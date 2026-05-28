Tiên Tri Group kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Jordan và Manchester United
GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh của Công ty TNHH Tien Tri Group trên đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ gần 4.000 sản phẩm quần áo thể thao có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma, Jordan và Manchester United.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở vẫn hoạt động bình thường. Đại diện điểm kinh doanh xuất trình được một số hóa đơn chứng minh nguồn gốc đối với một phần hàng hóa.
Tuy nhiên, đối với 3.984 sản phẩm quần áo thể thao mang các nhãn hiệu nổi tiếng, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy tờ cho phép sử dụng nhãn hiệu từ chủ sở hữu.
Ngoài dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, lực lượng chức năng cũng ghi nhận số hàng hóa này chưa thực hiện niêm yết giá theo quy định.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, ghi nhận hiện trạng hàng hóa để gửi các chủ sở hữu nhãn hiệu xác minh, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.
Hoạt động kiểm tra được triển khai trong đợt cao điểm tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
