Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Lê Phương có tin vui ở tuổi trung niên GĐXH - Lê Phương ở tuổi trung niên đã nhận được "trái ngọt" trong công việc sau nhiều năm nỗ lực cống hiến. Mới đây, cô giành được giải thưởng "Ngôi sao xanh" trong sự công nhận của ban giám khảo lẫn khán giả.

Mới đây, Trung Kiên - chồng kém tuổi của diễn viên Lê Phương, đã có động thái đặc biệt khi vợ vinh dự được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ Kịch nói" được yêu thích nhất giải thưởng "Ngôi sao xanh".

"Một giải thưởng uy tín làm em vui, vai diễn của em làm nhiều người khóc, Kiên - Pháo - Bông làm cho em hạnh phúc… em còn thiếu điều gì nữa không vợ yêu", Trung Kiên chúc mừng vợ rực rỡ khép lại một năm làm việc đầy nỗ lực.

Kèm theo lời chúc mừng, Trung Kiên đăng tải hình ảnh Lê Phương rạng rỡ khi cầm trên tay chiếc cúp. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện với nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ánh lên niềm tự hào sau những nỗ lực bền bỉ dành cho nghệ thuật.

Đáp lại tình cảm của chồng, Lê Phương bày tỏ: "Cảm ơn chồng yêu! Cảm ơn chồng yêu! Cảm ơn chồng yêu! Em thiếu điều gì?! Em thiếu sót nhiều, nên sẽ cần thêm tình yêu của anh mỗi ngày, đến trăm tuổi là đủ nha chồng yêu!".

Chia sẻ mới nhất từ chồng Lê Phương nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Ngay sau khi bài đăng được lan truyền, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận tích cực. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến Lê Phương vì thành tích mới, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn của nữ diễn viên và chồng. Không ít ý kiến cho rằng Trung Kiên chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc, góp phần giúp Lê Phương an tâm theo đuổi đam mê diễn xuất.

Trước đó, Lê Phương từng chia sẻ về thành tích vừa đạt được sau một thời gian dài nỗ lực không ngừng. Đáng chú ý, Lê Phương cũng nhắc đến một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Cách đây 10 năm, tại Nhà hát Hòa Bình, cô từng được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và nay, Gala trao giải một lần nữa được tổ chức tại chính địa điểm này, nơi cô tiếp tục vinh dự nhận chiếc cúp mới.

"Một lần nữa, Phương vô cùng hạnh phúc khi được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Đây là niềm vinh dự rất lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Phương…", nữ diễn viên bày tỏ.

Hồi tháng 4, Trung Kiên đăng tải hình ảnh kỷ niệm 9 năm bên nhau yêu vợ.

Tổ ấm của Lê Phương.

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM và tham gia hàng loạt các bộ phim như: Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh… Gần đây nhất là phim: Gạo nếp gạo tẻ, Cuộc chiến hạ lưu.

Theo Lê Phương, ông xã là người thấu đáo, cẩn trọng và hết mực chăm lo cho vợ con. Những lúc cô gặp áp lực, Trung Kiên luôn ở bên động viên và hỗ trợ. Sau nhiều năm chung sống, cô cho biết bản thân may mắn khi gặp một người chồng chấp nhận lùi bước để cô tập trung lo cho sự nghiệp. Không chỉ được chồng yêu thương, mẹ chồng nữ diễn viên cũng tâm lý và đồng cảm với cô. Vì vậy, Lê Phương mới có được cuộc sống viên mãn.