Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 18 - 23/8/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện xếp hàng dài, có nơi 12 tiếng/ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 18 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 18 - 23/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 18 - 23/8/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: Ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hẻm 38 đường Nguyễn Cữu Vân, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Văn Nhứt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Khánh, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần hẻm 61 đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/08/2026 đến 18:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Nhỏ, đường Nguyễn Thị Rành, hẻm 288 QL1A; phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 11:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương Nối Dài, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Thủ Kho Huân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Thủ Thừa
KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4, ấp Thủ Khoa Thừa 5, xã Thủ Thừa; một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ ấp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Huỳnh Văn Hoàng, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 08:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Lê Văn Trí, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Lê Văn Chót, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/08/2026 đến 10:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Lê Văn Phước, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Lê Văn Thông, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 14:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Nguyễn Phước Tồn, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/08/2026 đến 15:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Bùi Đức Xuân, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa; một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Vũ Tài, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 08:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Văn Tâm, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 08:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Đại Nghĩa, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 08:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Lê Thanh Nhân, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Nông Nghiệp CNC Alibaba, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Lê Văn Mạnh, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Trần Hữu Tài, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Công ty CPĐT Tân Thành Long An, ấp 2, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD HTX CNC Tân Thành, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Lê Quốc Đạt, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Văn Bình, ấp 2, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Lê Tấn Tuấn, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Nguyễn Thị Thanh Tuyến, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 14:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Mai Bạch Tuyết, ấp 2, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 14:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Quốc Trung, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 14:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Trọng Thuỷ, ấp Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Cường Thịnh, ấp 2, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Đặng Văn Khanh, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD MT Land, ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Văn Phòng Tư Vấn, Môi giới BĐS Phương Đông, ấp 2, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Kim Dung (sử dụng TBA T3 Minh Hương), ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ ấp Bình Thạnh 1, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Lò Sấy Út Hừng, ấp 1, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 08:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Dứt, ấp Ninh Thạnh, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 08:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Trần Thị Thu Trinh, ấp 1, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Dứt, ấp Ninh Thạnh, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Trần Văn Phương, ấp 1, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TSTL Nguyễn Văn Vàng, ấp Bà Miều, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thanh Vũ, ấp 6, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Bá Nhẫn, ấp Bà Miều, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Kim Loan, ấp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 14:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trịnh Văn Ban (sử dụng TBA T2 Trinh Văn Ban), ấp 6, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 14:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Văn Hứa, ấp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 15:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Nguyễn Văn Khan, ấp 6, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 15:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH ĐTTM Vietperoleum Group, ấp 2, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD Trần Văn Mừng, ấp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh và một phần ấp 1, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu Đường dan phía sau)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 08:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp An Hoà 1 củ Ông Ba Tâm)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 08:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp Long Thạnh củ khu vực Cầu Vĩ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 08:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực Cây Dầu)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp An Hoà 1 củ Ông Ba Tâm)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp 1 Mỹ Thạnh củ)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực Trường Tiểu Học Bình An)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp An Hoà 2)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp 1 Mỹ Thạnh củ - Xốm Xoài)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực Trường Trung Học Bình An)
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp An Hoà 2 khu vực Giếng Nước Cao Văn Sơn)
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp 1 Mỹ Thạnh củ - Xốm Xoài)
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp Long Thạnh củ)
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 14:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp 1 Mỹ Thạnh củ - Cầu Chùa)
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 14:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp An Hoà 1 củ Chùa An Hoà)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp Long Thạnh củ)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp 1 Mỹ Thạnh củ - Cầu Chùa)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp An Hoà 1 củ Đập Làng)
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp Xốm Xoài củ)
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp 1 Mỹ Thạnh củ - Cầu Chùa)
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: ấp chánh hội, xã hậu nghĩa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp rừng sến, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Đức Hạnh, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: ấp Đức Hạnh, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Lập Điền, xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cty TNHH ĐT SX Vạn Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 12:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân
THỜI GIAN: Từ 05:50:00 ngày 18/08/2026 đến 06:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố hạ áp
KHU VỰC: Khu vực đường Trần Thị Tám đến Cầu Long Khê-Phước Lý: Một phần Ấp Phú Ân, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty CPTM & DV LANGBIANG, ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV TMDV Nam Long, ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Long Hậu, ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Công ty Cổ phần KCN Cảng Long An, ấp Tân Hòa, xã Tân Tập
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kiến Tường
KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Hòa Đông 2, xã Bình Hòa, Ấp Bình Phong Thạnh 1, Ấp Bình Phong Thạnh 3 xã Bình Phong Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Kinh Cả Nổ, Ấp Tân Thành, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Kinh Đòn Dong, Ấp Bình Hòa Tây, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Rạch Cái Sây, Ấp Cái Sây, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Kinh Quảng Cục, Khu Phố 8, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Rạch Ông Lễ, ấp Ông Lễ, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Trần Văn Giào & Đường Lê Lợi Nối Dài, Khu Phố 5, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 08:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Lê Lợi Nối Dài, Khu Phố 5, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/08/2026 đến 10:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 30/4 khu phố 4, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/08/2026 đến 11:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Bạch Đằng, khu phố 7, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/08/2026 đến 14:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 18/08/2026 đến 09:39:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối
KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM DV Tú Khang ấp 2 xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chi nhánh Bến Lức - Công Ty TNHH Sơn Bonny ấp 2 xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 15:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An ấp 2 xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Công Ty TNHH Saviking ấp Bến Lức 10 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Promatic Việt Nam ấp 4 Mỹ Yên xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt ấp Voi lá xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/08/2026 đến 12:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Lý Tiểu Bình ấp 5 xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Tài Lợi ấp 4 xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH REE SE Thái Dương ấp 2 Xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH SX - TM - DV Tấn Mạnh Long An ấp 2 Xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5,6,7 xã Mỹ Yên; một phần ấp 1,2 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 06:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tấn Long, toàn bộ ấp Thanh Hiệp, ấp 1A, 1B Thanh Phú xã Bến Lức; một phần ấp 1, 4 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 6 Nhựt Chánh, xã Bình Đức,
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 3A, 3B, 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 06:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 5,6,7 xã Mỹ Yên; một phần ấp 1,2 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 3A, 3B, 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Đước
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Chủ xã Tân Lân (Khu vực dọc đường tránh thị trấn Cần Đước)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Hoàng Minh (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 08:45:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Lương Thành Thảo (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:45:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân (Khu vực dọc đường tránh thị trấn Cần Đước)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Đặng Minh Trí (100kVA)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/08/2026 đến 10:45:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Lê Long Sơn (75kVA)
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:45:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân (Khu vực dọc đường tránh thị trấn Cần Đước)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Văn Vinh (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/08/2026 đến 14:45:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HNT Lương Thành Long 3
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 18/08/2026 đến 15:45:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Nguyễn Thị Vác (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:45:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6, Minh Thiện xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL Lê Văn Tấn (75)kVA
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 08:45:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Huỳnh Quốc Việt (75kVA)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/08/2026 đến 09:45:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Tiến (75kVA)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/08/2026 đến 10:45:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trần Văn Hoàn (75kVA)
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:45:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Hồng Thu (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:45:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD nuôi tôm Huỳnh Văn Dũng (100kVA)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/08/2026 đến 15:45:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Nguyễn Văn Khải
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:45:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Mỹ Lệ - Dọc đường tỉnh 826
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7, 13, ấp Cầu Chùa, Ấp Vạn Phước xã Mỹ Lệ - Dọc đường tỉnh 830B
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 3,4 xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Nhà Dài xã Tân Lân - Dọc QL 50
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Khu TĐC Phước Đông, ấp 5 xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Phạm Thị Tiếm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trại nuôi tôm Trần Thị Mai Linh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Nuôi Tôm Ngọc Thùy
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Linh Tí 2 (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Trà Văn Ngọc (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Đỗ Thành Búp (25kVA)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 10:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Cơ sở Ý Yên (50kVA)
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trần Văn Phú 2 (25kVA)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trần Văn Phú
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/08/2026 đến 15:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ nuôi tôm Lê Văn Quãng (25kVA)
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6, 17 xã Cần Đước và toàn bộ ấp 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Ấp Lăng, ấp Đình, Ấp Hòa Quới, Ấp Đông Nhất, Ấp Đông Nhì, Ấp Đông Trung, Ấp Bà Nghĩa xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: Đường Kinh Phụng Thớt - Ấp 3 xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 22/08/2026 đến 05:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường tỉnh 837 - Ấp 2, 3, 4, 5, 6 xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Đỗ Văn Bốn, xã Hậu Thạnh; Ấp Tân Thành, Kênh Bùi, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 22/08/2026 đến 05:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Kinh Bằng Lăng - Ấp 2 xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Năm Ngàn, Bằng Lăng, Tân Ninh, Tân Thành, Kênh Bùi, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 06:10:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Đường Kinh Bảy Thước - Ấp Bắc Hòa, Lê Mạnh, Giồng Dung, Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh. - Đường Kinh Bảy Thước - Ấp 7, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 06:10:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Kiến Bình xã Tân Thạnh; Ấp 6, 7 xã Nhơn Hòa Lập.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Thạnh xã Tân Thạnh; Ấp 2, 3, 4, 5, 6 xã Nhơn Hòa Lập.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Cầu Bằng Lăng - Ấp 2 xã Nhơn Hòa Lập.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Kinh Phụng Thớt - Ấp 3 xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường tỉnh 837 - Ấp 2, 3, 4, 5, 6 xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Đỗ Văn Bốn, xã Hậu Thạnh; Ấp Tân Thành, Kênh Bùi, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Kinh Bằng Lăng - Ấp 2 xã Nhơn Hoà Lập; Ấp Năm Ngàn, Bằng Lăng, Tân Ninh, Tân Thành, Kênh Bùi, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:10:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Đường Kinh Bảy Thước - Ấp Bắc Hòa, Lê Mạnh, Giồng Dung, Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh. - Đường Kinh Bảy Thước - Ấp 7, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:10:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Trụ
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 09:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 15:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 15:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 09:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 15:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Nhựt Tảo, Nhựt Chánh tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Đông, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: khuôn viên cây xăng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 08:40:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Gần ngã 4 Đường Hồ Chí Minh, một phần ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T107 tuyến 474
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:40:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Gần Đường Hồ Chí Minh, một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Hiệp Hoà
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 18/08/2026 đến 10:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Gần nhà Ông Quốc Huy, một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T143 tuyến 474
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ đường Hồ Chí Minh đi dến gần quán 8 Ben , một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, khu vực trạm T25 Nr T9 Hòa Hiệp 2
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 14:10:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường đi đến quán Bến Gió, Một phần ấp An Thạnh, Xã An Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/08/2026 đến 15:10:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Gần đường đi Chùa đất Một phần ấp Sơn Lợi, Xã An Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/08/2026 đến 16:10:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đoạn từ qua cầu Bà Vòm đến gần nhà Ông Đẳng, một phần Ấp Quéo Ba, xã Mỹ Quý
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hẻm đối điện hàn điện Ông Nguyện, một phần Ấp Quéo Ba, ( ấp 2 Mỹ Quý Tây củ) xã Mỹ Quý, khu vực trạm T10 Giồng Tràm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 15:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hẻm Vô Khu Trù Mật, một phần Ấp Quéo Ba, ( ấp 2 Mỹ Quý Tây củ) xã Mỹ Quý
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Kênh Rạch Gốc, một phần Ấp Mỹ Hưng, Xã Đông Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 08:40:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường hướng đi bên phải, bên trái Bà Vọng, một phần ấp Bàu Trai Hạ, xã hiệp Hòa, khu vực trạm T12 Bà vọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Kênh Rạch Gốc, một phần Ấp Mỹ Thạnh Đông, Xã Đông Thành, khu vực trạm T22 Rạch Gốc
