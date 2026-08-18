Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 18 - 23/8/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị cúp điện mới nhất

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Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 18 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 18 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 18 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 7 khu phố Phú Hào phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Phú Chiến phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 18 khu phố Phú Chiến phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 15:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 22 khu phố Phú Chiến phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 6 khu phố Phú Hữu phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 3 khu phố Phú Tự; tổ 5 khu phố Phú Hào phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 7 khu phố Phú Thành phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 1 khu phố 2 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 12 khu phố 2 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 11 khu phố 3; tổ 7 khu phố 5 phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 9 khu phố 5 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 12 khu phố 5 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5, 13 khu phố Phú Hào phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quí xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bảo Hòa; Một phần ấp Vĩnh Đức Đông xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 12:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 18, 19 ấp Nhơn Quới; Tổ 16, 17, 18 ấp Nhơn Thuận xã Mỹ Chánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Đăng xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp An Hoà; Một phần ấp An Khánh xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 08:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phú 1 xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 20/08/2026 đến 09:45:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Hoà Phú 2 xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Thanh Thuỷ, Thanh Tân xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Định Hưng xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp An Quới, Hoà Phú 1, Định Nhơn xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Thạnh Tây xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 13:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Đông xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Tây xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Tổ 2, 3 ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/08/2026 đến 09:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 4, 5 ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 18/08/2026 đến 10:45:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 8, 9 ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/08/2026 đến 12:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 12 ấp Cả Nhỏ xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 14:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 4, 5, 7, 9, 13 ấp Bình Tây xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 18/08/2026 đến 15:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 9 ấp Rạch Gừa xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Thới An, Thới Lợi 1, Thới Lợi 2, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thừa Lợi xã Thới Thuận; ấp Phước Bình, một phần ấp Phước Thạnh xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Ấp Bình Mỹ xã Bình Đại; một phần ấp Thừa Long xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Nghiệp Nguyên Thuận ấp Long Nhơn xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH Một TV Nguyên Phát; Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dừa Nguyên Phát ấp Long Hội xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 12:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV TM DV SX Hoàng Việt ấp Phủ xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 09:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phủ xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 09:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Khương xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/08/2026 đến 09:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Võ Cao Kế ấp Thạnh A xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 19/08/2026 đến 10:45:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thế xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 19/08/2026 đến 10:45:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thạnh xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/08/2026 đến 12:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công An xã Thạnh Phú ấp Thạnh Trị Thượng xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/08/2026 đến 12:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thạnh xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre ấp Thạnh Thới B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:15:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Đức xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 19/08/2026 đến 15:15:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Đức xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lê Văn Sấm ấp Thạnh Thới B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Hồ Đức Hùng ấp Giao Tân xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 08:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Đặng Văn Bảy ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải CSNT Lê Thị Mỹ Nhiên ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải CSNT Nguyễn Quốc Khởi ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Quốc Khởi ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 14:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Bùi Văn Nghĩa ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Qúi Thuận xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú, An Thủy xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp An Hòa; ấp Hòa Thanh xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/08/2026 đến 10:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Phong, ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Xuân; Phú Khương; Phước Hưng; Phú Lễ xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phước Thới; ấp Phước Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp 4 xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 11, 15 ấp Bình Tiên xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Một phần ấp Thới Lộc, Sơn Long, Vĩnh Lộc xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14, 15 ấp Giồng Trôm, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 09:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7 ấp Vĩnh Trị, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 19/08/2026 đến 10:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Nhi Thảo tổ 7 ấp Vĩnh Trị, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Vĩnh Trị, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân An, Tân Đức, một phần ấp Tân Hoà, Xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện