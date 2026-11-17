Ngày 17/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, qua công tác điều tra, xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Phạm Anh Tuấn (SN 1994, trú tại phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình) về hành vi điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước trái quy định.

Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng chức năng đồng thời yêu cầu anh Tuấn tháo dỡ toàn bộ đèn lắp thêm, khôi phục tình trạng kỹ thuật ban đầu của phương tiện. Mức tiền phạt và việc trừ điểm giấy phép lái xe được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT làm việc với người vi phạm - (ảnh Công an Ninh Bình).

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 16/11/2026, tại Km 7+250 đường ĐT485B, đoạn qua thôn Giáp Tư, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình, anh Phạm Anh Tuấn đỗ xe bán tải mang biển kiểm soát 18C-147.46 bên đường và bật hệ thống đèn LED lắp thêm phía trước xe. Hệ thống đèn này liên tục nhấp nháy, gây lóa mắt các phương tiện đi ngược chiều.

Sau khi hình ảnh vụ việc được người dân đăng tải trên mạng xã hội và phản ánh đến Cục CSGT (Bộ Công an), lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ.

Một số đèn mà Phạm Anh Tuấn lắp trên xe - (ảnh Công an Ninh Bình).

Đến 21h50 cùng ngày, anh Phạm Anh Tuấn được mời đến trụ sở cơ quan công an làm việc. Tại đây, anh Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân không tự ý lắp đặt, độ chế hệ thống đèn chiếu sáng sai quy chuẩn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng thời, người dân được khuyến khích chủ động ghi nhận, phản ánh các hành vi vi phạm qua những kênh chính thức để cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý.

