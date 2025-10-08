Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' - hành trình lưu giữ hơn 135 năm lịch sử của một biểu tượng Thủ đô

Thứ tư, 18:59 08/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sáng 8/10, tại Hà Nội, ấn phẩm "Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức" chính thức ra mắt, mang đến góc nhìn đa chiều về một địa danh biểu tượng của Thủ đô, nơi hội tụ lịch sử, văn hóa và ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Công ty Cổ phần Đồng Xuân và những hoạt động đặc sắc ở phố cổ Hà NộiCông ty Cổ phần Đồng Xuân và những hoạt động đặc sắc ở phố cổ Hà Nội

Hoạt động tuyến phố đi bộ và chợ Đêm Đồng Xuân đã tạo được sức hút, là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách gần xa đến thăm quan, mua sắm, thưởng thức văn hóa nghệ thuật giân gian.

Ấn phẩm do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đồng Xuân biên soạn, dựa trên nguồn tư liệu phong phú và những nghiên cứu chuyên sâu từ nhiều lĩnh vực.

Cuốn sách không chỉ là tập hợp tư liệu, hình ảnh mà còn là hành trình kể lại hơn 135 năm thăng trầm của ngôi chợ mang dấu ấn lịch sử Thủ đô.

Lưu giữ hơn 135 năm lịch sử, văn hóa và ký ức Hà Nội

Ra đời năm 1889, chợ Đồng Xuân không chỉ là trung tâm thương mại sầm uất mà còn là nơi giao thoa giữa truyền thống buôn bán lâu đời và nhịp sống đô thị hiện đại. Trải qua hơn một thế kỷ, ngôi chợ đã chứng kiến biết bao đổi thay của đất kinh kỳ, trở thành một phần ký ức không thể tách rời trong tâm thức người Hà Nội.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 1.

Ấn phẩm "Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức" chính thức ra mắt hôm nay (8/10). Sản phẩm lưu giữ hơn 135 năm ký ức về lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Ông Nguyễn Song Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Xuân cho biết: "Ấn phẩm 'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' không chỉ là tập hợp tư liệu và hình ảnh, mà còn như cuốn nhật ký sống động về hành trình của chợ Đồng Xuân - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng giao thoa".

Theo ông Tùng, cuốn sách là nỗ lực nhằm gìn giữ, hệ thống hóa và lan tỏa giá trị lịch sử - văn hóa của khu chợ hơn trăm năm tuổi. 

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 2.

Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chia sẻ về hoài niệm với chợ Đồng Xuân.

Đồng thời khẳng định vị trí đặc biệt của Đồng Xuân trong đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô. Ấn phẩm cũng góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào, quảng bá hình ảnh Hà Nội - thành phố nghìn năm văn hiến, văn minh và hiện đại.

Góc nhìn đa chiều về biểu tượng văn hóa Thủ đô

Tại lễ ra mắt, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhân chứng lịch sử đã chia sẻ những ký ức sâu sắc về chợ Đồng Xuân.

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, xúc động kể về tuổi thơ gắn bó với khu chợ Đồng Xuân - nơi gia đình ông từng là khách quen của nhiều sạp hàng.

Ông nhấn mạnh vai trò của những "nhân chứng sống" đang góp phần giúp ký ức về Đồng Xuân "không chỉ nằm trong hoài niệm, mà song hành cùng đời sống hôm nay".

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Song Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Xuân.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: "Chợ Đồng Xuân không chỉ có ý nghĩa thương mại, mà còn hiện diện trong trái tim và ký ức sâu nặng của người Hà Nội".

Ông gợi nhớ những ngày tháng lịch sử khi chợ là nơi diễn ra các trận chiến đầu tiên của cuộc kháng chiến toàn quốc, gắn với tinh thần "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" năm 1947.

Nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến kể lại ấn tượng từ lần đầu đến Đồng Xuân năm 1984 và ông coi đây là "ngôi chợ lớn ngang tầm Bến Thành". Ông nhắc lại lời nhà văn Thạch Lam từng viết: "Đồng Xuân là cái bụng của Hà Nội" - nơi không chỉ cung cấp thực phẩm mà còn chứa đựng linh hồn văn hóa đô thị.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 5.

Toàn cảnh tọa đàm chia sẻ về quá trình nghiên cứu, thực hiện ấn phẩm chứa đựng ký ức của hơn 135 năm lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Ở góc độ quy hoạch, kiến trúc sư người Pháp Emmanuel Cerise, Giám đốc Cơ quan hợp tác vùng Paris tại Việt Nam, nhận định Đồng Xuân là một "dấu ấn lịch sử", thuộc hệ thống các chợ lớn ở Đông Dương do người Pháp quy hoạch.

Ngày nay, chợ Đồng Xuân không chỉ là đầu mối thương mại của miền Bắc, mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn, nơi du khách trong và ngoài nước cảm nhận rõ nét đời sống và bản sắc văn hóa của Thủ đô. Với nhiều du khách quốc tế, đây chính là điểm dừng chân đầu tiên khi họ muốn "chạm vào linh hồn của Hà Nội".

Một số hình ảnh về hoạt động thương mại tại chợ Đồng Xuân những năm 1890 - 1990:

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 6.

Buổi ra mắt ấn phẩm "Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức" kết hợp triển lãm những hình ảnh ghi lại Thủ đô và hoạt động giao thương của chợ Đồng Xuân vào những năm 1890 - 1990. Triển lãm thu hút nhiều người dân.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 7.

Cầu Doumer (nay là Long Biên) được chụp giữa thế kỷ 20, khi đó chợ Đồng Xuân đã hoàn thành với 5 dãy chợ.

 

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 1.

Hình ảnh ký ức cầu Long Biên và Nhà máy sợ Bắc Kỳ cạnh chợ Đồng Xuân những năm đầu thế kỷ 20.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 2.

Hình ảnh ký ức Chợ trên phố Hàng Tre đầu thế kỷ 20.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 4.

Hình ảnh đình Đồng Xuân trước khi mở rộng Chợ, vào khoảng năm 1899.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 5.

Hình ảnh bên trong chợ Đồng Xuân năm 1890.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 6.

Hình ảnh quầy hàng bán theo giá mậu dịch tại chợ Đồng Xuân những năm 1980.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 7.

Cận cảnh những quầy hàng bán theo giá mậu dịch tại chợ Đồng Xuân những năm 1980.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 8.

Hành lang phía sau chợ Đồng Xuân những năm 1905.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 11.

Chợ Đồng Xuân năm 1890 với hai dãy nhà khung thép mái tôn đầu tiên của chợ.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 12.

Bên trong không gian chợ Đồng Xuân và phía sau là ao chưa lấp, những năm 1895.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 13.

Hình ảnh bến sông Hồng với giao thương tấp nập, những năm 1890 - 1895.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 14.

Hình ảnh Ô quan chưởng khoảng năm 1908.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 9.

Hình ảnh giao thương tấp nập tại phía trước chợ Đồng Xuân tại thời điểm đang cải tạo chợ, năm 1990.

'Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức' và hành trình lưu giữ hơn 135 năm ký ức của một biểu tượng Thủ đô - Ảnh 10.

Hình ảnh chợ Đồng Xuân thời điểm đang cải tạo công trình chợ Đồng Xuân, tháng 2/1990.

Sau bão số 11, rau xanh ở chợ dân sinh Hà Nội "đội giá": Rau muống 20.000 đồng/bó, hành lá 50.000 đồng/kgSau bão số 11, rau xanh ở chợ dân sinh Hà Nội 'đội giá': Rau muống 20.000 đồng/bó, hành lá 50.000 đồng/kg

GĐXH - Nguồn cung rau xanh ở Hà Nội chưa kịp phục hồi sau đợt mưa lụt kéo dài thì hoàn lưu bão số 11 lại tràn về, khiến giá rau tại nhiều chợ dân sinh tăng mạnh, có loại đội giá gấp đôi, gấp ba.

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kgBão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

GĐXH - Trong khi tại nhiều chợ dân sinh, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng mạnh do ảnh hưởng mưa ngập diện rộng, thì tại các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối lớn ở Hà Nội, giá hàng hóa thiết yếu vẫn giữ ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hiếm.

