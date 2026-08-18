Đất vàng từng quy hoạch Trung tâm hành chính Nghệ An được đấu giá 829 tỉ đồng
GĐXH - Khu đất vàng từng quy hoạch Trung tâm hành chính Nghệ An được đấu giá 829 tỉ đồng, mở đường cho công trình cao tối đa 39 tầng.
Sáng 18/8, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu HH-01 tại khu vực bùng binh Hải Quan, phường Trường Vinh.
Đây là khu đất được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh. Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hà Nội Xanh là đơn vị trúng đấu giá với giá 829 tỉ đồng, cao hơn 5 tỉ đồng so với giá khởi điểm 824 tỉ đồng.
Theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế. Trong đó, 50% số tiền sử dụng đất phải được nộp chậm nhất 30 ngày và 50% còn lại trong thời hạn 90 ngày. Trường hợp không nộp hoặc nộp không đủ tiền theo quy định, kết quả trúng đấu giá sẽ bị hủy.
Khu HH-01 rộng khoảng 37.425m², nằm tại khu vực bùng binh Hải Quan - một vị trí được xem là đắc địa ở trung tâm đô thị Vinh trước đây. Khu đất giáp các tuyến đường lớn như Lê Hồng Phong, đại lộ Lê Nin và nằm gần trụ sở nhiều sở, ban, ngành của tỉnh.
Trước đây, khu đất này từng được quy hoạch để xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An. Theo quy hoạch được điều chỉnh, chức năng sử dụng đất tại khu vực bùng binh Hải Quan được chuyển từ đất cơ quan sang đất hỗn hợp. Khu vực này được định hướng phát triển các công trình thương mại, dịch vụ, nhà ở cao tầng, trường học, cây xanh và hạ tầng xã hội.
Đáng chú ý, tầng cao xây dựng tối đa được điều chỉnh từ 35 tầng lên 39 tầng, đồng thời bổ sung phương án xây dựng 1-2 tầng hầm. Chiều cao công trình được khống chế không quá 155m. Nếu được xây dựng theo quy hoạch với chiều cao tối đa này, công trình tại đây sẽ trở thành một trong những điểm nhấn cao tầng nổi bật của Nghệ An. Quy mô dân số dự kiến của khu vực cũng được điều chỉnh tăng từ khoảng 5.500 người lên 10.500 người.
Việc điều chỉnh quy hoạch diễn ra trong khu đất bùng binh Hải Quan rộng khoảng 7ha. Trong đó, khu HH-01 là phần diện tích được đưa ra đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo phương án sử dụng đất, dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.723 tỉ đồng.
Trong tổng diện tích 37.425m², hơn 9.345m² được quy hoạch xây dựng nhà ở chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ. Hơn 6.000m² dành cho các chức năng thương mại, dịch vụ, giáo dục và căn hộ dịch vụ. Phần diện tích còn lại dành cho các công trình công cộng như cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
Đơn vị trúng đấu giá là Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hà Nội Xanh, có trụ sở tại tầng 2, tòa nhà Sun City, số 13 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Hà Văn Dũng. Với việc hoàn tất đấu giá, khu đất từng được định hướng làm Trung tâm hành chính tỉnh nay được mở ra một hướng phát triển mới, trở thành tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ quy mô lớn ngay khu vực trung tâm đô thị Vinh.
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