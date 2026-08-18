Năm 2026, những trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định mới nhất

Thứ ba, 13:00 18/08/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Thực tế hiện nay, trường hợp người dân sử dụng đất nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ còn khá phổ biến, theo quy định hiện hành, những trường hợp dưới đây được phép cấp sổ đỏ lần đầu, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.

Năm 2026, những trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định mới nhất.

Năm 2026, những trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định mới nhất - Ảnh 2.Những khoản phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cha mẹ khi muốn sang tên sổ đỏ cho con có thể lựa chọn một trong 3 hình thức: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Tặng cho quyền sử dụng đất; Thừa kế quyền sử dụng đất. Đồng thời khi sang tên sổ đỏ cho con, người làm thủ tục sang tên cần phải nộp những khoản phí sau:

Năm 2026, những trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định mới nhất - Ảnh 3.Năm 2026, đất thổ cư bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ theo quy định mới nhất

GĐXH - Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Theo quy định của Luật Đất đai 2024, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về diện tích tối thiểu được tách sổ đỏ đất thổ cư.

Năm 2026, những trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định mới nhất - Ảnh 4.Mua bán đất không có sổ đỏ, người dân có thể bị phạt đến hàng trăm triệu đồng

GĐXH - Hiện nay, hành vi cố tình mua bán đất khi chưa có sổ đỏ là hành vi vi phạm pháp luật, theo luật hiện hành, mức xử phạt có thể lên tới 100 triệu đồng với hành vi này.

 

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