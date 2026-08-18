Chọn xe đẩy cho bé sơ sinh: Những chi tiết quan trọng ba mẹ dễ bỏ sót

Trong những tháng đầu đời, hệ xương và đường thở của bé cực kỳ non nớt. Một lựa chọn sai lệch về độ ngả hay khả năng giảm xóc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển lâu dài của con.

Cột sống bé sơ sinh còn quá mềm, chọn sai độ ngả dễ ảnh hưởng đường thở

Trong những tháng đầu đời, cột sống của trẻ sơ sinh vẫn rất mềm và mang hình chữ C tự nhiên, chưa hình thành đường cong sinh lý như người lớn. Bên cạnh đó, phần cơ cổ của bé chưa đủ khỏe để giữ vững đầu. Nếu bé được đặt ở tư thế có độ dốc cao quá sớm, cằm dễ bị gập sát vào ngực, khiến đường thở bị chèn ép và tiềm ẩn nguy cơ khó thở.

Hơn nữa, do cơ lưng còn quá yếu, việc cho trẻ dưới 6 tháng tuổi ngồi sớm dễ khiến đầu bé rủ về trước và vẹo cột sống. Dấu hiệu nhận biết rõ nhất là khi tựa, lưng con vẫn cong gập và nghiêng ngả sang hai bên. Để bảo vệ tối ưu cho đường thở lẫn hệ xương non nớt, chiếc xe đẩy chuẩn cho bé sơ sinh cần đạt độ ngả phẳng từ 170 đến 175 độ.

Trẻ sơ sinh có hệ xương khớp còn rất non nớt, cần được chăm sóc đặc biệt và chú trọng tư thế nâng đỡ khi ra ngoài.

Đừng để bé nằm xe đẩy quá lâu trong một lần

Các chuyên gia nhi khoa khuyến cáo không nên đặt trẻ dưới 6 tháng tuổi cố định trên xe đẩy vượt quá 2 giờ đến 3 giờ mỗi ngày. Vì ở độ tuổi này, các cơ quan trong cơ thể bé còn rất non nớt và đang trong quá trình định hình nhanh chóng. Một số nghiên cứu cũng cho thấy những em bé được ôm ấp, tiếp xúc trực tiếp với mẹ nhiều hơn trong nửa năm đầu đời, thường có xu hướng phát triển tốt hơn về mặt cảm xúc so với những bé phải nằm quá lâu trong nôi hay xe đẩy.

Vì vậy, trong giai đoạn 0-6 tháng tuổi, ba mẹ nên hạn chế để bé nằm xe đẩy quá lâu, dù đệm lót có êm đến đâu. Duy trì một tư thế nằm kéo dài vẫn có thể khiến lưng bé bí bách và hạn chế nhu cầu cử động tự nhiên. Thỉnh thoảng, ba mẹ nên chủ động bế bé ra ngoài hoặc đổi tư thế để giảm áp lực dồn liên tục lên hộp sọ và cột sống của con.

Không nên để bé nằm cố định quá 2 tiếng trên xe đẩy để tránh bí lưng và giúp con vận động tự nhiên.

Ngoài ra, sọ và não bộ của trẻ sơ sinh cũng rất nhạy cảm với va chạm cơ học, nên khả năng giảm chấn của xe là tiêu chí không thể bỏ qua. Một bộ khung vững kết hợp hệ thống bánh xe phân tán lực tốt sẽ giúp bé giữ được giấc ngủ yên và tránh bị xóc nảy khi đi qua những đoạn đường gồ ghề hay vỉa hè không bằng phẳng.

Chọn xe thế nào cho đúng?

Với các bé sơ sinh, tiêu chí đầu tiên khi chọn xe đẩy không phải là thiết kế mà là góc ngả lưng tối đa và cách nôi xe nâng đỡ phần cổ, vai. Trên thị trường hiện nay, xe đẩy Animo cho bé sơ sinh, đặc biệt là dòng Flexi là một trong những lựa chọn được nhiều ba mẹ nhắc đến vì có độ ngả phù hợp riêng cho giai đoạn sơ sinh. Giúp bé nằm gần như phẳng thay vì nửa ngồi nửa nằm như nhiều mẫu xe đa năng khác. Thiết kế góc ngả sát với tư thế nằm tự nhiên này giúp giảm áp lực lên vùng cổ và lưng dưới, điều mà không phải dòng xe đẩy nào cũng làm được ngay từ những tháng đầu.

Dòng xe đẩy Animo Flexi có thiết kế đáp ứng tốt các tiêu chí an toàn cho trẻ sơ sinh.

Dòng xe đẩy Animo sở hữu nấc ngả lưng linh hoạt đạt chuẩn 175 độ, kết hợp với đệm lót thoáng khí và đai an toàn 5 điểm êm ái, hỗ trợ nâng đỡ trọn vẹn cột sống non nớt của trẻ. Cùng với hệ thống lò xo giảm xóc ở trục bánh, xe đẩy cũng giúp việc đưa bé ra ngoài đón ánh nắng mặt trời hay đi dạo ngắn trở nên an toàn và nhẹ nhàng hơn.

Nên mua ở đâu để yên tâm về chất lượng

Thông số kỹ thuật trên hộp sản phẩm hay trên trang bán hàng online đôi khi không phản ánh đúng cảm giác thực tế khi sử dụng. Một mẫu xe ghi độ ngả 170 độ nhưng nếu phần đệm nôi quá mỏng hoặc cứng, bé vẫn có thể cảm thấy khó chịu. Đây là lý do nhiều ba mẹ chọn đến trực tiếp các hệ thống cửa hàng lớn như Con Cưng để kiểm tra độ ngả thực tế, thử đặt bé nằm thử hoặc ít nhất là tự tay ngả xe xuống để cảm nhận độ êm và độ chắc chắn của khung, thay vì chỉ tin vào những con số được quảng cáo.

Ba mẹ nên đến trực tiếp các cửa hàng Con Cưng để đẩy thử và kiểm tra độ ngả thực tế của xe đẩy.

Song, với những gia đình không tiện ra cửa hàng, mua hàng online qua kênh chính thức của Con Cưng cũng là lựa chọn được nhiều người tin tưởng, nhờ chính sách phân phối hàng chính hãng, bảo hành rõ ràng và nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Tìm hiểu kỹ thông tin kết hợp với trải nghiệm thực tế là cách tốt nhất để ba mẹ chọn được người bạn đồng hành an toàn cho con trong những năm tháng đầu đời!

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