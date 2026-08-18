Năm 2026, những trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định mới nhất.

Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cha mẹ khi muốn sang tên sổ đỏ cho con có thể lựa chọn một trong 3 hình thức: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Tặng cho quyền sử dụng đất; Thừa kế quyền sử dụng đất. Đồng thời khi sang tên sổ đỏ cho con, người làm thủ tục sang tên cần phải nộp những khoản phí sau:

Năm 2026, đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ theo quy định mới nhất GĐXH - Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Theo quy định của Luật Đất đai 2024, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được tách sổ đỏ đất thổ cư.