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:40:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Gần Cây xăng Nam Hưng , một phần ấp Thành Tây, Xã Đông Thành, khu vực trạm T79 tuyến 479
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 20/08/2026 đến 10:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Kênh Rạch Gốc, một phần Ấp Mỹ Phát, Xã Đông Thành, khu vực trạm T10 Bàu Sấu
THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Kênh Rạch Gốc, một phần Ấp Mỹ Phát, Xã Đông Thành, khu vực trạm T36 Rạch Gốc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 14:10:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường hướng đi Cập kênh Thổ Định, một phần Ấp Tân Qui Thượng, Xã Hiệp Hoà
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường hướng đi Cập kênh Thổ Định, một phần Ấp Tân Qui Thượng, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T64/12 tuyến 475
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên HGĐ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/08/2026 đến 15:10:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên HGĐ
THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Trạm Bơm Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, một phần ấp Mỹ Phát, Xã Đông Thành
THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên công ty
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Tỉnh 838 trước Cổng Huyện Đội Củ, một phần ấp Mỹ Phát, Xã Đông Thành, khu vực trạm T1/1 ông Đương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:40:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 839B, Một phần ấp Mỹ Lợi, Xã Đông Thành, khu vực trạm T44 Mỹ Thạnh Tây
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 21/08/2026 đến 09:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 838B, Một phần ấp Mỹ Lợi, Xã Đông Thành
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 21/08/2026 đến 10:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường đi Ấp Voi, Một phần ấp Voi, Xã Đông Thành, khu vực trạm T14 Ấp Voi
THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khuôn viên cơ sở
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Hàn điện Ông Rặc, Một phần ấp Voi, Xã Đông Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 14:10:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường đi Xóm Chòi, ấp Voi, Xã Đông Thành, khu vực trạm T12 Bảy Lực
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 21/08/2026 đến 15:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường đi Cầu 3 Lạng đến Chùa Thiên Phước, ấp Vinh, Xã Đông Thành
THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 21/08/2026 đến 16:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Đan Biên Giới, ấp Giồng Lức, Xã Đông Thành, khu vực trạm T127 Đường biên giới
THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 21/08/2026 đến 17:00:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường đi Ấp 1, 2 Mỹ Quý Đông Củ) Một phần ấp Rừng Dầu, ấp Ba Dồn, ấp Mỹ Thuận, ấp Giồng Trôm, Xã Mỹ Quý, khu vực nhánh rẽ Cây Trâm
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 08:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường ra chợ Bà Mùi, Một phần, ấp Giồng Trôm, Bà Mùi, ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý, khu vực nhánh rẽ Bà Mùi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường ra Khu công nghiệp Liên Minh, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 08:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường ra Khu công nghiệp Liên Minh, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 22/08/2026 đến 09:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường ra Khu công nghiệp Liên Minh, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T27 Nr Bà Vọng
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 22/08/2026 đến 10:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường ra Khu công nghiệp Liên Minh, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T38 Nr Bà Vọng
THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 22/08/2026 đến 11:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trục Tân Phú Hậu Nghĩa, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T137 tuyến 475
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/08/2026 đến 14:10:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường đi Gò Sao- tân Phú Một phần Ấp Gò Sao, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T34 Nr Gò Sao
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 22/08/2026 đến 15:20:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường đi Gò Sao- tân Phú Một phần Ấp Gò Sao, Xã Hiệp Hoà, khu vực trạm T33 Gò Sao
THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 22/08/2026 đến 16:20:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường đi Ấp 1, 2 Mỹ Quý Đông Củ) Một phần ấp Rừng Dầu, ấp Ba Dồn, ấp Mỹ Thuận, ấp Giồng Trôm, Xã Mỹ Quý, khu vực nhánh rẽ Cây Trâm
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 22/08/2026 đến 17:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
KHU VỰC: VLXD Lương Quyết Thắng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 08:45:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kho đạn K2
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:45:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Khu đê bao số 4
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:45:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Khu đê bao số 5
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phượng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 14:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm bơm Trần Thị Lan
