Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Ngày 7/10, khi bão số 11 đang gây mưa lớn diện rộng tại khu vực phía Bắc, ghi nhận của phóng viên tại siêu thị MM Mega Market Hoàng Mai cho thấy, số lượng người dân mua hàng tại siêu thị không quá đông đúc. Giá cả các mặt hàng thực phẩm hàng ngày cũng ổn định về sản lượng, minh bạch xuất xứ và giá cả từng loại rau, củ.

Theo đó, củ cải trắng có giá niêm yết 13.500 đồng/kg; mặt hàng bí đỏ Cô Tiên có giá niêm yết là 15.900 đồng/kg; bí xanh loại 1 trồng tại Hà Nội có giá 24.500 đồng/kg; su su loại 1 trồng tại Hà Nội là 16.000 đồng/kg; su hào là 34.900 đồng/kg; mướp hương 29.000 đồng/kg; mướp đắng là 35.000 đồng/kg; dưa chuột 17.900 đồng/kg…

Video: Hoàn lưu bão số 11 gây mưa ngập diện rộng, giá thực phẩm chỉ từ hơn 13.000 đồng/kg

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, ở Tam Trinh, Hoàng Mai) cho biết, do bão số 11 gây mưa lớn kèm dông lốc, sấm sét từ sáng sớm nên chỉ còn thời gian nghỉ trưa, mưa nhỏ hơn, chị Lan Anh mới tranh thủ đội mưa đến siêu thị mua thực phẩm cho bữa tối và những ngày tới.

Chị Lan Anh cho biết: "Tôi đến chợ dân sinh theo thói quen nhưng khi đến, tôi chứng kiến cả chợ đều bị ngập nước, các quầy rau xanh đều ướt sũng, nhiều bó bị thối, lo ngại thực phẩm gặp nước không đảm bảo vệ sinh nên tôi chuyển hướng đi vào siêu thị. Hàng hóa trong siêu thị về cơ bản không tưới nước nên có thể lưu giữ trong tủ được nhiều ngày. Hơn nữa, giá bán cũng ổn định hơn".

Chị Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, ở Tam Trinh, Hoàng Mai) cho biết, do bão số 11 gây mưa lớn kèm dông lốc, sấm sét từ sáng sớm nên chỉ còn thời gian nghỉ trưa, mưa nhỏ hơn, chị Lan Anh mới tranh thủ đội mưa đến siêu thị mua thực phẩm cho bữa tối và những ngày tới. Ảnh: Bảo Loan

Theo chị Lan Anh, nếu rau rền có giá đến 18.000 đồng/bó khoảng 500gram thì ở siêu thị, giá chỉ ở mức 23.000 đồng/kg. Rau mồng tơi có giá chỉ 23.000 đồng/bó 1kg, rau cần là 19.600 đồng/kg.

Đại diện siêu thị MM Mega Market cho hay, thời điểm này, siêu thị luôn đảm bảo giá các loại thực phẩm ở mức ổn định cả về số lượng lẫn giá bán., Siêu thị không để xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến trong những ngày mưa bão.

Tại siêu thị MM Mega Market Hoàng Mai, rau rền đỏ có giá niêm yết là 24.500 đồng/kg và giá sau giảm là 23.400 đồng/kg. Ảnh: Bảo Loan

Rau xanh tại hệ thống siêu thị WinMart có giá bán như sau: Mướp đắng có giá 25.900 đồng/túi 500 gram (tương đương gần 52.000 đồng/kg), mướp hương 26.900 đồng/túi 500 gram, bí xanh 23.000 đồng/túi 600 gram.

Theo nhân viên siêu thị WinMart Hoàng Mai, dù việc vận chuyển hàng hóa trong điều kiện mưa lớn gặp khó khăn, doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ rau củ, thực phẩm tươi sống tại các kho trung chuyển để đảm bảo nguồn cung ổn định cho siêu thị.

Hiện tại, các hệ thống bán lẻ lớn đều khẳng định không xảy ra tình trạng khan hàng, đồng thời cam kết tiếp tục giữ giá các mặt hàng thiết yếu nhằm ổn định thị trường, phục vụ nhu cầu tiêu dùng an toàn của người dân trong thời tiết mưa ngập kéo dài.

