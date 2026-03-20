Hà Nội: Một buổi sáng trong 'chợ cấm' đầy nhếch nhác và nỗi lo an toàn thực phẩm?
GĐXH - Từ những vũng nước thải đen đục đến cảnh giết mổ gia cầm ngay trên vỉa hè, chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Hà Nội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe cộng đồng. Thực trạng kéo dài đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả quản lý trật tự đô thị tại phường Từ Liêm.
Không chỉ tồn tại bất chấp biển cấm, những gì diễn ra bên trong khu chợ cóc tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) còn khiến nhiều người không khỏi lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường sống.
Sáng ngày 20/3, theo ghi nhận của phóng viên sáng, khu vực buôn bán thực phẩm tươi sống diễn ra ngay sát mặt đường. Cá, tôm, ốc,… được đựng trong các chậu nhựa, thau kim loại đặt trực tiếp xuống nền đất ẩm ướt, lẫn bùn và rác thải.
Nhiều tiểu thương sơ chế thực phẩm ngay tại chỗ. Cá được mổ, đánh vảy; gà vịt bị nhốt trong lồng, chờ làm thịt. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình này diễn ra ngay trên vỉa hè, không có bất kỳ biện pháp che chắn hay đảm bảo vệ sinh nào.
Nước rửa thực phẩm, nước tanh từ cá, thịt chảy tràn ra mặt đường, tạo thành những vũng nước đen đục, bốc mùi. Một số điểm còn xuất hiện rác thải hữu cơ chưa được thu gom, ruồi nhặng xuất hiện xung quanh khu vực buôn bán.
Qua ghi nhận cho thấy nhiều điểm giết mổ gia cầm diễn ra công khai. Gà, vịt được nhốt trong lồng sắt đặt sát mép đường; việc làm lông, mổ bụng thực hiện ngay tại chỗ, không có khu vực riêng biệt.
Các dụng cụ chế biến như dao, thớt, chậu nước được sử dụng chung, đặt trực tiếp trên nền đất. Nước thải từ quá trình giết mổ chảy thẳng xuống hệ thống thoát nước hoặc tràn ra lòng đường, không qua xử lý.
Điều này đặt ra nguy cơ lớn về mất vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ẩm, dễ phát sinh vi khuẩn gây bệnh.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề vệ sinh, khu chợ cóc còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông khu vực. Các sạp hàng, xe máy, ô che nắng mọc lên dày đặc hai bên đường, thu hẹp đáng kể lòng đường vốn không rộng. Người dân và phương tiện phải di chuyển chậm, len lỏi qua từng khoảng trống nhỏ.
Đáng nói, dù biển "Cấm họp chợ" được cắm ngay khu vực này, nhưng hoạt động buôn bán vẫn diễn ra như không hề có sự tồn tại của quy định.
Một thực trạng dễ nhận thấy là môi trường xung quanh khu chợ đang bị ảnh hưởng rõ rệt. Rác thải sinh hoạt, túi nilon, phế phẩm từ thực phẩm bị vứt ngay ven đường hoặc tập kết tạm bợ.
Tại một số điểm, nước thải đọng lại thành vũng, bốc mùi hôi khó chịu. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người dân sinh sống gần khu vực.
Từ những gì ghi nhận và hình ảnh ghi nhận, có thể thấy chợ cóc tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng không còn là hiện tượng nhỏ lẻ mà đã trở thành một điểm buôn bán tự phát quy mô lớn, hoạt động ổn định theo khung giờ mỗi ngày.
Việc để tình trạng này kéo dài không chỉ đặt ra câu hỏi về hiệu quả quản lý mà còn cho thấy nguy cơ mất kiểm soát trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường đô thị.
Trong khi người dân vẫn phải hàng ngày đi qua những vũng nước thải, những sạp hàng lấn chiếm lòng đường, thì câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vẫn chưa có lời giải rõ ràng?
Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành côngĐời sống
GĐXH - Có những người luôn mang trong mình tiềm năng nhưng lại để sự lười biếng kéo lùi bước tiến. 4 con giáp dưới đây là những điển hình như vậy.