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn ngập sâu gần nửa mét dù trời nắng ráo

Nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn ngập sâu gần nửa mét dù trời nắng ráo

Hình ảnh Thái Nguyên ngập chìm trong biển nước khi lũ trên sông Cầu cao hơn đỉnh lũ lịch sử 1m

Hình ảnh Thái Nguyên ngập chìm trong biển nước khi lũ trên sông Cầu cao hơn đỉnh lũ lịch sử 1m

Tháng sinh Âm lịch của người kín đáo, chỉ bùng nổ khi thời cơ đến

Tháng sinh Âm lịch của người kín đáo, chỉ bùng nổ khi thời cơ đến

Thực hư thông tin từ 15/10/2025 cấm học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điện

Thực hư thông tin từ 15/10/2025 cấm học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điện

Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến động

Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến động

Cùng chuyên mục

Thần Tài đến muộn: 3 con giáp sau 45 tuổi mới thực sự phất lên

Thần Tài đến muộn: 3 con giáp sau 45 tuổi mới thực sự phất lên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người tuổi trẻ phải trải qua không ít gian truân, chật vật để gây dựng sự nghiệp.

Nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn ngập sâu gần nửa mét dù trời nắng ráo

Nhiều khu vực tại Hà Nội vẫn ngập sâu gần nửa mét dù trời nắng ráo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 8/10, trời đã có nắng, hết mưa, vậy nhưng tình trạng ngập úng vẫn xảy ra trên một số tuyến phố tại Hà Nội, có nơi nước vẫn ngập sâu khoảng 0.5m, gây ùn tắc giao thông, nhiều phương tiện chết máy do ngập nước...

Hình ảnh Thái Nguyên ngập chìm trong biển nước khi lũ trên sông Cầu cao hơn đỉnh lũ lịch sử 1m

Hình ảnh Thái Nguyên ngập chìm trong biển nước khi lũ trên sông Cầu cao hơn đỉnh lũ lịch sử 1m

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ sông Cầu lên cao khiến tỉnh Thái Nguyên ngập lụt trên diện rộng.

Tháng sinh Âm lịch của người kín đáo, chỉ bùng nổ khi thời cơ đến

Tháng sinh Âm lịch của người kín đáo, chỉ bùng nổ khi thời cơ đến

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào một số tháng sinh Âm lịch dưới đây âm thầm tích lũy năng lực, chỉ chờ đúng thời điểm để bứt phá và gặt hái thành công.

Thực hư thông tin từ 15/10/2025 cấm học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điện

Thực hư thông tin từ 15/10/2025 cấm học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điện

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn, thắc mắc trước thông tin “Từ ngày 15/10/2025, học sinh dưới 16 tuổi bị cấm đi xe máy điện?”. Vậy thực hư thông tin này ra sao?

Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến động

Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến động

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi. Bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025, các con giáp này có nhiều biến động.

7 người chết, mất tích do bão số 11 và mưa lũ

7 người chết, mất tích do bão số 11 và mưa lũ

Đời sống - 14 giờ trước

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tính đến 21h ngày 7/10, bão số 11 và mưa lũ khiến 7 người chết và mất tích, 2 người bị thương.

Danh sách 200 ô tô, 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội

Danh sách 200 ô tô, 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng CSGT Hà Nội công bố danh sách xe ô tô, xe máy vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tháng 9/2025, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.

4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp xán lạn

4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp xán lạn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 6/10 đến 12/10/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo đây là những con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp sáng lạng.

Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này sẽ bị thu hồi vĩnh viễn biển số xe, vi phạm có thể bị phạt đến 8 triệu đồng

Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này sẽ bị thu hồi vĩnh viễn biển số xe, vi phạm có thể bị phạt đến 8 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi biển số xe được quy định tại Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người sinh ra đã khác biệt, mang phúc khí và tài hoa hiếm có

Ngày sinh Âm lịch của người sinh ra đã khác biệt, mang phúc khí và tài hoa hiếm có

Đời sống

GĐXH - Người ta tin rằng có những ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang lại cho chủ nhân một cuộc sống khác biệt, đôi khi là đầy thử thách, đôi khi lại ngập tràn may mắn và phước lành.

Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến động

Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến động

Đời sống
4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp xán lạn

4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp xán lạn

Đời sống
Thực hư thông tin từ 15/10/2025 cấm học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điện

Thực hư thông tin từ 15/10/2025 cấm học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điện

Đời sống
Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này sẽ bị thu hồi vĩnh viễn biển số xe, vi phạm có thể bị phạt đến 8 triệu đồng

Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này sẽ bị thu hồi vĩnh viễn biển số xe, vi phạm có thể bị phạt đến 8 triệu đồng

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top