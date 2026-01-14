Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên
GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Mới đây, Trung Kiên - chồng kém tuổi của diễn viên Lê Phương, đã có động thái đặc biệt khi vợ vinh dự được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ Kịch nói" được yêu thích nhất giải thưởng "Ngôi sao xanh".
"Một giải thưởng uy tín làm em vui, vai diễn của em làm nhiều người khóc, Kiên - Pháo - Bông làm cho em hạnh phúc… em còn thiếu điều gì nữa không vợ yêu", Trung Kiên chúc mừng vợ rực rỡ khép lại một năm làm việc đầy nỗ lực.
Kèm theo lời chúc mừng, Trung Kiên đăng tải hình ảnh Lê Phương rạng rỡ khi cầm trên tay chiếc cúp. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ánh lên niềm tự hào sau những nỗ lực bền bỉ dành cho nghệ thuật.
Đáp lại tình cảm của chồng, Lê Phương bày tỏ: "Cảm ơn chồng yêu! Cảm ơn chồng yêu! Cảm ơn chồng yêu! Em thiếu điều gì?! Em thiếu sót nhiều, nên sẽ cần thêm tình yêu của anh mỗi ngày, đến trăm tuổi là đủ nha chồng yêu!".
Ngay sau khi bài đăng được lan truyền, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận tích cực. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến Lê Phương vì thành tích mới, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn của nữ diễn viên và chồng. Không ít ý kiến cho rằng Trung Kiên chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc, góp phần giúp Lê Phương an tâm theo đuổi đam mê diễn xuất.
Trước đó, Lê Phương từng chia sẻ về thành tích vừa đạt được sau một thời gian dài nỗ lực không ngừng. Đáng chú ý, Lê Phương cũng nhắc đến một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Cách đây 10 năm, tại Nhà hát Hòa Bình, cô từng được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và nay, Gala trao giải một lần nữa được tổ chức tại chính địa điểm này, nơi cô tiếp tục vinh dự nhận chiếc cúp mới.
"Một lần nữa, Phương vô cùng hạnh phúc khi được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Đây là niềm vinh dự rất lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Phương…", nữ diễn viên bày tỏ.
Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM và tham gia hàng loạt các bộ phim như: Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh… Gần đây nhất là phim: Gạo nếp gạo tẻ, Cuộc chiến hạ lưu.
Theo Lê Phương, ông xã là người thấu đáo, cẩn trọng và hết mực chăm lo cho vợ con. Những lúc cô gặp áp lực, Trung Kiên luôn ở bên động viên và hỗ trợ. Sau nhiều năm chung sống, cô cho biết bản thân may mắn khi gặp một người chồng chấp nhận lùi bước để cô tập trung lo cho sự nghiệp. Không chỉ được chồng yêu thương, mẹ chồng nữ diễn viên cũng tâm lý và đồng cảm với cô. Vì vậy, Lê Phương mới có được cuộc sống viên mãn.
Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cướiThế giới showbiz - 17 giờ trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.
Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio bất ngờ bị vượt mặtThế giới showbiz - 2 ngày trước
GĐXH - Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio gây bất ngờ khi để vuột mất giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2026.
Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Từ bỏ hào quang sau khi kết hôn với chồng tỷ phú, nữ diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc, viên mãn.
Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: Đánh mất hào quang, loay hoay tuổi U40Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Từng là ngôi sao nhí nổi đình đám, gắn liền với tuổi thơ của cả thế hệ, nhưng sự nghiệp của nam diễn viên này lại gặp nhiều bế tắc.
Hai mỹ nhân đẹp nhất Trung QuốcThế giới showbiz - 2 tuần trước
Bạch Lộc và Điền Hi Vi là hai diễn viên Trung Quốc duy nhất vào top gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025 của TC Candler.
Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý HảiThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Rio Hạo Nhiên được xem là "gương mặt vàng" tiềm năng, có thể tiếp nối truyền thống nghệ thuật của nhà Lý Hải – Minh Hà.
Ca sĩ Lương Bích Hữu đón tin vui ở tuổi 41Thế giới showbiz - 4 tuần trước
GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu vừa tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM sau 5 năm theo học.
Loạt tính cách chưa từng được hé lộ của Tiên Nguyễn ‘lộ rõ’ qua bài phát biểu của em trai Hiếu NguyễnThế giới showbiz - 1 tháng trước
GĐXH - Trong tiệc cưới của chị gái, Hiếu Nguyễn gây sốt bởi khoảnh khắc "bóc phốt" Tiên Nguyễn cực lầy lội nhưng vô cùng đáng yêu, chân thành.
Cô dâu Tiên Nguyễn xinh như công chúa, diện váy cưới sang trọng, tinh tếThế giới showbiz - 1 tháng trước
GĐXH - Vào tối 12/12, Tiên Nguyễn tiếp tục tổ chức lễ cưới lần hai tại Đà Nẵng sau đám cưới hoành tráng tại TP.HCM. Cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng bồng bềnh như công chúa của nhà mốt Miss Sohee.
Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnThế giới showbiz - 1 tháng trước
GĐXH - Tùng Yuki mới đây đã khiến khán giả chú ý khi xuất hiện trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với vai trò phụ trách an ninh. Ông khiến khán giả ấn tượng bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp.
Thân thế nam diễn viên được giao phụ trách an ninh trong trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnThế giới showbiz
GĐXH - Tùng Yuki mới đây đã khiến khán giả chú ý khi xuất hiện trong đám cưới con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với vai trò phụ trách an ninh. Ông khiến khán giả ấn tượng bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp.