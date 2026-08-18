Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18 - 23/8/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện xếp hàng dài, có nơi 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 18 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 18 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 18 - 23/8/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hẻm 38 đường Nguyễn Cữu Vân, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Văn Nhứt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Khánh, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần hẻm 61 đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/08/2026 đến 18:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Nhỏ, đường Nguyễn Thị Rành, hẻm 288 QL1A; phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 11:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương Nối Dài, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Thủ Kho Huân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4, ấp Thủ Khoa Thừa 5, xã Thủ Thừa; một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Huỳnh Văn Hoàng, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 08:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Lê Văn Trí, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Lê Văn Chót, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/08/2026 đến 10:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Lê Văn Phước, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Lê Văn Thông, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 14:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Nguyễn Phước Tồn, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/08/2026 đến 15:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Bùi Đức Xuân, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa; một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Vũ Tài, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 08:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Văn Tâm, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 08:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Đại Nghĩa, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 08:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Lê Thanh Nhân, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Nông Nghiệp CNC Alibaba, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Lê Văn Mạnh, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Trần Hữu Tài, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty CPĐT Tân Thành Long An, ấp 2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD HTX CNC Tân Thành, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Lê Quốc Đạt, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Văn Bình, ấp 2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Lê Tấn Tuấn, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Nguyễn Thị Thanh Tuyến, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 14:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Mai Bạch Tuyết, ấp 2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 14:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Quốc Trung, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 14:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Trọng Thuỷ, ấp Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Cường Thịnh, ấp 2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Đặng Văn Khanh, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD MT Land, ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Văn Phòng Tư Vấn, Môi giới BĐS Phương Đông, ấp 2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Kim Dung (sử dụng TBA T3 Minh Hương), ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Bình Thạnh 1, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Lò Sấy Út Hừng, ấp 1, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 08:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Dứt, ấp Ninh Thạnh, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 08:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Trần Thị Thu Trinh, ấp 1, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Dứt, ấp Ninh Thạnh, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Trần Văn Phương, ấp 1, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Nguyễn Văn Vàng, ấp Bà Miều, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thanh Vũ, ấp 6, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Bá Nhẫn, ấp Bà Miều, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Kim Loan, ấp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 14:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trịnh Văn Ban (sử dụng TBA T2 Trinh Văn Ban), ấp 6, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 14:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Văn Hứa, ấp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 15:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Văn Khan, ấp 6, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 15:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH ĐTTM Vietperoleum Group, ấp 2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Văn Mừng, ấp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh và một phần ấp 1, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu Đường dan phía sau)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 08:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp An Hoà 1 củ Ông Ba Tâm)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 08:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp Long Thạnh củ khu vực Cầu Vĩ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 08:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực Cây Dầu)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp An Hoà 1 củ Ông Ba Tâm)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp 1 Mỹ Thạnh củ)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực Trường Tiểu Học Bình An)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp An Hoà 2)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp 1 Mỹ Thạnh củ - Xốm Xoài)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực Trường Trung Học Bình An)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp An Hoà 2 khu vực Giếng Nước Cao Văn Sơn)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp 1 Mỹ Thạnh củ - Xốm Xoài)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp Long Thạnh củ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 14:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp 1 Mỹ Thạnh củ - Cầu Chùa)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 14:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp An Hoà 1 củ Chùa An Hoà)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp Long Thạnh củ)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp 1 Mỹ Thạnh củ - Cầu Chùa)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp An Hoà 1 củ Đập Làng)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp Xốm Xoài củ)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp 1 Mỹ Thạnh củ - Cầu Chùa)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: ấp chánh hội, xã hậu nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp rừng sến, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Đức Hạnh, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: ấp Đức Hạnh, xã Đức Lập

