Năm 2026, những trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định mới nhất
GĐXH - Thực tế hiện nay, trường hợp người dân sử dụng đất nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ còn khá phổ biến, theo quy định hiện hành, những trường hợp dưới đây được phép cấp sổ đỏ lần đầu, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 18 - 23/8/2026: Rất nhiều khu dân cư sẽ nằm trong diện cúp điện để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18 - 23/8/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện xếp hàng dài, có nơi 12 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Cạnh tranh Toyota Camry, sedan cao cấp thuần điện giá 388 triệu đồng, mạnh 224 mã lực, nâng cấp công nghệGiá cả thị trường -
GĐXH - Sedan cao cấp thuần điện với nhiều nâng cấp về công nghệ, sử hữu mức giá rẻ chỉ 388 triệu đồng, sẵn sàng ‘xé vé’ Toyota Camry và Kia K5.
Giá vàng hôm nay 18/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay 18/8/2026 ghi nhận vàng miếng và nhẫn bật tăng theo đà đi lên của thế giới.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 18 - 23/8/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị cúp điện mới nhấtSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện Honda giá 19 triệu đồng đi 70km/lần sạc, cốp rộng 30L, có ga tự động sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện Honda được Wuyang Honda giới thiệu tại thị trường Trung Quốc, hướng đến nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.
Thị trường cỗ chay Rằm tháng 7: Phân khúc dưới 700.000 đồng đắt kháchGiá cả thị trường -
GĐXH - Thị trường dịch vụ mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 âm lịch ghi nhận sức mua tăng mạnh ở phân khúc bình dân. Các mâm cỗ chay thiết kế sẵn có giá dao động từ 500.000 đến dưới 700.000 đồng đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình nhờ chi phí hợp lý và tính tiện lợi.
Ghế an toàn cho trẻ: Những loại ghế ô tô trẻ em nào đang được mẹ bỉm sữa ưa chuộng nhất hiện nay?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Hiện nay trên thị trường bày bán rất nhiều sản phẩm ghế an toàn cho trẻ trên ô tô với đủ các chủng loại, nguồn gốc và giá cả khác nhau. Vậy, người tiêu dùng nên lựa chọn loại nào để vừa đảm bảo an toàn mà giá cả lại phải chăng?
Xe ga 174cc thiết kế sang trọng, có ABS 2 kênh như Honda SH, giá 115 triệu đồng có xứng tầm?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 174cc thiết kế cực kỳ bắt mắt, đi kèm trang bị hiện đại không thua kém Honda SH đang được các đại lý nhận cọc với mức giá khá cạnh tranh.
Tỷ giá USD hôm nay 18/8: Biến động trái chiều của Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và 'chợ đen'Giá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 18/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.