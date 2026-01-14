Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thứ tư, 16:43 14/01/2026 | Thế giới showbiz
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Lê Phương nhận giải thưởng Ngôi sao xanh , chồng kém tuổi Trung Kiên chúc mừng - Ảnh 1.Lê Phương có tin vui ở tuổi trung niên

GĐXH - Lê Phương ở tuổi trung niên đã nhận được "trái ngọt" trong công việc sau nhiều năm nỗ lực cống hiến. Mới đây, cô giành được giải thưởng "Ngôi sao xanh" trong sự công nhận của ban giám khảo lẫn khán giả.

Mới đây, Trung Kiên - chồng kém tuổi của diễn viên Lê Phương, đã có động thái đặc biệt khi vợ vinh dự được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ Kịch nói" được yêu thích nhất giải thưởng "Ngôi sao xanh".

"Một giải thưởng uy tín làm em vui, vai diễn của em làm nhiều người khóc, Kiên - Pháo - Bông làm cho em hạnh phúc… em còn thiếu điều gì nữa không vợ yêu", Trung Kiên chúc mừng vợ rực rỡ khép lại một năm làm việc đầy nỗ lực.

Kèm theo lời chúc mừng, Trung Kiên đăng tải hình ảnh Lê Phương rạng rỡ khi cầm trên tay chiếc cúp. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ánh lên niềm tự hào sau những nỗ lực bền bỉ dành cho nghệ thuật.

Đáp lại tình cảm của chồng, Lê Phương bày tỏ: "Cảm ơn chồng yêu! Cảm ơn chồng yêu! Cảm ơn chồng yêu! Em thiếu điều gì?! Em thiếu sót nhiều, nên sẽ cần thêm tình yêu của anh mỗi ngày, đến trăm tuổi là đủ nha chồng yêu!".

Lê Phương nhận giải thưởng Ngôi sao xanh , chồng kém tuổi Trung Kiên chúc mừng - Ảnh 2.

Chia sẻ mới nhất từ chồng Lê Phương nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Ngay sau khi bài đăng được lan truyền, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận tích cực. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến Lê Phương vì thành tích mới, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn của nữ diễn viên và chồng. Không ít ý kiến cho rằng Trung Kiên chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc, góp phần giúp Lê Phương an tâm theo đuổi đam mê diễn xuất.

Trước đó, Lê Phương từng chia sẻ về thành tích vừa đạt được sau một thời gian dài nỗ lực không ngừng. Đáng chú ý, Lê Phương cũng nhắc đến một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Cách đây 10 năm, tại Nhà hát Hòa Bình, cô từng được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và nay, Gala trao giải một lần nữa được tổ chức tại chính địa điểm này, nơi cô tiếp tục vinh dự nhận chiếc cúp mới.

"Một lần nữa, Phương vô cùng hạnh phúc khi được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Đây là niềm vinh dự rất lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Phương…", nữ diễn viên bày tỏ.

Lê Phương nhận giải thưởng Ngôi sao xanh , chồng kém tuổi Trung Kiên chúc mừng - Ảnh 3.

Hồi tháng 4, Trung Kiên đăng tải hình ảnh kỷ niệm 9 năm bên nhau yêu vợ.

Lê Phương nhận giải thưởng Ngôi sao xanh , chồng kém tuổi Trung Kiên chúc mừng - Ảnh 4.

Tổ ấm của Lê Phương.

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM và tham gia hàng loạt các bộ phim như: Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh… Gần đây nhất là phim: Gạo nếp gạo tẻ, Cuộc chiến hạ lưu.

Theo Lê Phương, ông xã là người thấu đáo, cẩn trọng và hết mực chăm lo cho vợ con. Những lúc cô gặp áp lực, Trung Kiên luôn ở bên động viên và hỗ trợ. Sau nhiều năm chung sống, cô cho biết bản thân may mắn khi gặp một người chồng chấp nhận lùi bước để cô tập trung lo cho sự nghiệp. Không chỉ được chồng yêu thương, mẹ chồng nữ diễn viên cũng tâm lý và đồng cảm với cô. Vì vậy, Lê Phương mới có được cuộc sống viên mãn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lê Phương có tin vui ở tuổi trung niên

Lê Phương có tin vui ở tuổi trung niên

Lê Phương thăng hạng nhan sắc sau khi giảm 30kg

Lê Phương thăng hạng nhan sắc sau khi giảm 30kg

Cùng chuyên mục

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio bất ngờ bị vượt mặt

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio bất ngờ bị vượt mặt

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

GĐXH - Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio gây bất ngờ khi để vuột mất giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2026.

Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60

Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Từ bỏ hào quang sau khi kết hôn với chồng tỷ phú, nữ diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc, viên mãn.

Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: Đánh mất hào quang, loay hoay tuổi U40

Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: Đánh mất hào quang, loay hoay tuổi U40

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Từng là ngôi sao nhí nổi đình đám, gắn liền với tuổi thơ của cả thế hệ, nhưng sự nghiệp của nam diễn viên này lại gặp nhiều bế tắc.

Hai mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc

Hai mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Bạch Lộc và Điền Hi Vi là hai diễn viên Trung Quốc duy nhất vào top gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025 của TC Candler.

Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý Hải

Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý Hải

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Rio Hạo Nhiên được xem là "gương mặt vàng" tiềm năng, có thể tiếp nối truyền thống nghệ thuật của nhà Lý Hải – Minh Hà.

Ca sĩ Lương Bích Hữu đón tin vui ở tuổi 41

Ca sĩ Lương Bích Hữu đón tin vui ở tuổi 41

Thế giới showbiz - 4 tuần trước

GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu vừa tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM sau 5 năm theo học.

Loạt tính cách chưa từng được hé lộ của Tiên Nguyễn ‘lộ rõ’ qua bài phát biểu của em trai Hiếu Nguyễn

Loạt tính cách chưa từng được hé lộ của Tiên Nguyễn ‘lộ rõ’ qua bài phát biểu của em trai Hiếu Nguyễn

Thế giới showbiz - 1 tháng trước

GĐXH - Trong tiệc cưới của chị gái, Hiếu Nguyễn gây sốt bởi khoảnh khắc "bóc phốt" Tiên Nguyễn cực lầy lội nhưng vô cùng đáng yêu, chân thành.

Cô dâu Tiên Nguyễn xinh như công chúa, diện váy cưới sang trọng, tinh tế

Cô dâu Tiên Nguyễn xinh như công chúa, diện váy cưới sang trọng, tinh tế

Thế giới showbiz - 1 tháng trước

GĐXH - Vào tối 12/12, Tiên Nguyễn tiếp tục tổ chức lễ cưới lần hai tại Đà Nẵng sau đám cưới hoành tráng tại TP.HCM. Cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng bồng bềnh như công chúa của nhà mốt Miss Sohee.

Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thế giới showbiz - 1 tháng trước

GĐXH - Tùng Yuki mới đây đã khiến khán giả chú ý khi xuất hiện trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với vai trò phụ trách an ninh. Ông khiến khán giả ấn tượng bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Xem nhiều

Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thế giới showbiz

GĐXH - Tùng Yuki mới đây đã khiến khán giả chú ý khi xuất hiện trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với vai trò phụ trách an ninh. Ông khiến khán giả ấn tượng bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz
Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thế giới showbiz
Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Cận cảnh nhan sắc đỉnh chóp của cô dâu Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Thế giới showbiz
Cô dâu Tiên Nguyễn xinh như công chúa, diện váy cưới sang trọng, tinh tế

Cô dâu Tiên Nguyễn xinh như công chúa, diện váy cưới sang trọng, tinh tế

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top