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Lập Điền, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty TNHH ĐT SX Vạn Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 05:50:00 ngày 18/08/2026 đến 06:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Trần Thị Tám đến Cầu Long Khê-Phước Lý: Một phần Ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty CPTM & DV LANGBIANG, ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV TMDV Nam Long, ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Long Hậu, ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Cổ phần KCN Cảng Long An, ấp Tân Hòa, xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Hòa Đông 2, xã Bình Hòa, Ấp Bình Phong Thạnh 1, Ấp Bình Phong Thạnh 3 xã Bình Phong Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh Cả Nổ, Ấp Tân Thành, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Đòn Dong, Ấp Bình Hòa Tây, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Rạch Cái Sây, Ấp Cái Sây, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Quảng Cục, Khu Phố 8, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Rạch Ông Lễ, ấp Ông Lễ, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Văn Giào & Đường Lê Lợi Nối Dài, Khu Phố 5, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 08:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lê Lợi Nối Dài, Khu Phố 5, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/08/2026 đến 10:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 30/4 khu phố 4, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/08/2026 đến 11:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Bạch Đằng, khu phố 7, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/08/2026 đến 14:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 18/08/2026 đến 09:39:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM DV Tú Khang ấp 2 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Bến Lức - Công Ty TNHH Sơn Bonny ấp 2 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 15:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An ấp 2 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công Ty TNHH Saviking ấp Bến Lức 10 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Promatic Việt Nam ấp 4 Mỹ Yên xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt ấp Voi lá xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/08/2026 đến 12:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Lý Tiểu Bình ấp 5 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Tài Lợi ấp 4 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH REE SE Thái Dương ấp 2 Xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX - TM - DV Tấn Mạnh Long An ấp 2 Xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5,6,7 xã Mỹ Yên; một phần ấp 1,2 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 06:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tấn Long, toàn bộ ấp Thanh Hiệp, ấp 1A, 1B Thanh Phú xã Bến Lức; một phần ấp 1, 4 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 6 Nhựt Chánh, xã Bình Đức,

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 3A, 3B, 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 06:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 5,6,7 xã Mỹ Yên; một phần ấp 1,2 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 3A, 3B, 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Chủ xã Tân Lân (Khu vực dọc đường tránh thị trấn Cần Đước)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Hoàng Minh (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 08:45:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Lương Thành Thảo (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:45:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân (Khu vực dọc đường tránh thị trấn Cần Đước)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Đặng Minh Trí (100kVA)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/08/2026 đến 10:45:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Lê Long Sơn (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:45:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân (Khu vực dọc đường tránh thị trấn Cần Đước)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Văn Vinh (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/08/2026 đến 14:45:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HNT Lương Thành Long 3

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/08/2026 đến 15:45:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Thị Vác (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:45:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, Minh Thiện xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Lê Văn Tấn (75)kVA

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 08:45:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Huỳnh Quốc Việt (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:45:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Tiến (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:45:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Văn Hoàn (75kVA)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:45:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Hồng Thu (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:45:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD nuôi tôm Huỳnh Văn Dũng (100kVA)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:45:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Văn Khải

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:45:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Mỹ Lệ - Dọc đường tỉnh 826

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7, 13, ấp Cầu Chùa, Ấp Vạn Phước xã Mỹ Lệ - Dọc đường tỉnh 830B

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 3,4 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Nhà Dài xã Tân Lân - Dọc QL 50

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Khu TĐC Phước Đông, ấp 5 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Phạm Thị Tiếm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trại nuôi tôm Trần Thị Mai Linh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nuôi Tôm Ngọc Thùy

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Linh Tí 2 (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trà Văn Ngọc (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Đỗ Thành Búp (25kVA)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Cơ sở Ý Yên (50kVA)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trần Văn Phú 2 (25kVA)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trần Văn Phú

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Lê Văn Quãng (25kVA)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, 17 xã Cần Đước và toàn bộ ấp 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Ấp Lăng, ấp Đình, Ấp Hòa Quới, Ấp Đông Nhất, Ấp Đông Nhì, Ấp Đông Trung, Ấp Bà Nghĩa xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Đường Kinh Phụng Thớt - Ấp 3 xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 22/08/2026 đến 05:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường tỉnh 837 - Ấp 2, 3, 4, 5, 6 xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Đỗ Văn Bốn, xã Hậu Thạnh; Ấp Tân Thành, Kênh Bùi, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 22/08/2026 đến 05:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh Bằng Lăng - Ấp 2 xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Năm Ngàn, Bằng Lăng, Tân Ninh, Tân Thành, Kênh Bùi, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 06:10:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Kinh Bảy Thước - Ấp Bắc Hòa, Lê Mạnh, Giồng Dung, Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh. - Đường Kinh Bảy Thước - Ấp 7, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 06:10:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Kiến Bình xã Tân Thạnh; Ấp 6, 7 xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Thạnh xã Tân Thạnh; Ấp 2, 3, 4, 5, 6 xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Cầu Bằng Lăng - Ấp 2 xã Nhơn Hòa Lập.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh Phụng Thớt - Ấp 3 xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường tỉnh 837 - Ấp 2, 3, 4, 5, 6 xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Đỗ Văn Bốn, xã Hậu Thạnh; Ấp Tân Thành, Kênh Bùi, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh Bằng Lăng - Ấp 2 xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Năm Ngàn, Bằng Lăng, Tân Ninh, Tân Thành, Kênh Bùi, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:10:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Kinh Bảy Thước - Ấp Bắc Hòa, Lê Mạnh, Giồng Dung, Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh. - Đường Kinh Bảy Thước - Ấp 7, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:10:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 09:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 15:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 15:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 09:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhựt Tảo, Nhựt Chánh tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Đông, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: khuôn viên cây xăng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 08:40:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Gần ngã 4 Đường Hồ Chí Minh, một phần ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T107 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:40:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Gần Đường Hồ Chí Minh, một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Hiệp Hoà

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 18/08/2026 đến 10:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Gần nhà Ông Quốc Huy, một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T143 tuyến 474

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ đường Hồ Chí Minh đi dến gần quán 8 Ben , một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T25 Nr T9 Hòa Hiệp 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 14:10:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi đến quán Bến Gió, Một phần ấp An Thạnh, Xã An Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/08/2026 đến 15:10:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Gần đường đi Chùa đất Một phần ấp Sơn Lợi, Xã An Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:10:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đoạn từ qua cầu Bà Vòm đến gần nhà Ông Đẳng, một phần Ấp Quéo Ba, xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hẻm đối điện hàn điện Ông Nguyện, một phần Ấp Quéo Ba, ( ấp 2 Mỹ Quý Tây củ) xã Mỹ Quý, khu vực trạm T10 Giồng Tràm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 15:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hẻm Vô Khu Trù Mật, một phần Ấp Quéo Ba, ( ấp 2 Mỹ Quý Tây củ) xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kênh Rạch Gốc, một phần Ấp Mỹ Hưng, Xã Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 08:40:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường hướng đi bên phải, bên trái Bà Vọng, một phần ấp Bàu Trai Hạ, xã hiệp Hòa, khu vực trạm T12 Bà vọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kênh Rạch Gốc, một phần Ấp Mỹ Thạnh Đông, Xã Đông Thành, khu vực trạm T22 Rạch Gốc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:40:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Gần Cây xăng Nam Hưng , một phần ấp Thành Tây, Xã Đông Thành, khu vực trạm T79 tuyến 479

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 20/08/2026 đến 10:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kênh Rạch Gốc, một phần Ấp Mỹ Phát, Xã Đông Thành, khu vực trạm T10 Bàu Sấu

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kênh Rạch Gốc, một phần Ấp Mỹ Phát, Xã Đông Thành, khu vực trạm T36 Rạch Gốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 14:10:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường hướng đi Cập kênh Thổ Định, một phần Ấp Tân Qui Thượng, Xã Hiệp Hoà

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường hướng đi Cập kênh Thổ Định, một phần Ấp Tân Qui Thượng, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T64/12 tuyến 475

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên HGĐ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/08/2026 đến 15:10:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên HGĐ

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trạm Bơm Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, một phần ấp Mỹ Phát, Xã Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên công ty

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tỉnh 838 trước Cổng Huyện Đội Củ, một phần ấp Mỹ Phát, Xã Đông Thành, khu vực trạm T1/1 ông Đương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:40:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 839B, Một phần ấp Mỹ Lợi, Xã Đông Thành, khu vực trạm T44 Mỹ Thạnh Tây

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 838B, Một phần ấp Mỹ Lợi, Xã Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 21/08/2026 đến 10:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Ấp Voi, Một phần ấp Voi, Xã Đông Thành, khu vực trạm T14 Ấp Voi

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên cơ sở

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Hàn điện Ông Rặc, Một phần ấp Voi, Xã Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 14:10:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Xóm Chòi, ấp Voi, Xã Đông Thành, khu vực trạm T12 Bảy Lực

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Cầu 3 Lạng đến Chùa Thiên Phước, ấp Vinh, Xã Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Đan Biên Giới, ấp Giồng Lức, Xã Đông Thành, khu vực trạm T127 Đường biên giới

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Ấp 1, 2 Mỹ Quý Đông Củ) Một phần ấp Rừng Dầu, ấp Ba Dồn, ấp Mỹ Thuận, ấp Giồng Trôm, Xã Mỹ Quý, khu vực nhánh rẽ Cây Trâm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 08:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường ra chợ Bà Mùi, Một phần, ấp Giồng Trôm, Bà Mùi, ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý, khu vực nhánh rẽ Bà Mùi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường ra Khu công nghiệp Liên Minh, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 08:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ra Khu công nghiệp Liên Minh, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 22/08/2026 đến 09:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ra Khu công nghiệp Liên Minh, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T27 Nr Bà Vọng

