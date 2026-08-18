Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 18 - 23/8/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ nằm trong diện cúp điện để sửa chữa

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Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 18 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 18 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 18 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: Đường Khu công nghiệp Long Đức: Đường Khu công nghiệp Long Đức từ từ đường số 5 đến nhà thuốc Thanh Vy, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Rạch Bèo - xã Long Đức, - Ấp Long Đại – xã Long Đức, - Trạm biến áp chuyên dùng Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng 359, Công ty Hiệp Long Petrol, Doanh nghiệp Bảy Khuynh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạnh Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tyler Thanh Võ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 13:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Phan Đình Phùng: + Từ bác sĩ Điểm đến đường Trần Phú và các hẻm. + Từ Shop Hoàng Yến đến Trần Phú và các hẻm, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Sa Bình – Công Thiện Hùng – Phường Long Đức (khu vực vào đường dal cạnh cửa sắt Vĩnh Long), Phường Long Đức - Cơ sở Trần Văn Vũ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Trạm NMXX Kiên Thị Sa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bông Ven xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tri Liêm xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 14:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tân xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/08/2026 đến 15:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tân xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thôn Rôn, Giồng Lớn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 12:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Căn Nom xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ngọc Hồ 1) thuộc Xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cây Da) thuộc Xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Dầu 4) thuộc Xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: Mất điện ấp Cá Lóc- xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Làng Cá - xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 5- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 08:40:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bãi Sào Chót- xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:40:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Hà Văn Lập

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 19/08/2026 đến 11:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ- xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 13:40:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sà Vần- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:40:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ Dười- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:40:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chòm Chuối- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:40:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng KH Trần Văn Dủ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Sóc Chà 1.1) thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 21/08/2026 đến 09:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Cú B1.1) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/08/2026 đến 10:15:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bãi Sào Dơi 1-1) thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/08/2026 đến 11:15:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp Chợ An Quảng Hữu 1.1) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 14:15:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Xoài Lơ 1) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lưu Cừ- xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Trà Sất A, Trà Sất B, Trà Sất C- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Trà Sất A, Trà Sất B, Trà Sất C, Nô Rè, Giồng Chanh, Chợ- xã Long Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Hòa - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Thuận - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thầy Linh - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thầy Linh - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 12:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thầy Linh - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ô Đùng - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Nhà Mát, khóm Khoán Tiều, khóm Cồn Trứng phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 13:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khóm Cồn Ông ,phường Duyên Hải , tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:48:00 ngày 18/08/2026 đến 10:06:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Vi phạm hành lang - Công trình xây dựng





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Long Thạnh pường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Trần Công Cán 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Ba Động phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Ba Động phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Khách hàng CS Tơ Xơ Dừa Trương Văn Khen ấp Kênh Lá, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 08:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty Vinh Linh ấp Mỹ Cẩm, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/08/2026 đến 10:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty J&H Vina ấp Chợ, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/08/2026 đến 12:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Phòng Kinh Tế xã Càng Long ấp Bờ Lộ Mới, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 14:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bệnh viện Đa khoa Càng Long ấp Mỹ Huê, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đon, Dừa Đỏ xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Giồng Chùa, Sóc Vinh, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Trầm xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hương Phụ B xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc A, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bốt Chếch, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Khánh, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng CN Phú Khánh ấp Phú Khánh, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/08/2026 đến 15:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hương Phụ B xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hưng 1, Long Hưng 2, Ông Yển, Bà Liêm, Giồng Giá xã Hòa Minh, ấp Rạch Gốc, Xẻo Ranh xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Sơn - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/08/2026 đến 09:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Thạnh - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Hòa - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 14:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Hòa - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/08/2026 đến 15:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Hòa - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lộ Sỏi A - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đình Cũ - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/08/2026 đến 09:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Cây Còng) thuộc ấp Cây Còng - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Tộ - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thốt Lốt - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Tộ - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp La Ghi - xã Long Vĩnhi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Sóc Ớt 3) thuộc ấp Sóc Ớt - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/08/2026 đến 15:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bổn Thanh - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NMNĐ Sĩ Minh Chí thuộc ấp Mé Láng - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Hoàng Phước thuộc ấp 2 - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mé Láng - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Bệnh viện Đa khoa Duyên Hải, Bệnh viện Đa khoa Duyên Hải 1 thuộc ấp 3 - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rọ Say - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trần Thị Bến thuộc ấp Long Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Tuấn Lợi thuộc ấp Vĩnh Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp La Bang Chợ - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp