Tâm sự

Sống trong biệt thự hàng chục tỷ đồng, vợ vẫn nhất quyết đòi thuê trọ ở riêng

Thứ hai, 08:16 09/03/2026 | Tâm sự

Dù cuộc sống đầy đủ mọi thứ, đi làm về nhà cơm không phải nấu, nhưng vợ tôi vẫn nhất quyết đòi ra thuê nhà trọ ở riêng.

Kết hôn được nửa năm, ai nhìn vào cũng bảo tôi là người đàn ông may mắn. Ở tuổi 30, tôi có công việc ổn định, một người vợ xinh đẹp và quan trọng nhất là tổ ấm "trong mơ" – căn biệt thự rộng rãi ngay giữa lòng Hà Nội. 

Dù có sẵn mọi thứ, có nhà, có xe, có bố mẹ về hưu cơm nước, chăm sóc, nhưng vợ tôi vẫn không vui. Cô ấy luôn cảm thấy gia đình chồng coi thường mình.

- Ảnh 1.

Vợ tôi hết lần này đến lần khác đòi ra ở riêng. Vợ tôi bảo dù không có tiền mua nhà, thì thuê nhà trọ cũng được, nhưng nhất quyết không muốn ở với bố mẹ chồng. 

Vợ tôi là người cá tính, lại kiếm ra tiền, thu nhập của cô ấy mỗi tháng cũng gần 50 triệu, nên không muốn mang tiếng và phụ thuộc bố mẹ chồng.

Bố mẹ tôi không khó tính, vợ chồng tôi đi làm về ngày nào cũng có cơm mẹ nấu, ăn xong chỉ có mỗi việc rửa bát, nhưng nhiều khi mẹ tôi cũng hay bóng gió nói rằng vợ tôi may mắn lắm mới lấy được nhà chồng có điều kiện, về chỉ việc ở, không cần lo nhà cửa. 

Lần trước khi bố mẹ vợ tôi lên thăm con gái, mẹ tôi cũng lỡ lời chê vợ tôi "nhà quê" nên chưa quen với nếp sống gia đình chồng. Nghe thấy vậy, bố mẹ vợ tôi về thẳng, còn vợ tôi thì giận tím mặt.

Tôi biết mẹ không có ý chê bai gay ghét bỏ gì vợ tôi, nhưng cách nói chuyện của mẹ nhiều khi cũng khiến vợ tôi tự ái. Tôi cố gắng tìm mọi cách để vợ và mẹ hòa hợp hơn. Nhưng càng lúc mâu thuẫn càng nhiều, bởi vậy vợ tôi nhất quyết đòi ra ở riêng.

Tôi cũng nghe theo vợ, ngỏ ý với mẹ về chuyện ra ở riêng, nhưng vừa nghe mẹ tôi đã mắng té tát, không đồng ý. Đứng giữa mẹ và vợ tôi không biết nên làm gì lúc này.

Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêngLà mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng

GĐXH - Gần 30 triệu thu nhập mỗi tháng, lo toan kinh tế không thiếu một đồng, nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là cô con dâu "tiểu thư" động tí là kêu ca.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