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 22/08/2026 đến 10:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường ra Khu công nghiệp Liên Minh, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T38 Nr Bà Vọng

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 22/08/2026 đến 11:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục Tân Phú Hậu Nghĩa, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T137 tuyến 475

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/08/2026 đến 14:10:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Gò Sao- tân Phú Một phần Ấp Gò Sao, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T34 Nr Gò Sao

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 22/08/2026 đến 15:20:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Gò Sao- tân Phú Một phần Ấp Gò Sao, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T33 Gò Sao

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 22/08/2026 đến 16:20:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường đi Ấp 1, 2 Mỹ Quý Đông Củ) Một phần ấp Rừng Dầu, ấp Ba Dồn, ấp Mỹ Thuận, ấp Giồng Trôm, Xã Mỹ Quý, khu vực nhánh rẽ Cây Trâm

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: VLXD Lương Quyết Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 08:45:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kho đạn K2

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:45:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Khu đê bao số 4

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:45:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Khu đê bao số 5

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phượng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 14:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm Trần Thị Lan

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Cả Dừng, ấp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Kênh Maren, ấp Thạnh Phú - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:45:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Võ Văn Thanh: ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cặp đường tỉnh 817, ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 14:15:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cặp Kênh sau UB, ấp Đình - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:15:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Trình Văn Ấm: ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 08:40:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:40:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 18/08/2026 đến 10:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 18/08/2026 đến 11:35:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 18/08/2026 đến 13:55:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Có - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/08/2026 đến 15:10:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 18/08/2026 đến 16:20:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 07:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 08:40:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 08:40:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 08:40:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:40:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:40:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:40:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 20/08/2026 đến 10:35:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 20/08/2026 đến 10:35:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:40:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 20/08/2026 đến 11:35:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 20/08/2026 đến 11:35:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 20/08/2026 đến 11:35:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 13:40:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 13:40:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Khốt - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 20/08/2026 đến 13:55:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 20/08/2026 đến 14:35:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 20/08/2026 đến 14:35:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Khốt - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 20/08/2026 đến 14:55:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 20/08/2026 đến 15:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 20/08/2026 đến 15:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 20/08/2026 đến 16:20:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:40:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:40:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/08/2026 đến 13:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:40:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:40:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 21/08/2026 đến 10:35:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 21/08/2026 đến 10:35:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 21/08/2026 đến 11:35:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 21/08/2026 đến 11:35:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 13:40:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 13:40:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 21/08/2026 đến 14:35:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 21/08/2026 đến 14:35:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 08:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 08:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 08:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/08/2026 đến 09:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/08/2026 đến 09:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/08/2026 đến 09:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 22/08/2026 đến 10:35:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 22/08/2026 đến 10:35:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/08/2026 đến 10:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 22/08/2026 đến 11:35:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 22/08/2026 đến 11:35:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 22/08/2026 đến 11:35:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/08/2026 đến 13:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/08/2026 đến 13:40:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 22/08/2026 đến 13:55:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 22/08/2026 đến 14:35:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 22/08/2026 đến 14:35:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 22/08/2026 đến 14:55:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 22/08/2026 đến 15:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 22/08/2026 đến 15:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 22/08/2026 đến 16:20:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp: Vĩnh Bửu, Võ Văn Be, Vàm Gừa, xã Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cập kênh 79, một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:20:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cụm dân cư Hưng Thạnh, một phần ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Me, xã Hưng Điền và Cambodia

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:30:00 ngày 21/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 18:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Nguyễn Ngọc Luân, ấp Tân Long xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/08/2026 đến 12:00:00 ngày 18/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 18:00:00 ngày 19/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 12:00:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Xuân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:30:00 ngày 20/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thuận, ấp Long Thành, ấp Cầu Kinh, ấp Đồng Tre, ấp Cầu Ván xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 08:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Dương Xuân Hội, ấp Hồi Xuân, ấp Cầu Kinh, Vĩnh Xuân xã An Lục Long Một phần ấp Trường Xuân, ấp Tân Xuân xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thuận, ấp Long Thành, ấp Cầu Kinh, ấp Đồng Tre, ấp Cầu Ván xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện