Ghế an toàn cho trẻ: Những loại ghế ô tô trẻ em nào đang được mẹ bỉm sữa ưa chuộng nhất hiện nay?

Các loại ghế an toàn cho trẻ trên ô tô được quy định như thế nào?

Quy định về ghế an toàn cho trẻ khi đi ô tô.



Tiêu chí chọn ghế an toàn cho trẻ phụ huynh không nên bỏ qua

Hiện nay trên thị trường cung cấp rất nhiều mẫu mã ghế trẻ em với mức giá dao động từ vài trăm nghìn đồng cho đến hàng chục triệu đồng. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm những dòng ghế chuyên biệt đến các mẫu đa năng có thể điều chỉnh theo độ tuổi.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo nhiều nhà sản xuất, người mua nên ưu tiên lựa chọn ghế ô tô cho trẻ theo các tiêu chí như:

Khung ghế: Ưu tiên thép hoặc nhôm, tránh nhựa mỏng

Đệm ghế: Mềm mại, thoáng khí, chống rung lắc

Dây an toàn: Dây 5 điểm, khóa chắc chắn, dễ điều chỉnh

Chuẩn an toàn: Có ISOFIX / LATCH, đạt tiêu chuẩn kiểm định

Thương hiệu uy tín: Chicco, Combi, Joie, Graco…

Khi mua ghế an toàn cho trẻ, người tiêu dùng nên kiểm tra và ưu tiên các sản phẩm đạt một trong những tiêu chuẩn khắt khe như: Tiêu chuẩn châu Âu ECE R44/04 (phân loại ghế theo mức cân nặng); ECE R129 hay còn gọi là i-Size (tiêu chuẩn mới nhất phân loại theo chiều cao, đặc biệt tăng cường khả năng bảo vệ vùng đầu và cổ); hoặc tiêu chuẩn FMVSS 213 áp dụng cho ghế trẻ em tại thị trường Mỹ.



Những loại ghế an toàn cho trẻ đang được ưa chuộng nhất hiện nay

Ghế ô tô trẻ em Chicco

Chicco là thương hiệu chuyên sản xuất đồ dùng và các sản phẩm chăm sóc trẻ nhỏ đến từ Ý, ra đời năm 1958. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Chicco đã mang đến cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm chất lượng như: Sữa tắm gội Chicco, nước hoa Chicco, xe đẩy, ghế ngồi ô tô,...

Đặc điểm nổi bật:

Ghế ô tô Chicco sở hữu chất liệu chống shock EPS giúp hấp thu lực chấn rung, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng nếu xảy ra va đập từ hai phía.

Linh hoạt điều chỉnh độ ngả theo 4 nấc khác nhau giúp bé có thể nằm hoặc ngồi ở nhiều tư thế, giúp bé cảm thấy thoải mái hơn trong những chuyến đi dài.

Lòng ghế được thiết kế cực kỳ rộng rãi, đem lại không gian thoải mái cho bé.

Ghế gọn gàng, phù hợp với hầu hết các loại xe hơi hiện nay.

Tháo lắp và giặt bằng tay/máy dễ dàng.

Các dòng phù hợp cho nhóm tuổi 4-12 gồm ghế ngồi ô tô cho bé Chicco KidFit, Chicco MyFit. Giá tham khảo dao động từ 4 đến 14 triệu đồng.

Ghế an toàn cho trẻ thương hiệu Joie

Dòng ghế ngồi ô tô Joie đến từ Anh Quốc là lựa chọn rất phổ biến cho trẻ 4-12 tuổi nhờ mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn châu Âu. Ghế thường có tựa đầu điều chỉnh nhiều nấc, khung ghế chắc chắn và đệm ngồi thoáng khí phù hợp khí hậu Việt Nam. Ưu điểm là thiết kế nhẹ, dễ lắp và phù hợp nhiều mẫu xe. Nhược điểm là một số dòng thiếu tính năng cao cấp như chống sốc nâng cao hoặc xoay.

Mẫu phù hợp cho nhóm tuổi này gồm Joie Elevate R129, Joie Bold và Joie i-Trillo.

Giá tham khảo dao động từ 2,5 đến 14 triệu đồng.

Phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi mua, lắp đặt và sử dụng ghế an toàn cho trẻ, để biết giới hạn cân nặng, chiều cao và tư thế lắp đúng của từng loại ghế.



Ghế ngồi ô tô Zaracos

Zaracos là thương hiệu ghế ngồi ô tô cho bé nổi tiếng ở Mỹ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Ghế ngồi ô tô Zaracos với khả năng đặc biệt linh hoạt điều chỉnh 3 chế độ ngả lưng, đệm đỡ đầu êm ái và dễ dàng lắp đặt trên nhiều loại xe khác nhau.

Đặc điểm nổi bật:

Ghế ngồi ô tô Zaracos sử dụng chất liệu đệm và vải bọc cao cấp với đặc tính mềm mại, thấm hút mồ hôi tốt, tạo sự thông thoáng giúp bé luôn cảm thấy thoải mái ngay cả trong những ngày thời tiết nóng.

Chất liệu vải đệm foam cao cấp có khả năng chống cháy, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Châu Âu. Chất liệu khung cứng cáp với độ chịu lực cao.

Được thiết kế thông minh với đệm đỡ đầu êm ái giúp nâng đỡ toàn diện từ xương sống, cổ, đầu, hỗ trợ tư thế ngồi khoa học và giúp nâng đỡ cột sống non nớt của bé.

Đệm nâng đỡ đầu và cổ bé, phòng ngừa được tình trạng bé ngủ gật trên xe, cùng với tấm đệm lót siêu mềm mại, giúp giảm chấn động từ hai phía.

Giá tham khảo dao động từ 2 đến 6 triệu đồng.

Ghế ô tô cho trẻ Galena

Ghế ngồi ô tô Galena sở hữu kết cấu khung xương chắc chắn với sự kết hợp giữa kim loại cùng nhựa HDPE cao cấp, mang lại độ bền vượt trội và khả năng chịu lực tốt trong suốt quá trình sử dụng lâu dài. Không chỉ chú trọng đến độ an toàn, sản phẩm còn được hoàn thiện với gam màu đơn giản nhưng vẫn sang trọng, dễ dàng hòa hợp với không gian nội thất của nhiều dòng xe khác nhau.

Bên trong ghế được trang bị thêm lớp đệm lót dành riêng cho trẻ dưới 18 tháng, giúp nâng đỡ cơ thể bé một cách tối ưu trong giai đoạn đầu đời. Khi bé lớn hơn, ba mẹ có thể tháo rời lớp đệm này một cách linh hoạt để phù hợp với kích thước cơ thể của con.

Điểm nổi bật:

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu ECE R44/04

Dây đai an toàn 5 điểm giúp bé ngồi chắc chắn trên xe

Đa mức điều chỉnh độ cao và ngả lưng cho bé thoải mái mỗi khi di chuyển

Lắp đặt dễ dàng, phù hợp với nhiều loại xe ô tô trên thị trường hiện nay.

Đa dạng thiết kế phù hợp trẻ nhiều độ tuổi khác nhau.

Giá tham khảo dao động từ 2,5 đến 4 triệu đồng.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm những dòng ghế an toàn cho trẻ chuyên biệt đến các mẫu đa năng có thể điều chỉnh theo độ tuổi.

Ghế ngồi ô tô cho trẻ thương hiệu Zaracos

Zaracos là dòng ghế ngồi ô tô đến từ Mỹ, nằm trong phân khúc tầm trung, phù hợp với gia đình muốn mua ghế cho trẻ 4-12 tuổi mà không quá tốn kém. Ghế có thiết kế đơn giản, đệm êm, tựa đầu nâng cao được và trọng lượng nhẹ giúp dễ di chuyển giữa các xe. Ưu điểm của dòng này là giá rẻ và dễ sử dụng, rất phù hợp nhu cầu cơ bản. Nhược điểm là khả năng bảo vệ bên hông và công nghệ an toàn không mạnh bằng các thương hiệu cao cấp.

Gợi ý dòng ghế ngồi ô tô cho bé Zaracos Navio Series hoặc các mẫu nhóm 15-36kg phù hợp cho trẻ 4-12 tuổi.

Giá tham khảo dao động từ 2,5 đến 6 triệu đồng.

Ghế an toàn cho trẻ thương hiệu Aprica

Aprica là dòng ghế ngồi ô tô thương hiệu Nhật Bản cao cấp được nhiều phụ huynh tin dùng nhờ sự êm ái và thoáng khí tuyệt vời, đặc biệt phù hợp trẻ hay ra mồ hôi hoặc cần ngồi xe lâu. Ghế ngồi ô tô Aprica cho trẻ 4-12 tuổi có tựa đầu chắc chắn, hỗ trợ cổ tốt và thiết kế ôm sát giúp bé an toàn hơn khi ngủ. Ưu điểm là chất lượng hoàn thiện rất cao và độ bền vượt trội theo thời gian. Nhược điểm là giá cao và mẫu mã ít đa dạng hơn.

Những dòng phù hợp trẻ 4-12 tuổi gồm Aprica Cururila và Aprica Euroshield.

Giá tham khảo dao động từ 5 đến 14 triệu đồng.

Ghế ô tô cho trẻ thương hiệu Combi

Combi là dòng thương hiệu ghế ngồi ô tô đến từ Nhật Bản, chuyên sản xuất các dòng ghế ngồi ô tô cho trẻ từ 1 đến 12 tuổi, trong đó mẫu booster dành cho trẻ 4-12 tuổi được nhiều phụ huynh lựa chọn. Đặc điểm nổi bật gồm công nghệ "Egg Shock" giảm xóc, thiết kế nhẹ gọn, dễ lắp đặt cho cả xe nhỏ. Ưu điểm là sự tiện dụng, chất lượng Nhật và phù hợp cả xe gia đình đô thị. Nhược điểm là giá cao hơn so với các thương hiệu phổ thông và mẫu mã đôi khi ít hơn.

Gợi ý dòng ghế ngồi ô tô cho bé Combi Joytrip Booster Plus dành cho trẻ từ 5-12 tuổi.

Giá tham khảo giao động khoảng 7-10 triệu đồng.

Ghế ngồi ô tô cho trẻ Graco

Graco là thương hiệu chuyên sản xuất các đồ dùng chăm sóc trẻ nhỏ đến từ Mỹ. Với sự nỗ lực và không ngừng cống hiến, Graco luôn mang đến cho bé những sản phẩm chất lượng như ghế ngồi ô tô, nôi em bé, xe đẩy cho bé,...

Đặc điểm nổi bật:

Đạt tiêu chuẩn ECE R44/04 (nhóm 0+/1/2) Châu Âu và tiêu chuẩn an toàn của Mỹ về ghế ngồi ô tô cho bé cũng như đã vượt qua thử nghiệm từ những mô phỏng của các vụ tai nạn.

Thiết kế đai khóa an toàn 5 điểm giúp bảo vệ an toàn cho bé.

Đệm ghế được làm từ chất liệu êm ái và thoáng khí không gây dị ứng.

Khung ghế được làm bằng thép chắc chắn, chống sụp đổ.

Có thể tùy chỉnh và biến đổi cho phù hợp với sự phát triển của trẻ như điều chỉnh từ ghế sơ sinh sang ghế độn, nhờ đó giúp tiết kiệm chi phí.

Giá tham khảo giao động khoảng 4 - 8 triệu đồng.

Thị trường ghế an toàn cho trẻ trên ô tô ‘tăng nhiệt’ trong thời gian gần đây.

Từ 15/8, quy định xử phạt không dùng ghế an toàn cho trẻ em dưới 10 tuổi trên ô tô chính thức chuyển từ phạt tiền sang cảnh cáo. Thay vì bị phạt tiền như trước, tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi không trang bị ghế an toàn cho trẻ em sẽ bị áp dụng hình thức phạt cảnh cáo. Trong khi đó, hành vi để trẻ nhỏ ngồi cùng hàng ghế với người lái xe vẫn bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15, từ ngày 1/7, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Đồng thời, trẻ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe. Mức phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024 là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định trên. Tuy nhiên, ngày 26/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024. Trong đó, một trong những nội dung được quan tâm là quy định chỉ phạt cảnh cáo đối với người điều khiển ô tô thực hiện hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định (trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo. Việc chuyển từ hình thức phạt tiền sang cảnh cáo được đánh giá là giải pháp tạo điều kiện để người dân có thêm thời gian trang bị ghế an toàn cho trẻ, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng thiết bị bảo vệ khi tham gia giao thông. Theo các chuyên gia về an toàn giao thông, việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em không đơn thuần là yêu cầu bắt buộc của pháp luật mà còn là giải pháp bảo vệ hiệu quả, an toàn trẻ khi không may xảy ra va chạm. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy, ghế an toàn đạt chuẩn có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong và chấn thương nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông.