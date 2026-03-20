Hà Nội: Một buổi sáng trong 'chợ cấm' đầy nhếch nhác và nỗi lo an toàn thực phẩm?

Thứ sáu, 15:00 20/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Từ những vũng nước thải đen đục đến cảnh giết mổ gia cầm ngay trên vỉa hè, chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng, Hà Nội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe cộng đồng. Thực trạng kéo dài đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả quản lý trật tự đô thị tại phường Từ Liêm.

Không chỉ tồn tại bất chấp biển cấm, những gì diễn ra bên trong khu chợ cóc tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) còn khiến nhiều người không khỏi lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường sống.

Sáng ngày 20/3, theo ghi nhận của phóng viên sáng, khu vực buôn bán thực phẩm tươi sống diễn ra ngay sát mặt đường. Cá, tôm, ốc,… được đựng trong các chậu nhựa, thau kim loại đặt trực tiếp xuống nền đất ẩm ướt, lẫn bùn và rác thải.

Dù biển “Cấm họp chợ” được cắm ngay khu vực, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra công khai, đông đúc.

Nhiều tiểu thương sơ chế thực phẩm ngay tại chỗ. Cá được mổ, đánh vảy; gà vịt bị nhốt trong lồng, chờ làm thịt. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình này diễn ra ngay trên vỉa hè, không có bất kỳ biện pháp che chắn hay đảm bảo vệ sinh nào.

Nước rửa thực phẩm, nước tanh từ cá, thịt chảy tràn ra mặt đường, tạo thành những vũng nước đen đục, bốc mùi. Một số điểm còn xuất hiện rác thải hữu cơ chưa được thu gom, ruồi nhặng xuất hiện xung quanh khu vực buôn bán.

Qua ghi nhận cho thấy nhiều điểm giết mổ gia cầm diễn ra công khai. Gà, vịt được nhốt trong lồng sắt đặt sát mép đường; việc làm lông, mổ bụng thực hiện ngay tại chỗ, không có khu vực riêng biệt.

Thực phẩm tươi sống như cá, tôm được bày bán ngay dưới nền đất ẩm ướt, nước thải chảy tràn ra mặt đường tại khu chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) sáng 20/3/2026.

Các dụng cụ chế biến như dao, thớt, chậu nước được sử dụng chung, đặt trực tiếp trên nền đất. Nước thải từ quá trình giết mổ chảy thẳng xuống hệ thống thoát nước hoặc tràn ra lòng đường, không qua xử lý.

Điều này đặt ra nguy cơ lớn về mất vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết ẩm, dễ phát sinh vi khuẩn gây bệnh.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề vệ sinh, khu chợ cóc còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông khu vực. Các sạp hàng, xe máy, ô che nắng mọc lên dày đặc hai bên đường, thu hẹp đáng kể lòng đường vốn không rộng. Người dân và phương tiện phải di chuyển chậm, len lỏi qua từng khoảng trống nhỏ.

Gia cầm bị nhốt trong lồng, đặt trên vỉa hè để chờ giết mổ.

Đáng nói, dù biển "Cấm họp chợ" được cắm ngay khu vực này, nhưng hoạt động buôn bán vẫn diễn ra như không hề có sự tồn tại của quy định.

Một thực trạng dễ nhận thấy là môi trường xung quanh khu chợ đang bị ảnh hưởng rõ rệt. Rác thải sinh hoạt, túi nilon, phế phẩm từ thực phẩm bị vứt ngay ven đường hoặc tập kết tạm bợ.

Tại một số điểm, nước thải đọng lại thành vũng, bốc mùi hôi khó chịu. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người dân sinh sống gần khu vực.

Nhiều điểm sơ chế, giết mổ gia cầm, thủy sản diễn ra ngay trên vỉa hè, nước thải không qua xử lý chảy trực ti, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ những gì ghi nhận và hình ảnh ghi nhận, có thể thấy chợ cóc tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng không còn là hiện tượng nhỏ lẻ mà đã trở thành một điểm buôn bán tự phát quy mô lớn, hoạt động ổn định theo khung giờ mỗi ngày.

Việc để tình trạng này kéo dài không chỉ đặt ra câu hỏi về hiệu quả quản lý mà còn cho thấy nguy cơ mất kiểm soát trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường đô thị.

Trong khi người dân vẫn phải hàng ngày đi qua những vũng nước thải, những sạp hàng lấn chiếm lòng đường, thì câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vẫn chưa có lời giải rõ ràng?

Hà Nội: Chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tồn tại dù đã có biển cấm

Hà Nội: Chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tiếp tục hoạt động rầm rộ

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nào ở Hà Nội sẽ bị giải tỏa từ năm 2026?

Hà Nội ra lộ trình 2 năm giải tỏa dứt điểm 'chợ cóc', chợ tạm theo nguyên tắc '6 rõ'

3 con giáp gặp vận may lớn trong tiết Xuân Phân 2026, càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ

3 con giáp gặp vận may lớn trong tiết Xuân Phân 2026, càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong 12 con giáp, 3 tuổi dưới đây được dự báo sẽ đón nhận nhiều cơ hội bứt phá rõ rệt nhất. Trong tiết Xuân Phân 2026, các con giáp càng kiên trì, tài lộc càng bùng nổ.

Học sinh, sinh viên đóng và hưởng BHYT như thế nào từ 1/7 khi tăng lương cơ sở?

Học sinh, sinh viên đóng và hưởng BHYT như thế nào từ 1/7 khi tăng lương cơ sở?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm y tế học sinh là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên. Dự kiến mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2026, mức đóng của nhóm đối tượng này có tăng?

Ngày sinh Âm lịch của người sống không dựa ai, tự mình làm nên thành công rực rỡ

Ngày sinh Âm lịch của người sống không dựa ai, tự mình làm nên thành công rực rỡ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những người ngay từ ngày sinh Âm lịch đã mang trong mình tư duy sắc bén và tính độc lập hiếm có.

3 con giáp không biết nịnh: Sống thẳng nên được quý, không sợ bị chơi xấu

3 con giáp không biết nịnh: Sống thẳng nên được quý, không sợ bị chơi xấu

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Những con giáp dưới đây, họ không mỉa mai, không bóng gió, càng không thích nói sau lưng, mọi chuyện đều được đưa ra rõ ràng, minh bạch.

Phú Thọ: 'Biến' đất trồng cây thành trang trại, chuyện 'hiếm' ở Cao Dương?

Phú Thọ: 'Biến' đất trồng cây thành trang trại, chuyện 'hiếm' ở Cao Dương?

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Dù được giao khoán với mục đích trồng cây lâu năm, thế nhưng một khu đất tại xã Cao Dương (Phú Thọ) lại “mọc” lên hàng loạt công trình chăn nuôi quy mô lớn. Sau phản ánh của báo chí, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra, chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm và yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục.

Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới năm 2026, hàng triệu lái xe cần biết

Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới năm 2026, hàng triệu lái xe cần biết

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Thông tư 30/2024/TT-BGTVT, từ tháng 3/2026, tem kiểm định dán ở góc trên bên phải kính lái ô tô không còn dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm cụ thể như mẫu cũ.

Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành công

Những con giáp 'há miệng chờ sung': Không làm mà vẫn mơ thành công

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những người luôn mang trong mình tiềm năng nhưng lại để sự lười biếng kéo lùi bước tiến. 4 con giáp dưới đây là những điển hình như vậy.

3 khung giờ sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được lòng người

3 khung giờ sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được lòng người

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch dưới đây thường có lợi thế về tính cách, giúp họ được yêu mến ở nơi làm việc, dễ được cấp trên trọng dụng.

Tin sáng 19/3: Miền Bắc có 2 đợt 'rét nàng Bân' yếu; Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền

Tin sáng 19/3: Miền Bắc có 2 đợt 'rét nàng Bân' yếu; Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia thời tiết nhận định, từ cuối tháng 3 đến khoảng giữa tháng 4, khả năng còn 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 1 tỷ, người đàn ông lập tức báo công an

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 1 tỷ, người đàn ông lập tức báo công an

Đời sống - 1 ngày trước

Ngày 18/3, Công an xã Gia Trấn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn hoàn tất thủ tục trả lại gần 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Vừa có tài vừa có vận may: 4 con giáp tốt số từ 'trong trứng'

Vừa có tài vừa có vận may: 4 con giáp tốt số từ 'trong trứng'

Đời sống
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