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Rạch Cả Dừng, ấp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Kênh Maren, ấp Thạnh Phú - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:45:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Võ Văn Thanh: ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/08/2026 đến 11:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực cặp đường tỉnh 817, ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/08/2026 đến 14:15:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực cặp Kênh sau UB, ấp Đình - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/08/2026 đến 15:15:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Trình Văn Ấm: ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/08/2026 đến 08:40:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/08/2026 đến 09:40:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 18/08/2026 đến 10:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 18/08/2026 đến 11:35:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 18/08/2026 đến 13:55:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Có - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/08/2026 đến 15:10:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 18/08/2026 đến 16:20:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 07:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 08:40:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 08:40:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 08:40:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:40:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:40:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/08/2026 đến 09:40:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 20/08/2026 đến 10:35:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 20/08/2026 đến 10:35:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/08/2026 đến 10:40:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 20/08/2026 đến 11:35:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 20/08/2026 đến 11:35:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 20/08/2026 đến 11:35:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 13:40:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/08/2026 đến 13:40:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Khốt - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 20/08/2026 đến 13:55:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 20/08/2026 đến 14:35:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 20/08/2026 đến 14:35:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Khốt - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 20/08/2026 đến 14:55:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 20/08/2026 đến 15:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 20/08/2026 đến 15:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 20/08/2026 đến 16:20:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:40:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 08:40:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/08/2026 đến 13:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:40:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/08/2026 đến 09:40:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 21/08/2026 đến 10:35:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 21/08/2026 đến 10:35:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 21/08/2026 đến 11:35:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 21/08/2026 đến 11:35:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 13:40:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/08/2026 đến 13:40:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 21/08/2026 đến 14:35:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 21/08/2026 đến 14:35:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 21/08/2026 đến 15:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 21/08/2026 đến 16:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 08:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 08:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/08/2026 đến 08:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/08/2026 đến 09:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/08/2026 đến 09:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/08/2026 đến 09:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 22/08/2026 đến 10:35:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 22/08/2026 đến 10:35:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/08/2026 đến 10:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 22/08/2026 đến 11:35:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 22/08/2026 đến 11:35:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 22/08/2026 đến 11:35:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/08/2026 đến 13:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/08/2026 đến 13:40:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 22/08/2026 đến 13:55:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 22/08/2026 đến 14:35:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:55:00 ngày 22/08/2026 đến 14:35:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 22/08/2026 đến 14:55:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 22/08/2026 đến 15:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 22/08/2026 đến 15:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 22/08/2026 đến 16:20:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 22/08/2026 đến 16:30:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp: Vĩnh Bửu, Võ Văn Be, Vàm Gừa, xã Châu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 16:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cập kênh 79, một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 11:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 14:20:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực cụm dân cư Hưng Thạnh, một phần ấp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 19/08/2026 đến 16:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Me, xã Hưng Điền và Cambodia
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/08/2026 đến 14:30:00 ngày 21/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 18:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ thắp sáng thanh long Nguyễn Ngọc Luân, ấp Tân Long xã Thuận Mỹ
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 18/08/2026 đến 12:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 18:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 12:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Xuân, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thuận, ấp Long Thành, ấp Cầu Kinh, ấp Đồng Tre, ấp Cầu Ván xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 08:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Dương Xuân Hội, ấp Hồi Xuân, ấp Cầu Kinh, Vĩnh Xuân xã An Lục Long Một phần ấp Trường Xuân, ấp Tân Xuân xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thuận, ấp Long Thành, ấp Cầu Kinh, ấp Đồng Tre, ấp Cầu Ván xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 22/08/2026 đến 18:00:00 ngày 22/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện