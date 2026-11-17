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Ngày 17/11, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an một số địa phương triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 1826G, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 169,5kg ma túy các loại.

Đây là kết quả đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh Sơn La, sau đó đưa đi tiêu thụ tại một số tỉnh, thành phố.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an - (ảnh Công an Sơn La).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số đối tượng có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh. Trước tình hình trên, chuyên án 1826G được xác lập nhằm tập trung đấu tranh, làm rõ đường dây này.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trong hai ngày 11 và 12/11/2026, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3kg ma túy tổng hợp.

Số lượng ma túy lực lượng công an thu giữ - (ảnh Công an Sơn La).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm 166,5kg ma túy, gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Tiếp đó, tại xã Hòa Lạc, TP Hà Nội, lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng liên quan là Giàng A Giang (SN 1998) và Giàng A Chái (SN 2000), cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.



Video phá chuyên án ma túy 1826G, thu giữ gần 170kg ma túy: