ thống phân phối, chuẩn bị hạ tầng kho bãi và bán lẻ để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1/6. Không ít doanh nghiệp lớn đã tiên phong triển khai rộng rãi loại xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cả nước.

Giá xăng dầu ngày 28/5: Đồng loạt giảm mạnh, có loại giảm đến gần 1.400 đồng/lít - Ảnh 4.Sử dụng xăng E10, người đi ô tô, xe máy cần đặc biệt lưu ý ethanol trong xăng để động cơ chạy tốt hơn

GĐXH - Khi chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10, người dùng ô tô, xe máy nên chú ý điều chỉnh một số thói quen để tránh ảnh hưởng đến xe.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sử dụng xăng E10, người đi ô tô, xe máy cần đặc biệt lưu ý ethanol trong xăng để động cơ chạy tốt hơn

Sử dụng xăng E10, người đi ô tô, xe máy cần đặc biệt lưu ý ethanol trong xăng để động cơ chạy tốt hơn

Xăng E10 bán trên toàn quốc, người đi ô tô, xe máy nhất định phải nằm lòng những điều này để tốt cho động cơ

Xăng E10 bán trên toàn quốc, người đi ô tô, xe máy nhất định phải nằm lòng những điều này để tốt cho động cơ

Từ 1/6, ngoài xăng E10, người đi ô tô, xe máy còn có thể mua loại xăng nào khác không?

Từ 1/6, ngoài xăng E10, người đi ô tô, xe máy còn có thể mua loại xăng nào khác không?

Từ 1/6/2026 cả nước dùng một loại xăng mới, người đi ô tô, xe máy cần đặc biệt lưu ý chi tiết này

Từ 1/6/2026 cả nước dùng một loại xăng mới, người đi ô tô, xe máy cần đặc biệt lưu ý chi tiết này

Giá xăng dầu ngày 14/5/2026: Đồng loạt giảm, có loại giảm cao nhất gần 700 đồng/lít

Giá xăng dầu ngày 14/5/2026: Đồng loạt giảm, có loại giảm cao nhất gần 700 đồng/lít

Cùng chuyên mục

Manulife Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế về hoạt động cộng đồng

Manulife Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế về hoạt động cộng đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 phút trước

Chiến dịch "Chọn Xanh cho Khỏe – Vì một Việt Nam thật Khỏe" của Manulife Việt Nam vừa được vinh danh tại giải thưởng quốc tế uy tín Global CSR & ESG Awards, ở hạng mục "Doanh nghiệp có chương trình cộng đồng xuất sắc".

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/5/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/5/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/5/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tiên Tri Group kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Jordan và Manchester United

Tiên Tri Group kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Jordan và Manchester United

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh của Công ty TNHH Tien Tri Group trên đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 8,9%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 100 triệu đồng

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 8,9%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 100 triệu đồng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.

World Cup 2026™: Khán giả Việt có thể xem bóng đá theo cách hoàn toàn mới

World Cup 2026™: Khán giả Việt có thể xem bóng đá theo cách hoàn toàn mới

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - FIFA World Cup 2026™ được xem là kỳ World Cup đặc biệt nhất từ trước tới nay, không chỉ bởi quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển với 104 trận đấu, mà còn bởi cách người hâm mộ tiếp cận giải đấu đang thay đổi mạnh mẽ trong thời đại số.

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố xã Hoài Đức tháng 5/2026

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố xã Hoài Đức tháng 5/2026

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà mặt phố tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt ngưỡng 200 triệu đồng/m2.

Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus giảm siêu rẻ, sở hữu màn hình lớn, pin khỏe xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus giảm siêu rẻ, sở hữu màn hình lớn, pin khỏe xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus mang đến trải nghiệm màn lớn, pin trâu nhưng giá bán rẻ như bèo nhờ cắt giảm những thứ không quá cần thiết như camera zoom quang học hay AI.

EVNHANOI hoãn toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6/2026 trong thời điểm diễn ra kỳ thi quan trọng trên địa bàn Thành phố

EVNHANOI hoãn toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6/2026 trong thời điểm diễn ra kỳ thi quan trọng trên địa bàn Thành phố

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, EVNHANOI đã báo hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1/6 nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt của Nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và các kỳ thi quan trọng trên địa bàn Thành phố.

Giá vàng hôm nay 28/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 28/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục rơi thẳng đứng, tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD hôm nay 28/5: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ tại Ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 28/5: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ tại Ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 28/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 28/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 28/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục rơi thẳng đứng, tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng.

Xe ga 125cc giá 47 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH 125i, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn SH Mode khiến dân tình xôn xao

Xe ga 125cc giá 47 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH 125i, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn SH Mode khiến dân tình xôn xao

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 28 - 31/5/2026: Cúp điện từ 6h đến 19h hàng loạt khu dân cư để sửa chữa trong thời tiết nắng nóng

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 28 - 31/5/2026: Cúp điện từ 6h đến 19h hàng loạt khu dân cư để sửa chữa trong thời tiết nắng nóng

Sản phẩm - Dịch vụ
Sử dụng xăng E10, người đi ô tô, xe máy cần đặc biệt lưu ý ethanol trong xăng để động cơ chạy tốt hơn

Sử dụng xăng E10, người đi ô tô, xe máy cần đặc biệt lưu ý ethanol trong xăng để động cơ chạy tốt hơn

Sản phẩm - Dịch vụ
Tỷ giá USD hôm nay 28/5: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ tại Ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD hôm nay 28/5: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ tại Ngân hàng và chợ đen

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top